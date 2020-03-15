Коронавирус

ТАССТАСС«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса

Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире. "В списке и на карте актуальные данные о подтвержденных случаях заражения, выздоровления и смерти", - говорится в описании карты.
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«Яндекс» запустил карту распространения коронавируса

Lenta.ru14:25

«Яндекс» создал карту распространения коронавируса

РБК16:01

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса

ТАСС15:12

Онлайн-карта «Яндекс» покажет распространение эпидемии в России

РЕН ТВ14:58

«Яндекс» запустил карту распространения коронавируса

РИА Новости18:26

«Яндекс» запустил карту распространения коронавируса

Газета.Ru14:07

«Яндекс» запустил онлайн-карту по коронавирусу

Афиша Daily10:38
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Шоу-бизнес

Фадеев назвал Наргиз «главным вруном в мире»

Газета.Ru 13:47
Происшествия

Полиция разогнала пикеты перед зданием ФСБ на Лубянке

Полиция разогнала пикеты перед зданием ФСБ на Лубянке В субботу в Москве у здания ФСБ на Лубянской площади не состоялась серия одиночных пикетов против конституционной реформы — активистов разогнали сотрудники МВД.
Коммерсантъ вчера в 11:40
Энергетика

Мировые цены на нефть упали на 5%

Мировые фондовые биржи 9 марта обвалились на 7-8% из-за резкого падения нефтяных цен после провала переговоров ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи сырья.
Аргументы и Факты 19:54
Общество

В Чехии ввели общенациональный карантин

Правительство Чехии ввело общенациональный карантин в рамках борьбы с коронавирусом, сообщил на пресс-конференции после семичасового заседания кабинета премьер Андрей Бабиш.
РИА Новости 18:15
Экономика

В США снизили ключевую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Lenta.ru 18:23
Общество

Россиян уведомят о размере будущей пенсии

Россияне старше 45 лет начнут получать автоматические уведомления о размере своей будущей пенсии на сайте государственных услуг.
Lenta.ru 19:06
Наука

В янтаре нашли останки самого маленького в мире динозавра

Кирилл Клейков / Новый Калининград Ученые обнаружили останки самого маленького из известных науке динозавров.
Новый Калининград.Ru 13 марта в 06:16
Энергетика

Низкие цены на нефть назвали ненужными Саудовской Аравии и США

Низкие цены не выгодны ни Саудовской Аравии, ни США, подчеркнул Костин.
Lenta.ru вчера в 15:07
Экономика

Российское правительство ищет способы сдержать рост цен на лекарства

Препараты могут подорожать из-за роста курсов доллара и евро.
Эхо Москвы 20:03
Общество

Украина эвакуировала спецрейсом из Италии более 120 своих граждан

Спецрейс из Италии со 123 гражданами Украины, которые не могли вернуться на родину из-за введенных карантинных мер, приземлился в киевском аэропорту Борисполь.
ТАСС 18:27
Общество

Почти 8 млн британцев могут госпитализировать из-за коронавируса

«До 80% населения, как ожидается, будут инфицированы COVID-19 в ближайшие 12 месяцев, и до 15% людей (7,9 млн человек) может потребоваться госпитализация», — говорится в попавшем в распоряжение газеты документе.
ФАН 20:07
Происшествия

Под Иркутском арестовали обвиняемого в убийстве ребенка

По обвинению в убийстве 4-летней девочки, совершенном в 2004 году в Иркутской области, арестован 41-летний мужчина, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
РИА Новости 04:37
Общество

В Нью-Йорке школы закроют до 20 апреля из-за коронавируса

Школы Нью-Йорка будут закрыты из-за коронавируса с понедельника до 20 апреля, заявил на пресс-конференции мэр города Билл де Блазио.
РИА Новости 19:56
Общество

Число заболевших коронавирусом в России выросло до 59 человек

В России выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших составило 59 человек.
Известия вчера в 11:29
Здоровье

Воробьев рассказал о ситуации с коронавирусом в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил жителей региона уделить особое внимание пожилым людям, которые находятся в группе риска по коронавирусу, всего в Подмосковье зарегистрировали пять случаев данного заболевания.
РИАМО вчера в 14:57
Финансы

Налоги на доходы с валюты. Кому и сколько придётся заплатить

Как объясняет юрист, прирост стоимости капитала от разницы курсов сам по себе доходом не является.
Life.ru вчера в 07:00
Здоровье

Василий Орлов и Александр Козлов проверили работы в АОКБ

Губернатор Амурской области Василий Орлов и министр по развитию ДФО Александр Козлов посетили Амурскую областную клиническую больницу.
Амур.инфо 07:13
Происшествия

Глава СКР просит завести уголовное дело на судью из Новосибирска

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин просит разрешить возбудить уголовное дело в отношении судьи Новосибирского облсуда Инны Петруниной.
Kursk.com 11:36
Кино

Вин Дизель заявил, что «Бладшот» даст начало новой киновселенной

На днях Вин Дизель рассказал, что новый фильм «Бладшот», в котором он сыграл одну из главных ролей, даст начало новой киновселенной на основе комиксов издательства Valiant Comics.
NewInform 13 марта в 11:33
Авто

Новый Honda Breeze оказался популярнее Mitsubishi Outlander

Японская компания Honda еще с осени прошлого года стартовала продажи усовершенствованного паркетника Honda Breeze.
Faktom 03:44
Экономика

Правительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса

«Ведомости» ознакомились с проектом антикризисного плана правительства, который чиновники правительства готовят последние несколько дней.
Ведомости 16:52
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", заразилась коронавирусом нового типа.
ТАСС 19:12
Шоу-бизнес

Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик

Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
RuNews24.ru 10:46
Кино

Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса

«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
ТК Звезда вчера в 19:20
Политика

Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.
ТАСС 14:44
Экономика

КСП предложила властям Забайкалья отказаться от риелторов при покупке квартир у населения

Контрольно-счетная палата Забайкалья предложила властям региона использовать услуги организаций с госучастием вместо риелторских при покупке квартир у населения.
ZAB.RU 05:18
Музыка

Солист Little Big назвал адом съемки клипа к Евровидению

Политическая Экспертиза вчера в 06:34
Наука

В Нидерландах приблизились к созданию вакцины от коронавируса

Как сообщает портал NOS, ученые медицинского центра Erasmus из Нидерландов нашли антитело к коронавирусу COVID-19.
Piter.tv 12:34
Политика

Большинство россиян допустили голосование за Путина в 2024 году

Новый срок Владимира Путина Если Конституционный суд даст возможность Владимиру Путину принимать участие в выборах президента в 2024 году и глава государства примет решение выдвигаться, то готовность проголосовать за него допускают 57% россиян.
РБК 17:00
Общество

Два случая с подозрением на коронавирус выявили на Дальнем Востоке

13 марта в адрес управления Роспотребнадзора по Чукотскому АО поступило экстренное извещение о подозрении коронавирусной инфекции у сотрудника АО "Чукотская горно-геологическая компания" рудника "Купол".
Телепорт вчера в 21:58
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