Коронавирус

ТАССТАСС«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса

Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире. "В списке и на карте актуальные данные о подтвержденных случаях заражения, выздоровления и смерти", - говорится в описании карты.
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«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса

Известия21:13

«Яндекс» запустил карту распространения коронавируса

Газета.Ru14:07

«Яндекс» создал карту распространения коронавируса

РБК16:01

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса

ТАСС15:12

«Яндекс» запустил карту распространения коронавируса

Lenta.ru14:25

«Яндекс» запустил карту распространения коронавируса

РИА Новости18:26

«Яндекс» запустил онлайн-карту по коронавирусу

Афиша Daily10:38
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Космос

Ученые установили, как образуются магнитные звезды

Европейские астрофизики разработали детальную компьютерную модель, объясняющую происхождение гигантских магнитных полей у особого класса нейтронных звезд — магнетаров, с которыми связаны самые мощные и яркие взрывы во Вселенной — усилением ранее существовавших в недрах этих звезд слабых магнитных полей.
РИА Новости 13 марта в 15:00
Общество

В США призвали отменить мероприятия с участием более 50 человек

"CDC в соответствии со своим руководством по крупным мероприятиям и массовым собраниям рекомендует организаторам (группам или отдельным людям) в течение следующих восьми недель отменить или перенести очные мероприятия с участием 50 или более людей по всем Соединенным Штатам", - говорится в сообщении на сайте центра.
РИА Новости 20:49
Экономика

ФРС США понизила ставку почти до нуля на фоне коронавируса

Федеральная резервная служба США (ФРС) понизила порог базовой процентной ставки почти до нуля.
Газета.Ru 17:33
Хоккей

«Йокерит» отказался играть в плей-офф Кубка Гагарина

Напряжённая ситуация с коронавирусом вынудила «Йокерит» отказаться от выступления в плей-офф Кубка Гагарина.
LiveResult.Ru вчера в 08:08
Экономика

Правительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса

Для предотвращения распространения эпидемии чиновники предлагают обеспечить необходимые материалы для производства тест-систем по выявлению новой инфекции, сказано в проекте антикризисного плана.
Ведомости 16:52
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 63

В России за минувшие сутки новый коронавирус диагностировали еще у четверых человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 09:17
Общество

Торговые сети в России начали запасаться продуктами

РИА Новости 18:48
Космос

В России появится новый космический корабль

В России появится новый космический корабль на базе "Орла", чтобы заменить "Союз" и "Прогресс", пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Газета.Ru 01:10
Музыка

Немецкий журналист оценил шансы Little Big на Евровидении

РИА Новости 19:15
Биатлон

Биатлонист Мартен Фуркад заявил о завершении своей карьеры

Французский биатлонист Мартен Фуркад решил завершить спортивную карьеру. Об этом спортсмен написал в своем аккаунте в Twitter.
Невские Новости 13 марта в 19:00
Общество

«Аэрофлот» расширил список приостановленных рейсов в Европу

Российская авиакомпания «Аэрофлот» расширила список приостановленных рейсов в Европу. Об этом сообщается на сайте компании.
Lenta.ru 14:41
Здоровье

В Кемерово подтвердились два случая коронавируса

Красная весна вчера в 05:00
Политика

Посол США заявил об идее Трампа провести саммит «пятерки» в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп предлагает провести встречу руководителей «ядерной пятерки» на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
РБК 16:30
Политика

Терешкова рассказала о благодарностях за «сохранение Путина»

Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что получает письма с благодарностями за "сохранение Путина".
РИА Новости 10:40
Шоу-бизнес

Влад Топалов опубликовал фото с подросшим сыном

Певец Влад Топалов на своей странице в соцсети опубликовал новые снимки с подросшим сыном Майклом.
Вечерняя Москва вчера в 18:58
Энергетика

Spectator: обвал цен на нефть может убить сланцевую индустрию США

Обвал цен на нефтяном рынке может стать "смертельным ударом" для американской сланцевой индустрии. Об этом сообщает The Spectator.
Газета.Ru 13 марта в 14:06
Экономика

Банки начали повышать ставки по ипотеке

Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
РИА Новости вчера в 08:51
Общество

Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире

В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Российская газета вчера в 23:53
Происшествия

В Иркутской области арестован убийца четырехлетней девочки

Российская газета 10:22
Политика

Здравоохранение США не готово к коронавирусу, считает Сандерс

Система здравоохранения США не готова к борьбе с эпидемией коронавируса, поскольку не существует как единая система оказания помощи всем гражданам страны, заявил сенатор Берни Сандерс, который претендует на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии.
РИА Новости 20:32
Футбол

«Ротор» обыграл «Шинник» и вышел в лидеры первенства ФНЛ

РБК 10:13
Происшествия

В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости 10:44
Происшествия

МХГ потребовала наказать причастных к избиению Льва Пономарева

Совет Московской Хельсинкской группы потребовал наказать причастных к избиению в Таганском ОМВД правозащитника Льва Пономарева и не допустить подобного в будущем.
Интерфакс 14:11
Единоборства

Никита Крылов убедительно победил Джонни Уокера

На бразильском турнире с пустыми трибунами UFC Fight Night 170 Никита Крылов одержал яркую победу над бразильцем Джонни Уокером.
Allboxing.ru вчера в 22:16
Гаджеты

Выпущен новый дешёвый смартфон Nokia C2

Компания HMD Global выпустила новый дешёвый смартфон Nokia C2. Аппарат функционирует на базе мобильной операционной системы Android Go.
UfacityNews.ru 16:37
Футбол

УЕФА предложит перенести Евро-2020 на конец 2020-го или лето 2021 года

Речь идёт о конце текущего года. Также рассматривается вариант, при котором ЕВРО пройдёт летом 2021 года.
Sport.ru 17:14
Футбол

Бегович – о коронавирусе в Италии: люди не понимают, как здесь плохо

32-летний боснийский вратарь «Милана» Асмир Бегович рассказал о нынешней ситуации в Италии в связи с большим количеством заражённых людей коронавирусной инфекцией.
Чемпионат 18:58
Футбол

Газзаев: В ЦСКА были допущены существенные ошибки в подготовке к началу чемпионата, в предсезонной подготовке

В 2005-м году ЦСКА во главе с Газзаевым завоевал Кубок УЕФА, в финале был побежден «Спортинг» (3:1). Читайте также: Виктор Гончаренко: Игра «Уфы» – следствие всего нашего чемпионата ЦСКА не смог обыграть «Уфу»
Спорт день за днем 17:55
Политика

Кравчук раскритиковал позицию сподвижницы Порошенко по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук отчитал председателя фракции "Европейской солидарности" в Верховной раде Ирину Геращенко.
Газета.Ru 03:31
Музыка

«Болото с жабами»: Фадеев — о скандале со своими артистами

Знаменитый продюсер Максим Фадеев в эксклюзивном интервью программе НТВ «Новые русские сенсации» объяснил, зачем осенью прошлого года расторг контракты со всеми своими артистами.
НТВ 05:00
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