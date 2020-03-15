Коронавирус

ТАССТАСС«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса

Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире. "В списке и на карте актуальные данные о подтвержденных случаях заражения, выздоровления и смерти", - говорится в описании карты.
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«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса

ТАСС15:12

«Яндекс» запустил карту распространения коронавируса

Коммерсантъ16:21

«Яндекс» создал карту распространения коронавируса

РБК16:01

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса

РИА Новости18:26

«Яндекс» запустил карту распространения коронавируса

Lenta.ru14:25

«Яндекс» запустил карту распространения коронавируса

Газета.Ru14:07

«Яндекс» запустил онлайн-карту по коронавирусу

Афиша Daily10:38
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Культура

Кинокасса России: «Бладшот» возглавляет слабый уикенд

Главным вопросом, похоже, последнего полноценного уикенда российского проката на ближайшие как минимум полтора месяца был старт единственной премьеры, в остальном же тот факт, что валовая касса к концу выходных не превысит скромного полумиллиарда рублей, был очевиден уже в четверг.
КиноКадр 13:17
Происшествия

МХГ потребовала наказать причастных к избиению Льва Пономарева

Совет Московской Хельсинкской группы потребовал наказать причастных к избиению в Таганском ОМВД правозащитника Льва Пономарева и не допустить подобного в будущем.
Интерфакс 14:11
Политика

Результаты теста на коронавирус Трампа оказались отрицательными

Президент США Дональд Трамп сообщил, что прошлой ночью сделал тест на коронавирус COVID-19, его результаты оказались отрицательными, сообщает пресс-служба Белого дома.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Происшествия

В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому

В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома.
Российская газета 10:45
Общество

В ВОЗ предупредили об опасности наличных денег из-за коронавируса

Наличные деньги могут быть каналом передачи коронавируса, используя их, следует соблюдать меры предосторожности, наиболее безопасным способом оплаты являются бесконтактные платежи, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости 11:21
Экономика

Силуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть

Дефицит федерального бюджета при нынешних котировках нефти оценивается в 0,9 процента ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
РИА Новости вчера в 05:38
Хоккей

«Путин в 1999 году был совсем другим человеком и говорил совсем другие вещи»

Илья Брызгалов рассказал, как живёт США в разгар пандемии, почему он не боится коронавируса и за что любит политику.
Чемпионат 04:05
Энергетика

Bloomberg прогнозирует крупнейшее в истории падение спроса на нефть

Американское агентство Bloomberg предрекло в 2020 году крупнейшее в истории падение спроса на нефть.
Экономика сегодня 13:59
Общество

Китай предупредили о второй волне заражения коронавирусом

По словам Фаучи, опасность повторного заражения возрастет во время возвращения Китая к нормальной жизни.
Lenta.ru 12:45
Общество

Патологоанатом объяснил внезапную смерть Децла, Доренко, Чаплина

За смертью рэпера Кирилла Толмацкого, журналиста Сергея Доренко и священника Всеволода Чаплина стоит болезнь, которая протекала скрыто.
Life.ru 14:14
Финансы

Эксперты назвали потери российских банков от цен на нефть и коронавируса

«Эксперт РА» считает наиболее вероятным снижение среднегодовой цены на нефть марки Brent до $40–45 за баррель, рост инфляции выше 4%, повышение ключевой ставки на 1–1,5 п.п. до конца 2020 года (сейчас 6%) и замедления российской экономики до околонулевых значений.
РБК 17:00
Футбол

Федерация футбола Италии намерена попросить УЕФА перенести Евро-2020

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что организация намерена попросить Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о переносе Евро-2020 из-за распространения коронавируса.
RT на русском 15:28
Музыка

Клип Little Big для Евровидения набрал 20 млн просмотров

Клип рейв-группы Little Big на песню Uno, с которой коллектив представит Россию на конкурсе «Евровидение-2020», набрал 20 млн просмотров.
RT на русском 11:07
Здоровье

