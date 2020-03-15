Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире. "В списке и на карте актуальные данные о подтвержденных случаях заражения, выздоровления и смерти", - говорится в описании карты.

Армия и оружие Война: началась Венская наступательная операция 16 марта 1945 года началась Венская наступательная операция войск левого крыла 2-го и 3-го Украинских фронтов и Дунайской военной флотилии при участии болгарских и югославских войск.

Экономика «Эксперт РА» ожидает падения прибыли банков РФ в 2020 году на четверть "Прибыль до налогов по итогам 2020 года снизится на 20-25% по сравнению с прошлым годом, до 1,2-1,3 триллиона рублей (против 1,6 триллиона рублей без учета влияния МСФО 9 в 2019 году), а ROE составит около 10-11% против 14,6% за 2019 год", — прогнозируют в "Эксперт РА".

Политика Большинство россиян допустили голосование за Путина в 2024 году Если Конституционный суд даст возможность Владимиру Путину принимать участие в выборах президента в 2024 году и глава государства примет решение выдвигаться, то готовность проголосовать за него допускают 57% россиян.

Общество Роспотребнадзор: наличные деньги могут быть каналом передачи COVID-19 Наличные денежные средства теоретически могут быть каналом передачи коронавирусной инфекции COVID-19, предупредили в Роспотребнадзоре со ссылкой на рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Общество Российские торговые сети создают запасы продуктов Российские торговые сети начали заранее создавать запасы продуктов на фоне пандемии коронавируса нового типа, заявили в Министерстве промышленности и торговли России.

Происшествия Найденная в Хабаровском крае тигрица, которую сбила машина, умерла Взрослую тигрицу из Хабаровского края, которая не могла сама передвигаться, как выяснилось, сбила машина, она скончалась в центре реабилитации, сообщил РИА Новости генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Общество Россия ограничила авиасообщение со странами Евросоюза «Оперативным штабом принято решение временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с 00:00 16 марта 2020 года по московскому времени с территории Российской Федерации на территорию стран – членов Европейского союза и в обратном направлении», - говорится в сообщении.

Общество В Госдуме призвали повышать рождаемость во время карантина Заместитель председателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина рассказала изданию "Подъём", что вынужденный карантин из-за коронавируса можно использовать во благо России.

Общество В Чехии ввели общенациональный карантин Правительство Чехии ввело общенациональный карантин в рамках борьбы с коронавирусом, сообщил на пресс-конференции после семичасового заседания кабинета премьер Андрей Бабиш.

Футбол «Хетафе» выкупил Кукурелью у «Барселоны» Испанский «Хетафе» выкупил у «Барселоны» защитника Марка Кукурелью, выступавшего за клуб из пригорода Мадрида на правах аренды.