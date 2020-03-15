Коронавирус
ТАСС«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса
Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире. "В списке и на карте актуальные данные о подтвержденных случаях заражения, выздоровления и смерти", - говорится в описании карты.
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Шоу-бизнес
Фадеев назвал Наргиз «главным вруном в мире»
Происшествия
Полиция разогнала пикеты перед зданием ФСБ на Лубянке
Полиция разогнала пикеты перед зданием ФСБ на Лубянке В субботу в Москве у здания ФСБ на Лубянской площади не состоялась серия одиночных пикетов против конституционной реформы — активистов разогнали сотрудники МВД.
Энергетика
Мировые цены на нефть упали на 5%
Мировые фондовые биржи 9 марта обвалились на 7-8% из-за резкого падения нефтяных цен после провала переговоров ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи сырья.
Общество
В Чехии ввели общенациональный карантин
Правительство Чехии ввело общенациональный карантин в рамках борьбы с коронавирусом, сообщил на пресс-конференции после семичасового заседания кабинета премьер Андрей Бабиш.
Экономика
В США снизили ключевую ставку почти до нуля
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Общество
Россиян уведомят о размере будущей пенсии
Россияне старше 45 лет начнут получать автоматические уведомления о размере своей будущей пенсии на сайте государственных услуг.
Наука
В янтаре нашли останки самого маленького в мире динозавра
Кирилл Клейков / Новый Калининград Ученые обнаружили останки самого маленького из известных науке динозавров.
Энергетика
Низкие цены на нефть назвали ненужными Саудовской Аравии и США
Низкие цены не выгодны ни Саудовской Аравии, ни США, подчеркнул Костин.
Экономика
Российское правительство ищет способы сдержать рост цен на лекарства
Препараты могут подорожать из-за роста курсов доллара и евро.
Общество
Украина эвакуировала спецрейсом из Италии более 120 своих граждан
Спецрейс из Италии со 123 гражданами Украины, которые не могли вернуться на родину из-за введенных карантинных мер, приземлился в киевском аэропорту Борисполь.
Общество
Почти 8 млн британцев могут госпитализировать из-за коронавируса
«До 80% населения, как ожидается, будут инфицированы COVID-19 в ближайшие 12 месяцев, и до 15% людей (7,9 млн человек) может потребоваться госпитализация», — говорится в попавшем в распоряжение газеты документе.
Происшествия
Под Иркутском арестовали обвиняемого в убийстве ребенка
По обвинению в убийстве 4-летней девочки, совершенном в 2004 году в Иркутской области, арестован 41-летний мужчина, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
Общество
В Нью-Йорке школы закроют до 20 апреля из-за коронавируса
Школы Нью-Йорка будут закрыты из-за коронавируса с понедельника до 20 апреля, заявил на пресс-конференции мэр города Билл де Блазио.
Общество
Число заболевших коронавирусом в России выросло до 59 человек
В России выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших составило 59 человек.
Здоровье
Воробьев рассказал о ситуации с коронавирусом в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил жителей региона уделить особое внимание пожилым людям, которые находятся в группе риска по коронавирусу, всего в Подмосковье зарегистрировали пять случаев данного заболевания.
Финансы
Налоги на доходы с валюты. Кому и сколько придётся заплатить
Как объясняет юрист, прирост стоимости капитала от разницы курсов сам по себе доходом не является.
Здоровье
Василий Орлов и Александр Козлов проверили работы в АОКБ
Губернатор Амурской области Василий Орлов и министр по развитию ДФО Александр Козлов посетили Амурскую областную клиническую больницу.
Происшествия
Глава СКР просит завести уголовное дело на судью из Новосибирска
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин просит разрешить возбудить уголовное дело в отношении судьи Новосибирского облсуда Инны Петруниной.
Кино
Вин Дизель заявил, что «Бладшот» даст начало новой киновселенной
На днях Вин Дизель рассказал, что новый фильм «Бладшот», в котором он сыграл одну из главных ролей, даст начало новой киновселенной на основе комиксов издательства Valiant Comics.
Авто
Новый Honda Breeze оказался популярнее Mitsubishi Outlander
Японская компания Honda еще с осени прошлого года стартовала продажи усовершенствованного паркетника Honda Breeze.
Экономика
Правительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса
«Ведомости» ознакомились с проектом антикризисного плана правительства, который чиновники правительства готовят последние несколько дней.
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", заразилась коронавирусом нового типа.
Шоу-бизнес
Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик
Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
Кино
Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса
«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
Политика
Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.
Экономика
КСП предложила властям Забайкалья отказаться от риелторов при покупке квартир у населения
Контрольно-счетная палата Забайкалья предложила властям региона использовать услуги организаций с госучастием вместо риелторских при покупке квартир у населения.
Музыка
Солист Little Big назвал адом съемки клипа к Евровидению
Наука
В Нидерландах приблизились к созданию вакцины от коронавируса
Как сообщает портал NOS, ученые медицинского центра Erasmus из Нидерландов нашли антитело к коронавирусу COVID-19.
Политика
Большинство россиян допустили голосование за Путина в 2024 году
Новый срок Владимира Путина Если Конституционный суд даст возможность Владимиру Путину принимать участие в выборах президента в 2024 году и глава государства примет решение выдвигаться, то готовность проголосовать за него допускают 57% россиян.
Общество
Два случая с подозрением на коронавирус выявили на Дальнем Востоке
13 марта в адрес управления Роспотребнадзора по Чукотскому АО поступило экстренное извещение о подозрении коронавирусной инфекции у сотрудника АО "Чукотская горно-геологическая компания" рудника "Купол".