Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире. "В списке и на карте актуальные данные о подтвержденных случаях заражения, выздоровления и смерти", - говорится в описании карты.

Космос Ученые установили, как образуются магнитные звезды Европейские астрофизики разработали детальную компьютерную модель, объясняющую происхождение гигантских магнитных полей у особого класса нейтронных звезд — магнетаров, с которыми связаны самые мощные и яркие взрывы во Вселенной — усилением ранее существовавших в недрах этих звезд слабых магнитных полей.

Общество В США призвали отменить мероприятия с участием более 50 человек "CDC в соответствии со своим руководством по крупным мероприятиям и массовым собраниям рекомендует организаторам (группам или отдельным людям) в течение следующих восьми недель отменить или перенести очные мероприятия с участием 50 или более людей по всем Соединенным Штатам", - говорится в сообщении на сайте центра.

Экономика Правительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса Для предотвращения распространения эпидемии чиновники предлагают обеспечить необходимые материалы для производства тест-систем по выявлению новой инфекции, сказано в проекте антикризисного плана.

Общество Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 63 В России за минувшие сутки новый коронавирус диагностировали еще у четверых человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

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Происшествия В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.

Происшествия МХГ потребовала наказать причастных к избиению Льва Пономарева Совет Московской Хельсинкской группы потребовал наказать причастных к избиению в Таганском ОМВД правозащитника Льва Пономарева и не допустить подобного в будущем.

Единоборства Никита Крылов убедительно победил Джонни Уокера На бразильском турнире с пустыми трибунами UFC Fight Night 170 Никита Крылов одержал яркую победу над бразильцем Джонни Уокером.