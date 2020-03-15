Коронавирус
ТАСС«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса
Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире. "В списке и на карте актуальные данные о подтвержденных случаях заражения, выздоровления и смерти", - говорится в описании карты.
Читать в источнике
Оценить414
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 02:24, Ашберн
Экономика
ФРС США понизила ставку почти до нуля на фоне коронавируса
Федеральная резервная служба США (ФРС) понизила порог базовой процентной ставки почти до нуля.
Происшествия
В Кемерове сообщили об улучшении состояния заболевших коронавирусом
Состояние жителей Кемерова, у которых подтвердился коронавирус SARS-CoV-2, за прошедшие сутки улучшилось.
Общество
Король Испании лишил отца финансирования и сам отказался от наследства
Король Испании Фелипе VI объявил о решении лишить своего отца и бывшего лидера страны Хуана Карлоса финансирования из бюджета королевского дома.
Происшествия
За вымогательство военнослужащего на Сахалине приговорили к дисбату
За вымогательство военнослужащего приговорили к дисбату.
Экономика
«Руспродсоюз» исключил возможность дефицита продуктов в России
Продуктов в России хватит, не стоит опасаться их дефицита в связи с ростом спроса из-за новостей по коронавирусу, рынок больше беспокоит рост курса доллара, сообщил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Востриков.
Общество
Минобрнауки порекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение
Министерство науки и высшего образования порекомендовало вузам с 16 марта организовать дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Музыка
Три уроженца Алтайского края выступили в шоу на федеральном телеканале
Происшествия
Из московской больницы для зараженных коронавирусом сбежала пациентка
Пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из медицинского центра в московском районе Коммунарка. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Общество
ВОЗ предсказала рост смертности в Европе от коронавируса
По словам Язаревича, эксперты ВОЗ пока не могут предсказать, когда в Италии наступит пик заражений, однако многие скончавшиеся заболели еще 2-3 недели назад.
Космос
Запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink отменен в момент старта
Футбол
Появилось видео потасовки футболистов «Тамбова» и «Крыльев Советов»
В социальных сетях появилось видео потасовки футболистов в матче молодежного первенства между "Тамбовом" и "Крыльями советов", из-за который встреча не была доиграна.
Экономика
Российские власти подготовили план поддержки бизнеса и населения
Помимо поддержки бизнеса, и населения планируется предоставить помощь регионам, госкомпаниям, "но в первую очередь – население", — сообщили "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников.
Общество
Из-за коронавируса россияне скупают крупы и консервы
Как сообщает корреспондент МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на ТАСС, на фоне распространения новой опасной инфекции и ослабления курса рубля отмечают увеличение спроса у покупателей и на средства гигиены.
Экономика
Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%
Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Здоровье
«Лучше без экспериментов»: вирусолог объяснила, какими лекарствами не стоит сбивать температуру
Заместитель директора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского врач-вирусолог Евгения Селькова в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» выразила согласие с министром здравоохранения Франции.
Шоу-бизнес
Принц Гарри вернулся в Канаду к Меган Маркл и сыну Арчи
Принц Гарри задержался в Лондоне, чтобы провести еще ряд рабочих встреч - ведь с 1 апреля они с Меган Маркл станут финансово независимыми, и им придется самим зарабатывать на жизнь.
Здоровье
В Узбекистане коронавирусом заболели четыре человека
В Узбекистане в воскресенье, 15 марта, был выявлен первый случай заражения Covid-19. Им заболела женщина, вернувшаяся из Парижа.
Здоровье
Круглосуточные стационары в больницах Москвы закрыли для посещения
Медицинские стационары Москвы временно закрыли для посещения, но всем пациентам по-прежнему можно передать гостинцы.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Политика
Казахстан ограничит въезд и выезд на время режима ЧП
На время действия режима чрезвычайного положения в Казахстане, который введён из-за пандемии коронавируса, ограничат въезд и выезд из страны.
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei и Honor получат EMUI 10.1 и Magic UI 3.1
Презентация Huawei P40 запланирована на 26 марта.
Экономика
Банки начали повышать ставки по ипотеке
Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
Музыка
Шансы Little Big на Евровидении оценили в Германии
Армия и оружие
Российскую систему РЭБ успешно испытали на кораблях НАТО
Москва, 16 марта 2020, 08:14 — REGNUM Береговые средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) помешали кораблям НАТО вести разведку в районе Крыма, сообщает 16 марта РИА Новости со ссылкой на силовые ведомства региона.
Общество
Собянин расширил меры по самоизоляции из-за коронавируса
Режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса в столице ввели 5 марта.
Общество
Забайкалье вошло в десятку самых «безработных» регионов России
Судя по данным рейтинга РИА «Новости», по итогам ноября 2019 — января 2020 года Забайкалье замыкает десятку самых «безработных» регионов России, попав на 76 из 85 возможных мест, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина тайно вышла замуж
Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина в своем микроблоге во время разговора с подписчиками призналась, что вышла замуж.
Экономика
Крупной торговой сети доначислили «налог с украденных товаров»
Налоги на потери товаров Крупной торговой сети товаров для дома ООО "ПосудаЦентр сервис" (Новосибирск) доначислили 67,7 млн руб. налога на прибыль и НДС, а также пени и штрафы.
Политика
Координационный совет по борьбе с коронавирусом создается в России
В субботу, 14 марта, глава правительства России Михаил Мишустин сообщил о создании в нашей стране координационного совета по борьбе с коронавирусом.