В Тюменской области выявлен заболевший коронавирусом

Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских - об итогах оперативного штаба, обстановке в регионе и о мерах профилактики, которые рекомендованы всем жителям.
МИГ-ТВ 11:16
Общество

Король Испании отказался от наследства отца и лишил его финансирования

Король Испании Фелипе VI принял решение лишить своего отца, бывшего главу государства Хуана Карлоса, средств из бюджета королевского дома, а также отказался от наследства.
РИА Новости 17:30
Наука

Ученые раскрыли новую причину биологического старения

Специалисты одного из исследовательских центров обнаружили ранее неизвестную причину старения.
NewInform 04:23
Энергетика

Глава «Газпром нефти» рассказал о плюсах низких цен на нефть

Дефицит бюджета в 2020 году составит 0,9–1% при учете снижения мировых цен на нефть до нынешнего уровня, говорил министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъ 16:00
Политика

Ученые, адвокаты, деятели культуры, писатели и журналисты призвали остановить внесение поправок в Конституцию

В обоих заявлениях говорится, что закон о поправках подготовлен и рассмотрен с нарушением действующей Конституции и российских законов.
Эхо Москвы 18:06
Футбол

Карпин подвел итоги матча с «Локомотивом»

Газета.Ru 14:32
Политика

Украинские радикалы обстреляли российское посольство в Киеве

По зданию российского посольства в Киеве был сделан выстрел из ракетницы. Данный инцидент имел место во время акции украинских радикалов.
Профиль 00:50
Шоу-бизнес

Фадеев назвал Наргиз лицемерным человеком

Известия 13:52
Общество

«Вечерний Ургант» отказался от зрителей

В сообщение сказано, что реакция в зале является неотъемлемой частью программы, однако команда шоу «очень дорожит здоровьем зрителей».
Lenta.ru 16:52
Политика

Президент РФ подписал закон о поправках в Конституцию

Президент России Владимир Путин в субботу, 14 марта, подписал закон «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».
РИА Пензенской области вчера в 07:32
Наука

В Нидерландах приблизились к созданию вакцины от коронавируса

Как сообщает портал NOS, ученые медицинского центра Erasmus из Нидерландов нашли антитело к коронавирусу COVID-19.
Piter.tv 12:34
Общество

В Коми из-за коронавируса введен режим повышенной готовности

Сыктывкар, 15 марта 2020, 22:55 — REGNUM В Коми с 16 марта из-за коронавируса вводится режим повышенной готовности, соответствующий указ подписал глава региона Сергей Гапликов.
REGNUM 15:55
Происшествия

Летевший из США борт запросил срочную посадку на Камчатке, но не сел

Американский самолет авиакомпании Polar Air Cargo, летевший по маршруту Лос-Анджелес - Токио, запросил экстренную посадку в аэропорту Петропавловска-Камчатского, но не сел, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
РИА Новости 13 марта в 23:03
Происшествия

В Москве обстреляли девушек-промоутеров

На юго-востоке Москвы неизвестный обстрелял девушек-промоутеров у местного ТЦ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей столичного ГУ МВД, инцидент произошел рядом с домом № 57/2 на Краснодарской улице.
Российская газета 14:39
Финансы

ФРС США снизила ключевую ставку до 0,25%

Федеральная резервная система США (ФРС) снижает с 16 марта ключевую ставку до 0,25% на фоне распространения нового типа коронавируса, говорится в заявлении на официальном сайте службы.
РИА Новости 18:11
Общество

Собянин расширил меры по самоизоляции из-за коронавируса

Режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса в столице ввели 5 марта.
РБК вчера в 11:02
Армия и оружие

National Interest назвал Су-35 реальной угрозой для истребителей США

Американский журнал National Interest назвал российский истребитель Су-35 реальной угрозой для американских самолетов.
РИА Новости 04:18
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