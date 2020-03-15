Коронавирус

ТАССТАСС«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса

Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире. "В списке и на карте актуальные данные о подтвержденных случаях заражения, выздоровления и смерти", - говорится в описании карты.
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Онлайн-карта «Яндекса» содержит рекомендации по профилактике COVID-19

РЕН ТВвчера в 22:26

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса

Известиявчера в 21:13

«Яндекс» запустил карту распространения коронавируса

Газета.Ruвчера в 14:07

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса

ТАССвчера в 15:12

«Яндекс» запустил карту распространения коронавируса

Lenta.ruвчера в 14:25

«Яндекс» запустил карту распространения коронавируса

РИА Новостивчера в 18:26

«Яндекс» запустил онлайн-карту по коронавирусу

Афиша Dailyвчера в 10:38
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Экономика

ФРС США понизила ставку почти до нуля на фоне коронавируса

Федеральная резервная служба США (ФРС) понизила порог базовой процентной ставки почти до нуля.
Газета.Ru вчера в 17:33
Происшествия

В Кемерове сообщили об улучшении состояния заболевших коронавирусом

Состояние жителей Кемерова, у которых подтвердился коронавирус SARS-CoV-2, за прошедшие сутки улучшилось.
Известия 01:29
Общество

Король Испании лишил отца финансирования и сам отказался от наследства

Король Испании Фелипе VI объявил о решении лишить своего отца и бывшего лидера страны Хуана Карлоса финансирования из бюджета королевского дома.
Народные новости вчера в 18:39
Происшествия

За вымогательство военнослужащего на Сахалине приговорили к дисбату

За вымогательство военнослужащего приговорили к дисбату.
Сахалин.Инфо 02:03
Экономика

«Руспродсоюз» исключил возможность дефицита продуктов в России

Продуктов в России хватит, не стоит опасаться их дефицита в связи с ростом спроса из-за новостей по коронавирусу, рынок больше беспокоит рост курса доллара, сообщил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Востриков.
РИА Новости 01:53
Общество

Минобрнауки порекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение

Министерство науки и высшего образования порекомендовало вузам с 16 марта организовать дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости вчера в 13:00
Музыка

Три уроженца Алтайского края выступили в шоу на федеральном телеканале

Аргументы и Факты - Алтай 01:35
Происшествия

Из московской больницы для зараженных коронавирусом сбежала пациентка

Пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из медицинского центра в московском районе Коммунарка. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru 01:08
Общество

ВОЗ предсказала рост смертности в Европе от коронавируса

По словам Язаревича, эксперты ВОЗ пока не могут предсказать, когда в Италии наступит пик заражений, однако многие скончавшиеся заболели еще 2-3 недели назад.
РИА Новости вчера в 20:19
Космос

Запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink отменен в момент старта

Портал Поиск вчера в 12:41
Футбол

Появилось видео потасовки футболистов «Тамбова» и «Крыльев Советов»

В социальных сетях появилось видео потасовки футболистов в матче молодежного первенства между "Тамбовом" и "Крыльями советов", из-за который встреча не была доиграна.
РИА Новости вчера в 10:38
Экономика

Российские власти подготовили план поддержки бизнеса и населения

Помимо поддержки бизнеса, и населения планируется предоставить помощь регионам, госкомпаниям, "но в первую очередь – население", — сообщили "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников.
Вести.Ru 02:18
Общество

Из-за коронавируса россияне скупают крупы и консервы

Как сообщает корреспондент МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на ТАСС, на фоне распространения новой опасной инфекции и ослабления курса рубля отмечают увеличение спроса у покупателей и на средства гигиены.
МТВ онлайн вчера в 23:17
Экономика

Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%

Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Газета.Ru 01:42
Здоровье

«Лучше без экспериментов»: вирусолог объяснила, какими лекарствами не стоит сбивать температуру

Заместитель директора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского врач-вирусолог Евгения Селькова в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» выразила согласие с министром здравоохранения Франции.
Вечерняя Москва вчера в 12:49
Шоу-бизнес

Принц Гарри вернулся в Канаду к Меган Маркл и сыну Арчи

Принц Гарри задержался в Лондоне, чтобы провести еще ряд рабочих встреч - ведь с 1 апреля они с Меган Маркл станут финансово независимыми, и им придется самим зарабатывать на жизнь.
ОК! 14 марта в 10:33
Здоровье

В Узбекистане коронавирусом заболели четыре человека

В Узбекистане в воскресенье, 15 марта, был выявлен первый случай заражения Covid-19. Им заболела женщина, вернувшаяся из Парижа.
Евразия Daily вчера в 17:11
Здоровье

Круглосуточные стационары в больницах Москвы закрыли для посещения

Медицинские стационары Москвы временно закрыли для посещения, но всем пациентам по-прежнему можно передать гостинцы.
ТАСС 14 марта в 08:47
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:17
Политика

Казахстан ограничит въезд и выезд на время режима ЧП

На время действия режима чрезвычайного положения в Казахстане, который введён из-за пандемии коронавируса, ограничат въезд и выезд из страны.
RT на русском вчера в 05:58
Гаджеты

Какие смартфоны Huawei и Honor получат EMUI 10.1 и Magic UI 3.1

Презентация Huawei P40 запланирована на 26 марта.
iXBT.com вчера в 16:42
Экономика

Банки начали повышать ставки по ипотеке

Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
РИА Новости 14 марта в 08:51
Музыка

Шансы Little Big на Евровидении оценили в Германии

News.ru вчера в 20:55
Армия и оружие

Российскую систему РЭБ успешно испытали на кораблях НАТО

Москва, 16 марта 2020, 08:14 — REGNUM Береговые средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) помешали кораблям НАТО вести разведку в районе Крыма, сообщает 16 марта РИА Новости со ссылкой на силовые ведомства региона.
REGNUM 01:14
Общество

Собянин расширил меры по самоизоляции из-за коронавируса

Режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса в столице ввели 5 марта.
РБК 14 марта в 11:02
Общество

Забайкалье вошло в десятку самых «безработных» регионов России

Судя по данным рейтинга РИА «Новости», по итогам ноября 2019 — января 2020 года Забайкалье замыкает десятку самых «безработных» регионов России, попав на 76 из 85 возможных мест, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01:53
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина тайно вышла замуж

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина в своем микроблоге во время разговора с подписчиками призналась, что вышла замуж.
VSE42.RU вчера в 22:37
Экономика

Крупной торговой сети доначислили «налог с украденных товаров»

Налоги на потери товаров Крупной торговой сети товаров для дома ООО "ПосудаЦентр сервис" (Новосибирск) доначислили 67,7 млн руб. налога на прибыль и НДС, а также пени и штрафы.
РБК 01:00
Политика

Координационный совет по борьбе с коронавирусом создается в России

В субботу, 14 марта, глава правительства России Михаил Мишустин сообщил о создании в нашей стране координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Новости Воронежа 14 марта в 11:33
Политика

Украинцы выстроились в очередь на границе с Польшей

REGNUM 01:17
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