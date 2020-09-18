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РБК
РБК 

«Яндекс» закрыл проекты по оценке потенциальных заемщиков банков

БКИ формировало скоринговый балл на основе собственных данных о кредитах, запросах кредитов, платежах человека и его кредитной нагрузке. «Яндекс» анализировал обезличенные данные о своих пользователях и на основе более чем 1 тыс. признаков выводил свой скоринговый балл.В источнике
С чего всё началось
РБК

«Яндекс» закрыл проекты по оценке потенциальных заемщиков банков

«Яндекс» отказался заниматься оценкой кредитного качества банковских клиентов на основе своих данных о пользователях, сообщили РБК два источника на финансовом рынке: скоринговые проекты, запущенные ИT-компанией в прошлом году, остановлены.
РБК20:00
Подробнее о событии
Компания

«Яндекс» закрыл проекты по оценке платежеспособности клиентов банков

Компания03:21
АБН

«Яндекс» закрыл проекты по оценке возможных заемщиков банков

АБН03:10
РБК

«Яндекс» закрыл проекты по оценке потенциальных заемщиков банков

РБК20:00
ИА Красная Весна

«Яндекс» закрыл проект по оценке банковских заемщиков

ИА Красная Весна02:00
Коммерсантъ

«Яндекс» закрыл проекты по оценке платежеспособности банковских клиентов

Коммерсантъ01:17
ТАСС

РБК: «Яндекс» закрыл проекты по оценке платежеспособности банковских клиентов

ТАСС00:02
Forbes

«Яндекс» перестал оценивать платежеспособность банковских клиентов

Forbes02:39

Путин заявил о наличии у России уникального оружия

"Нынешнее поколение российских оружейников достойно продолжает дело своих предшественников, производит действительно уникальные образцы вооружения, которые сегодня опережают зарубежные аналоги", - отметил Владимир Путин.
Путин заявил о наличии у России уникального оружия
Российская газета08:23
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Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице
Rambler News Serviceвчера в 04:48
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Поляки высмеяли требования Варшавы выдать российских диспетчеров

Польские читатели прокомментировали статью Wirtualna Polska, посвященную решению Варшавы подать запрос на арест трех российских диспетчеров по делу о крушении польского Ту-154 в Смоленске, отметив абсурдность этой идеи.
РИА Новости23:17
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Парламент Татарстана утвердил Песошина в должности премьер-министра

Депутаты Госсовета Татарстана на заседании регионального парламента в пятницу утвердили кандидатуру Алексея Песошина, предложенную главой республики Рустамом Миннихановым, на должность премьер-министра Татарстана, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:41
14

Украина исключила внесение особого статуса Донбасса в Конституцию

"Президент во время декабрьского саммита в Париже дал четкое понимание того, что никаких изменений в конституцию Украины относительно включения туда какого-то особого статуса не будет, это исключено", – заверил он.
Ruposters.ru04:31
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Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC

Российское посольство в Вашингтоне потребовало от властей США объяснений в связи с вышедшим репортажем телеканала NBC, в котором говорилось о поддержке "украинских подразделений" в Крыму американской стороной, указано в опубликованном в Facebook заявлении дипмиссии.
Газета.Ru02:37
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