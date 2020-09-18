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РБК
РБК

«Яндекс» закрыл проекты по оценке потенциальных заемщиков банков

БКИ формировало скоринговый балл на основе собственных данных о кредитах, запросах кредитов, платежах человека и его кредитной нагрузке. «Яндекс» анализировал обезличенные данные о своих пользователях и на основе более чем 1 тыс. признаков выводил свой скоринговый балл.В источнике
С чего всё началось
РБК

«Яндекс» закрыл проекты по оценке потенциальных заемщиков банков

«Яндекс» отказался заниматься оценкой кредитного качества банковских клиентов на основе своих данных о пользователях, сообщили РБК два источника на финансовом рынке: скоринговые проекты, запущенные ИT-компанией в прошлом году, остановлены.
РБК20:00
Подробнее о событии
Компания

«Яндекс» закрыл проекты по оценке платежеспособности клиентов банков

Компания03:21
АБН

«Яндекс» закрыл проекты по оценке возможных заемщиков банков

АБН03:10
ИА Красная Весна

«Яндекс» закрыл проект по оценке банковских заемщиков

ИА Красная Весна02:00
Forbes

«Яндекс» перестал оценивать платежеспособность банковских клиентов

Forbes02:39
Коммерсантъ

«Яндекс» закрыл проекты по оценке платежеспособности банковских клиентов

Коммерсантъ01:17
ТАСС

РБК: «Яндекс» закрыл проекты по оценке платежеспособности банковских клиентов

ТАСС00:02
РБК

«Яндекс» закрыл проекты по оценке потенциальных заемщиков банков

РБК20:00

Белгородский губернатор Савченко сообщил об уходе с поста

"Евгений Савченко проинформировал участников встречи (с руководителями органов власти региона) о принятом им решении досрочно прекратить полномочия губернатора Белгородской области в связи с избранием депутатом Белгородской областной Думы, а также о том, что им сегодня написано соответствующее заявление на имя президента Российской Федерации Владимира Путина", — говорится в сообщении.
РИА Новостивчера в 11:45
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Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране

Постпред Белоруссии при женевском отделении ООН Юрий Амбразевич опроверг данные о наличии политических заключенных в стране, а также не подтвердил обвинения в сексуальном насилии против протестующих.
РИА Новости05:58
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ВОЗ представила девять вакцин от коронавируса в третьей фазе испытаний

Представители Всемирной организации здравоохранения сообщили о 9 разработках новых вакцин от коронавируса, которые прошли уже 3-ю стадию лабораторных испытаний, и могут быть допущены для вакцинирования населения.
Что происходит04:38
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Госдума может в 10 раз повысить штрафы за разглашение тайны

Предлагается увеличить административные штрафы за разглашение такой информации до 10 тыс. рублей для граждан (сейчас они составляют от 500 до 1 тыс. рублей) и до 50 тыс. рублей для должностных лиц (сейчас — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей).
REGNUM05:45

Суд в Польше получил ходатайство об аресте российских авиадиспетчеров

Районный суд в районе Мокотув в Варшаве получил от Генпрокуратуры республики ходатайства о назначении временного ареста для трёх российских диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолёта Ту-154М 10 апреля 2010 года.
RT на русском06:38
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