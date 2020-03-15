Коронавирус

ТАССТАСС«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса

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Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире. "В списке и на карте актуальные данные о подтвержденных случаях заражения, выздоровления и смерти", - говорится в описании карты.
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«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса

ТАСС15:12

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса

Известия21:13

«Яндекс» запустил карту распространения коронавируса

РИА Новости18:26

Онлайн-карта «Яндекса» содержит рекомендации по профилактике COVID-19

РЕН ТВ22:26

«Яндекс» запустил карту распространения коронавируса

Lenta.ru14:25

«Яндекс» запустил карту распространения коронавируса

Газета.Ru14:07

«Яндекс» запустил онлайн-карту по коронавирусу

Афиша Daily10:38
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