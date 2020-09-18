«Яндекс» закрыл проекты по оценке потенциальных заемщиков банков
БКИ формировало скоринговый балл на основе собственных данных о кредитах, запросах кредитов, платежах человека и его кредитной нагрузке. «Яндекс» анализировал обезличенные данные о своих пользователях и на основе более чем 1 тыс. признаков выводил свой скоринговый балл.В источнике
С чего всё началось
«Яндекс» закрыл проекты по оценке потенциальных заемщиков банков
«Яндекс» отказался заниматься оценкой кредитного качества банковских клиентов на основе своих данных о пользователях, сообщили РБК два источника на финансовом рынке: скоринговые проекты, запущенные ИT-компанией в прошлом году, остановлены.
РБК20:00
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