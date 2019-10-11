Экономика
Журналистская правдаАкции компании «Яндекс» обвалились более чем на 20%
Акции «Яндекса» на Московской бирже обваливались на 20,3 процента. Акции российской транснациональной компании «Яндекс» обновили минимум с декабря прошлого года, опустившись в ходе пятничных торгов на Московской бирже на 20,3 процента — до 1855 рублей.
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Во всем мире акции компаний реагируют на новости. И не исключено, что повлияло и заседание, которое было вчера на комитете. Когда я вносил законопроект, как вы помните, тоже наблюдалось некоторое снижение. Потом они начали расти.
— Антон Горелкин, российский политикКоммерсантъ 11 октября в 13:21
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