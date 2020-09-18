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РБК
РБК

«Яндекс» закрыл проекты по оценке потенциальных заемщиков банков

БКИ формировало скоринговый балл на основе собственных данных о кредитах, запросах кредитов, платежах человека и его кредитной нагрузке. «Яндекс» анализировал обезличенные данные о своих пользователях и на основе более чем 1 тыс. признаков выводил свой скоринговый балл.В источнике
С чего всё началось
РБК

«Яндекс» закрыл проекты по оценке потенциальных заемщиков банков

«Яндекс» отказался заниматься оценкой кредитного качества банковских клиентов на основе своих данных о пользователях, сообщили РБК два источника на финансовом рынке: скоринговые проекты, запущенные ИT-компанией в прошлом году, остановлены.
РБК20:00
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ИА Красная Весна

«Яндекс» закрыл проект по оценке банковских заемщиков

ИА Красная Весна02:00
АБН

«Яндекс» закрыл проекты по оценке возможных заемщиков банков

АБН03:10
Forbes

«Яндекс» перестал оценивать платежеспособность банковских клиентов

Forbes02:39
Компания

«Яндекс» закрыл проекты по оценке платежеспособности клиентов банков

Компания03:21
Коммерсантъ

«Яндекс» закрыл проекты по оценке платежеспособности банковских клиентов

Коммерсантъ01:17
ТАСС

РБК: «Яндекс» закрыл проекты по оценке платежеспособности банковских клиентов

ТАСС00:02
РБК

«Яндекс» закрыл проекты по оценке потенциальных заемщиков банков

РБК20:00

Названы финалисты конкурса на концепцию парка «Тучков буян»

В пятницу в Санкт-Петербурге были объявлены победители и финалисты Международного конкурса на ландшафтно-архитектурную концепцию парка "Тучков буян", говорится в пресс-релизе, который поступил 18 сентября в редакцию "Газеты.Ru".
Названы финалисты конкурса на концепцию парка «Тучков буян»
Газета.Ru09:42
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В Энгельсском районе установили карантин из-за птичьего гриппа

Карантин в неблагополучном пункте может быть отменен не ранее 21 суток со дня уничтожения всего восприимчивого поголовья или убоя и переработки условно здоровых животных Напомним, управление ветеринарии области ранее обнаружило птичий грипп в Энгельсском районе.
Четвертая Власть09:20