Коронавирус
ТАСС«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса
Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире. "В списке и на карте актуальные данные о подтвержденных случаях заражения, выздоровления и смерти", - говорится в описании карты.
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Армия и оружие
Война: началась Венская наступательная операция
16 марта 1945 года началась Венская наступательная операция войск левого крыла 2-го и 3-го Украинских фронтов и Дунайской военной флотилии при участии болгарских и югославских войск.
Экономика
ФРС США снизила базовую ставку почти до нуля
В рамках борьбы с коронавирусом Федеральная резервная система (ФРС) США снизила базовую процентную ставку почти до нуля.
Шоу-бизнес
После недели реабилитации Джигана выпустили из наркоклиники
После недели реабилитации Джигана выпустили из наркоклиники Муж Оксаны Самойловой уехал из рехаба.
Футбол
Фанаты «Торпедо» назвали Игнашевича «троянским конём»
На матче с «Текстильщиком» (0:0) фанаты вывесили баннеры, на которых было написано «От работы кони дохнут», «Бойтесь армейцев, дара приносящих» и «Игнашевич – троянский конь».
Экономика
«Эксперт РА» ожидает падения прибыли банков РФ в 2020 году на четверть
"Прибыль до налогов по итогам 2020 года снизится на 20-25% по сравнению с прошлым годом, до 1,2-1,3 триллиона рублей (против 1,6 триллиона рублей без учета влияния МСФО 9 в 2019 году), а ROE составит около 10-11% против 14,6% за 2019 год", — прогнозируют в "Эксперт РА".
Шоу-бизнес
Влад Топалов опубликовал фото с подросшим сыном
Певец Влад Топалов на своей странице в соцсети опубликовал новые снимки с подросшим сыном Майклом.
Политика
Большинство россиян допустили голосование за Путина в 2024 году
Если Конституционный суд даст возможность Владимиру Путину принимать участие в выборах президента в 2024 году и глава государства примет решение выдвигаться, то готовность проголосовать за него допускают 57% россиян.
Политика
СМИ сообщили об огромных очередях на границе Украины и Польши
На украинско-польской границе образовались многокилометровые очереди из-за украинских гастрбайтеров, которые спешат вернуться на родину.
Общество
Роспотребнадзор: наличные деньги могут быть каналом передачи COVID-19
Наличные денежные средства теоретически могут быть каналом передачи коронавирусной инфекции COVID-19, предупредили в Роспотребнадзоре со ссылкой на рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Общество
Российские торговые сети создают запасы продуктов
Российские торговые сети начали заранее создавать запасы продуктов на фоне пандемии коронавируса нового типа, заявили в Министерстве промышленности и торговли России.
Происшествия
Найденная в Хабаровском крае тигрица, которую сбила машина, умерла
Взрослую тигрицу из Хабаровского края, которая не могла сама передвигаться, как выяснилось, сбила машина, она скончалась в центре реабилитации, сообщил РИА Новости генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
Происшествия
Конфликт обернулся для благовещенца 10 годами строгого режима
Между горожанином и мужчиной престарелого возраста произошел словесный конфликт.
Общество
Россия ограничила авиасообщение со странами Евросоюза
«Оперативным штабом принято решение временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с 00:00 16 марта 2020 года по московскому времени с территории Российской Федерации на территорию стран – членов Европейского союза и в обратном направлении», - говорится в сообщении.
Футбол
«Шахтер» проиграл во второй раз в чемпионате Украины
Луганская Заря в матче 23-го тура чемпионата Украины нанесла поражение со счетом 1:0 лидеру турнира донецкому Шахтеру.
Музыка
Поэт из Барнаула принял участие в шоу на телеканале «Россия 1»
Напомним, Евгений в 2017 году принимал участие в телепроекте «Новая фабрика звёзд» на телеканале «МУЗ-ТВ».
Здоровье
Томенко провел заседание штаба по контролю ситуации с коронавирусом
Глава Алтайского края Виктор Томенко провел заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в Алтайском крае.
Происшествия
В Свердловской области три человека погибли в ДТП с участием автобуса
Авария с участием трех легковых автомобилей и рейсового автобуса произошла на трассе Пермь - Екатеринбург, в результате погибли три человека, один получил травмы.
Общество
В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом
Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
Общество
Хорошие маневры: найден способ избавить водителей от абсурдных штрафов
Чиновники и общественники нашли способ свести к минимуму количество ошибочных и зачастую абсурдных штрафов с дорожных камер.
Общество
В Госдуме призвали повышать рождаемость во время карантина
Заместитель председателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина рассказала изданию "Подъём", что вынужденный карантин из-за коронавируса можно использовать во благо России.
Общество
В Чехии ввели общенациональный карантин
Правительство Чехии ввело общенациональный карантин в рамках борьбы с коронавирусом, сообщил на пресс-конференции после семичасового заседания кабинета премьер Андрей Бабиш.
Политика
Россию предупредили о негативных последствиях из-за закрытия границ
Решение властей Узбекистана закрыть границы из-за распространения эпидемии коронавируса может привести к социальному взрыву в России.
Футбол
«Хетафе» выкупил Кукурелью у «Барселоны»
Испанский «Хетафе» выкупил у «Барселоны» защитника Марка Кукурелью, выступавшего за клуб из пригорода Мадрида на правах аренды.
Кино
Съемочная группа «Сватов-7» нашла замену Людмиле Артемьевой
По данным 5 канала, съемочная группа уже нашла замену Артемьевой.
Здоровье
Китай предупредили о второй волне заражения коронавирусом
По словам Фаучи, опасность повторного заражения возрастет во время возвращения Китая к нормальной жизни.
Экономика
За бесплатный доступ к сайтам абоненты доплатят 20%
За бесплатный доступ к сайтам абоненты доплатят 20% Сотовые операторы предупредили о неизбежности роста тарифов на связь, если государство не компенсирует им бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.