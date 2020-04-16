Коронавирус
Коммерсантъ«Яндекс» запустил домашнее тестирование на коронавирус
Тестирование платное, но первые 10 тыс. тестов для входящих в группу риска людей оплатит «Яндекс» в виде пожертвований в фонды-партнеры «Подарок ангелу» и «Друзья», сообщили в компании.
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Политика
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Путиным
Председатель КНР Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Центральное телевидение Китая.
РИА Новости 09:57
Политика
Сноуден хочет остаться в России еще на три года
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден намерен остаться в России еще на три года.
Вести.Ru 07:20
Общество
В Испании ужесточили наказание за нарушение карантина
Если гражданин неоднократно нарушал карантинный режим, рекомендуемые санкции варьируются в зависимости от «настойчивости» нарушителя, но в качестве ориентира указывается штраф в размере 1,2 тыс. евро.
Взгляд.ру 15:29
Общество
Китай ответил на обвинения СМИ в распространении коронавируса
Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь заявил, что нет никаких научных доказательств того, что новый коронавирус "утек" из лаборатории в Ухане, пишет РИА Новости.
Sputnik Кыргызстан 06:24
Здоровье
Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru 13:51
Политика
США прекращают финансирование ВОЗ
В ходе пресс-конференции Дональд Трамп заявил, что прекращает финансовую поддержку ВОЗ, поскольку медики не использовали свои возможности оперативнее отреагировать на вспышку коронавируса в Китае и не допустить распространения инфекции за пределы КНР.
Плюс один +1 вчера в 04:20
Космос
Астрономы допустили, что ранняя Земля могла быть плоской
Российская газета вчера в 09:05
Экономика
Путин объявил о мерах поддержки строительной отрасли
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития строительной отрасли объявил о новых мерах поддержки строительного комплекса.
Будущее России. Национальные проекты 11:17
Политика
Путин объявил о переносе парада Победы
Ведомости 11:36
Кино
В сети появилась новая информация о возможном сиквеле «Гарри Поттера»
RT на русском вчера в 07:23
Космос
Запуск Falcon 9 в очередной раз отложили
Запланированный на четверг, 16 апреля, запуск ракеты Falcon 9, которая должна стартовать с интернет-спутниками Starlink с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, отложена ещё на несколько дней.
Популярная механика вчера в 09:35
Экономика
Мишустин ответил на слова главы МЭР фразой «это поручение президента»
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на слова главы Минэкономразвития Максима Решетникова, назвавшего льготные кредиты для малого и среднего бизнеса убыточными для банков.
РБК 07:47
Происшествия
В Дагестане умерла беременная женщина с коронавирусом
Три пациента с коронавирусом скончались за сутки в Дагестане, среди них беременная женщина, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.
Интерфакс 04:52
Происшествия
Полковник ФСБ погиб при падении с крыши многоэтажки на Лысой Горе
По предварительным данным, офицер погиб при падении с крыши 16-этажного здания на улице Лысая Гора.
Lenta.ru 11:55
Армия и оружие
Проходившие подготовку на базе США боевики сдались сирийской армии
Военное дело 01:58
Происшествия
ФСБ предотвратила вооруженное нападение на школу в Красноярске
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Красноярске подростка 2006 г. рождения за подготовку вооруженного нападения на школу, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства.
Ведомости 08:26
Общество
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
Четырнадцать человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 16:29
Общество
Стала известна предварительная дата вывозного рейса из Непала в Москву
Москва, 17 апреля 2020, 00:54 — REGNUM Авиарейс по вывозу граждан России из Непала в Москву предварительно намечен на 20 апреля, говорится в официальном Telegram-канале Минкомсвязи РФ для информирования российских граждан по эвакуационным рейсам.
REGNUM 17:54
Шоу-бизнес
Шоумен Александр Гудков собирается жениться
Шоумен, комик Александр Гудков в беседе с телеведущей Ксенией Собчак рассказал, что решился сделать своей возлюбленной предложение руки и сердца, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО вчера в 14:15
Здоровье
Врач назвал самый вредный продукт в мире
Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что сахар – это самый вредный продукт в мире, пишет «МК».
Ореанда-Новости 11:56
Авто
GM-АвтоВАЗ получила новое название
Новое название компании полностью соответствует логике нейминка дочерних структур Группы «АвтоВАЗ».
32CARS.ru 08:25
Здоровье
В Петербурге выросла стоимость лечения пациентов с коронавирусом в системе ОМС
В пятницу, 17 апреля, стало известно о том, что комитет здравоохранения Санкт-Петербурга увеличил стоимость лечения пациентов с коронавирусом, ОРВИ, гриппом и внебольничной пневмонией по системе ОМС.
Невские Новости 18:00
Экономика
Инвестором в рамках санации банка «Уралсиб» стала Людмила Коган
Инвестором в рамках санации банка «Уралсиб» стала Людмила Коган, в порядке наследования получившая 81,8% кредитной организации, сообщила пресс-служба Центробанка.
РБК 14:55
Происшествия
В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова
Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов.
Интерфакс 17:47
Армия и оружие
Последний штурм: 75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция. Ее итогом стало падение Берлина и окончание Великой Отечественной войны.
Российская газета 02:45
Происшествия
Краснодарская больница скорой помощи закрылась на карантин
Всему персоналу больницы и пациентам предстоит пройти тестирование на COVID-19, в медучреждении планируется проведение санитарных эпидемиологических мероприятий.
Коммерсантъ 17:01
Здоровье
Как частная скорая пациентку с пневмонией 5 часов по области катала
Пациентка из Кудрово, воспользовавшаяся услугами частной скорой, не могла получить медицинскую помощь в течение нескольких часов.
Online47.ru 09:41