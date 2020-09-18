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РБК
РБК

«Яндекс» закрыл проекты по оценке потенциальных заемщиков банков

БКИ формировало скоринговый балл на основе собственных данных о кредитах, запросах кредитов, платежах человека и его кредитной нагрузке. «Яндекс» анализировал обезличенные данные о своих пользователях и на основе более чем 1 тыс. признаков выводил свой скоринговый балл.В источнике
С чего всё началось
РБК

«Яндекс» закрыл проекты по оценке потенциальных заемщиков банков

«Яндекс» отказался заниматься оценкой кредитного качества банковских клиентов на основе своих данных о пользователях, сообщили РБК два источника на финансовом рынке: скоринговые проекты, запущенные ИT-компанией в прошлом году, остановлены.
РБК20:00
Подробнее о событии
ИА Красная Весна

«Яндекс» закрыл проект по оценке банковских заемщиков

ИА Красная Весна02:00
АБН

«Яндекс» закрыл проекты по оценке возможных заемщиков банков

АБН03:10
Forbes

«Яндекс» перестал оценивать платежеспособность банковских клиентов

Forbes02:39
Компания

«Яндекс» закрыл проекты по оценке платежеспособности клиентов банков

Компания03:21
Коммерсантъ

«Яндекс» закрыл проекты по оценке платежеспособности банковских клиентов

Коммерсантъ01:17
ТАСС

РБК: «Яндекс» закрыл проекты по оценке платежеспособности банковских клиентов

ТАСС00:02
РБК

«Яндекс» закрыл проекты по оценке потенциальных заемщиков банков

РБК20:00

СБ Украины открыла дело после захвата россиян, задержанных в Белоруссии

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье о разглашении государственной тайны после срыва операции украинских спецслужб по захвату россиян в Белоруссии и экстрадированных в Москву, об этом сообщил и.о. директора Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Александр Соколов.
Аргументы и Факты05:16

Лидерам России, США и Белоруссии присудили Шнобелевскую премию

Вашингтон, 18 сентября 2020, 07:27 — REGNUM Шнобелевская премия, которая является пародией на другую международную награду — Нобелевскую премию, присуждена главам девяти государств, в том числе главе Белоруссии Александру Лукашенко, американскому лидеру Дональду Трампу и президенту РФ Владимиру Путину, сообщается на сайте оргкомитета премии.
REGNUM00:27
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Россия и Китай заявили о нарушениях в дебатах СПЧ ООН по Белоруссии

Россия, Белоруссия, Венесуэла и Китай заявили о нарушении правил процедур Совета ООН по правам человека в связи с проведением срочных дебатов по ситуации с правами человека в Белоруссии и призвали прекратить дебаты.
РИА Новости05:15
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МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новости02:31
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Киев отвел на реинтеграцию Донбасса 25 лет

На безопасную реинтеграцию отдельных районов Донбасса Украине понадобится как минимум 25 лет, заявил во время выступления в Верховной раде вице-премьер по реинтеграции и замглавы киевской делегации на трехсторонних переговорах в Минске Алексей Резников.
РБК04:31
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Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Serviceвчера в 04:48
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Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC

Российское посольство в Вашингтоне потребовало от властей США объяснений в связи с вышедшим репортажем телеканала NBC, в котором говорилось о поддержке "украинских подразделений" в Крыму американской стороной, указано в опубликованном в Facebook заявлении дипмиссии.
Газета.Ru02:37
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