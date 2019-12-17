Во вторник, 17 декабря, «Яндекс» представил пакет изменений в своем поиске, передает корреспондент РБК с презентации компании в Москве. Всего было внесено около 1500 изменений, пояснил руководитель поисковых продуктов «Яндекса» Максим Загребин.

«Яндекс» представил изменения в своем поиске и сервис «Яндекс.Q»

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