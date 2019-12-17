Технологии

РБКРБК«Яндекс» представил изменения в своем поиске и сервис «Яндекс.Q»

Во вторник, 17 декабря, «Яндекс» представил пакет изменений в своем поиске, передает корреспондент РБК с презентации компании в Москве. Всего было внесено около 1500 изменений, пояснил руководитель поисковых продуктов «Яндекса» Максим Загребин.
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«Яндекс» представил масштабное поисковое обновление

CNews04:25

«Яндекс» представил изменения в своем поиске и сервис «Яндекс.Q»

РБК05:40

«Яндекс» представил крупное обновление поисковика и сервис ответов на вопросы

ТАСС06:53

Яндекс запустил новую версию поиска — «Вега»

Комсомольская правда04:30

«Яндекс» объявил о запуске новой версии поискового сервиса

Rambler News Service03:57

«Яндекс» запустил новый поиск. Чем он лучше - самое главное

Российская газета06:46

Яндекс запустил новую поисковую систему

Mockva.ru05:37
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Происшествия

Бомбардировщик сел на грунт под Астраханью после отказа двигателя

РИА Новости 05:52
Происшествия

У здания Верховной рады протестующие столкнулись с полицией

У здания Верховной рады Украины произошли столкновения между представителями националистических организаций и сотрудниками правоохранительных органов, сообщает «Интерфакс-Украина».
Коммерсантъ 06:41
Культура

«Квартал 95» посвятил новую песню бывшей главе Нацбанка Украины

Discover24 03:46
Происшествия

Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях

Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.
Газета.Ru 05:56
Наука

Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи

Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
РИА Новости вчера в 22:33
Армия и оружие

В НАТО заявили о росте активности российских подлодок

По информации немецкой медиагруппы RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), ссылающейся на данные НАТО, активность российских подлодок в Мировом океане достигла самых высоких значений со времен окончания холодной войны, что является причиной интенсивного обсуждения модернизации морских сил НАТО, передает РИА Новости.
Инфорос вчера в 06:16
Политика

Россия выделит почти $17 млн на восстановление Сирии

Россия выделит около $17 млн различным структурам ООН на восстановление Сирии, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.
REGNUM 06:36
Политика

«Батькивщина» блокирует президиум Верховной рады

Фракция "Батькивщина" заблокировала президиум в зале Верховной рады Украины.
РЕН ТВ 06:28
Происшествия

С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки

Предприятие «Авангард» производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Минобороны России и утилизации боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Известия 04:09
Происшествия

В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку

По данным следствия, 35 -летний программист из Омска с апреля по май 2019 года в воспитательных целях ставил своего 8-летнего пасынка на длительное время коленями на гречневую крупу.
Российская газета вчера в 02:58
Происшествия

В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело

В Ленобласти после обысков в коттедже в поселке Химози под Гатчиной возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.
Российская газета 03:35
Энергетика

«ЛУКОЙЛ» спрогнозировал рост спроса на нефть до 2035 года

Будущая динамика спроса на нефть будет сильно зависеть от климатической политики, проводимой ведущими экономиками, следует из презентации "ЛУКОЙЛа" "Основные тенденции развития мирового рынка жидких углеводородов до 2035 года", которую представил вице-президент компании Леонид Федун.
Интерфакс 02:24
Армия и оружие

В Черное море вошел американский эсминец

В юго-западную часть акватории Черного моря вошел американский эсминец «Росс», сообщает РИА Новости по данным Национального центра управления обороной.
Мой Брянск 15 декабря в 12:19
Политика

Первый китайский авианосец ввели в эксплуатацию

Первый китайский авианосец собственного производства, получивший название «Шаньдун», введен в эксплуатацию в порту города Санья.
Взгляд.ру 06:55
Происшествия

Партию наркотиков стоимостью 6 млрд рублей задержали во «Внуково»

Стоимость партии могла бы составить до 6 млрд рублей, сообщает 17 декабря пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
REGNUM 02:44
Политика

Украинский журналист наткнулся на «зеленых человечков» в Париже

Настоящие "зелёные человечки", - сказал Мартыненко в интервью украинскому изданию "Факты".
Комсомольская правда 06:49
Общество

Киев увязал цену на газ для украинцев с переговорами с Россией

Стоимость газа зимой 2020 года для украинцев станет известна после завершения переговоров с Россией, заявил глава украинского правительства Алексей Гончарук.
Взгляд.ру 03:28
Кино

Вышел дебютный трейлер мультфильма «Супермен. Красный сын»

Озвучивает главного героя Джейсон Айзекс. Напомним, что над озвучиванием Бэтмена в мультфильме Супермен.
Профиль вчера в 15:36
Музыка

Дробыш матом ответил Мазаеву на критику концерта Носкова

Композитор и продюсер Виктор Дробыш не смог сдержать эмоций, комментируя слова лидера группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева, который назвал концерт перенесшего инсульт Николая Носкова "жалким зрелищем".
Piter.tv 06:29
Армия и оружие

В Пентагоне ответили на угрозу Эрдогана закрыть Инджирлик для США

В Пентагоне прокомментировали угрозу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана закрыть военную базу Инджирлик и станцию радиообнаружения Кюреджик в том случае, если Вашингтон введёт санкции против Анкары.
RT на русском вчера в 04:31
Экономика

В России придумали способ увеличения пенсии

Минфин придумал способ увеличить накопительные пенсии россиян в рамках новой пенсионной системы – гарантированного пенсионного плана.
ФедералПресс вчера в 04:04
Политика

Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости 04:19
Кино

В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны»

Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".
Российская газета 06:14
Армия и оружие

В России идут испытания уникального зенитного комплекса «Деривация-СВ»

Появилось видео испытаний уникального российского зенитного комплекса 2С38 «Деривация-СВ». Эта система разработана ЦНИИ «Буревестник».
REGNUM 06:12
Происшествия

В Оренбуржье пенсионер нашел инкассаторскую сумку с миллионом рублей

Пожилой сельский житель в Оренбургской области обнаружил на дороге инкассаторскую сумку, в которой находился миллион рублей, и отнес в полицию, финансовая организация, которая чуть не лишилась крупной суммы, намерена вознаградить пенсионера, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по региону.
РИА Новости 05:50
Общество

Над осколком метеорита в Челябинске поднялся купол

Сотрудники Государственного исторического музея Южного Урала сообщили о необычном инциденте с осколком метеорита, над которым в минувшие выходные самопроизвольно поднялся купол, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 07:14
Политика

CNN: корабль «Виктор Леонов» совершил небезопасные маневры у Флориды

Газета.Ru 03:59
Фигурное катание

Алина Загитова и Татьяна Навка посетили шоу «Вечерний Ургант»

В понедельник гостьями популярного шоу "Вечерний Ургант" стали олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Татьяна Навка.
Российская газета вчера в 13:02
Хоккей

«Лос-Анджелес» поместил Илью Ковальчука на драфт отказов

Россиянин был выставлен на драфт отказов. Ранее уже сообщалось, что нападающий близок к уходу из клуба из Калифорнии.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 13:33
Общество

Путин подписал закон об электронных трудовых книжках

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий возможность перехода на электронные трудовые книжки с 2020 года.
REGNUM вчера в 08:05
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