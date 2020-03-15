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Происшествия МХГ потребовала наказать причастных к избиению Льва Пономарева Совет Московской Хельсинкской группы потребовал наказать причастных к избиению в Таганском ОМВД правозащитника Льва Пономарева и не допустить подобного в будущем.

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