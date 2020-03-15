Коронавирус
ТАСС«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса
Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире. "В списке и на карте актуальные данные о подтвержденных случаях заражения, выздоровления и смерти", - говорится в описании карты.
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Космос
Ученые установили, как образуются магнитные звезды
Европейские астрофизики разработали детальную компьютерную модель, объясняющую происхождение гигантских магнитных полей у особого класса нейтронных звезд — магнетаров, с которыми связаны самые мощные и яркие взрывы во Вселенной — усилением ранее существовавших в недрах этих звезд слабых магнитных полей.
Общество
В США призвали отменить мероприятия с участием более 50 человек
"CDC в соответствии со своим руководством по крупным мероприятиям и массовым собраниям рекомендует организаторам (группам или отдельным людям) в течение следующих восьми недель отменить или перенести очные мероприятия с участием 50 или более людей по всем Соединенным Штатам", - говорится в сообщении на сайте центра.
Экономика
ФРС США понизила ставку почти до нуля на фоне коронавируса
Федеральная резервная служба США (ФРС) понизила порог базовой процентной ставки почти до нуля.
Хоккей
«Йокерит» отказался играть в плей-офф Кубка Гагарина
Напряжённая ситуация с коронавирусом вынудила «Йокерит» отказаться от выступления в плей-офф Кубка Гагарина.
Экономика
Правительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса
Для предотвращения распространения эпидемии чиновники предлагают обеспечить необходимые материалы для производства тест-систем по выявлению новой инфекции, сказано в проекте антикризисного плана.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 63
В России за минувшие сутки новый коронавирус диагностировали еще у четверых человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Общество
Торговые сети в России начали запасаться продуктами
Космос
В России появится новый космический корабль
В России появится новый космический корабль на базе "Орла", чтобы заменить "Союз" и "Прогресс", пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Музыка
Немецкий журналист оценил шансы Little Big на Евровидении
Биатлон
Биатлонист Мартен Фуркад заявил о завершении своей карьеры
Французский биатлонист Мартен Фуркад решил завершить спортивную карьеру. Об этом спортсмен написал в своем аккаунте в Twitter.
Общество
«Аэрофлот» расширил список приостановленных рейсов в Европу
Российская авиакомпания «Аэрофлот» расширила список приостановленных рейсов в Европу. Об этом сообщается на сайте компании.
Здоровье
В Кемерово подтвердились два случая коронавируса
Политика
Посол США заявил об идее Трампа провести саммит «пятерки» в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп предлагает провести встречу руководителей «ядерной пятерки» на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Политика
Терешкова рассказала о благодарностях за «сохранение Путина»
Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что получает письма с благодарностями за "сохранение Путина".
Шоу-бизнес
Влад Топалов опубликовал фото с подросшим сыном
Певец Влад Топалов на своей странице в соцсети опубликовал новые снимки с подросшим сыном Майклом.
Энергетика
Spectator: обвал цен на нефть может убить сланцевую индустрию США
Обвал цен на нефтяном рынке может стать "смертельным ударом" для американской сланцевой индустрии. Об этом сообщает The Spectator.
Экономика
Банки начали повышать ставки по ипотеке
Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
Общество
Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире
В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Происшествия
В Иркутской области арестован убийца четырехлетней девочки
Политика
Здравоохранение США не готово к коронавирусу, считает Сандерс
Система здравоохранения США не готова к борьбе с эпидемией коронавируса, поскольку не существует как единая система оказания помощи всем гражданам страны, заявил сенатор Берни Сандерс, который претендует на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии.
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
Происшествия
МХГ потребовала наказать причастных к избиению Льва Пономарева
Совет Московской Хельсинкской группы потребовал наказать причастных к избиению в Таганском ОМВД правозащитника Льва Пономарева и не допустить подобного в будущем.
Единоборства
Никита Крылов убедительно победил Джонни Уокера
На бразильском турнире с пустыми трибунами UFC Fight Night 170 Никита Крылов одержал яркую победу над бразильцем Джонни Уокером.
Гаджеты
Выпущен новый дешёвый смартфон Nokia C2
Компания HMD Global выпустила новый дешёвый смартфон Nokia C2. Аппарат функционирует на базе мобильной операционной системы Android Go.
Футбол
УЕФА предложит перенести Евро-2020 на конец 2020-го или лето 2021 года
Речь идёт о конце текущего года. Также рассматривается вариант, при котором ЕВРО пройдёт летом 2021 года.
Футбол
Бегович – о коронавирусе в Италии: люди не понимают, как здесь плохо
32-летний боснийский вратарь «Милана» Асмир Бегович рассказал о нынешней ситуации в Италии в связи с большим количеством заражённых людей коронавирусной инфекцией.
Футбол
Газзаев: В ЦСКА были допущены существенные ошибки в подготовке к началу чемпионата, в предсезонной подготовке
В 2005-м году ЦСКА во главе с Газзаевым завоевал Кубок УЕФА, в финале был побежден «Спортинг» (3:1). Читайте также: Виктор Гончаренко: Игра «Уфы» – следствие всего нашего чемпионата ЦСКА не смог обыграть «Уфу»
Политика
Кравчук раскритиковал позицию сподвижницы Порошенко по Донбассу
Первый президент Украины Леонид Кравчук отчитал председателя фракции "Европейской солидарности" в Верховной раде Ирину Геращенко.
Музыка
«Болото с жабами»: Фадеев — о скандале со своими артистами
Знаменитый продюсер Максим Фадеев в эксклюзивном интервью программе НТВ «Новые русские сенсации» объяснил, зачем осенью прошлого года расторг контракты со всеми своими артистами.