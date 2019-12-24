Общество

Давыдов.ИндексДавыдов.Индекс«Яндекс» запустил проект по оценке заемщиков банков

«Яндекс» совместно с двумя кредитными бюро начал оценивать заемщиков банков в рамках проекта «Интернет-скоринг бюро». Компания использует агрегированные обезличенные данные своих пользователей, прошедшие обработку при помощи специальных алгоритмов. Их специфика не раскрывается, сообщает РБК.
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с чего всё началось

«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян

«Яндекс» и два крупнейших российских кредитных бюро запустили новый проект по оценке заемщиков — физических лиц: их скоринговый балл может оцениваться в том числе с помощью данных, которые собирает «Яндекс».
РБКвчера в 22:01

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Жертвы «Яндекса»: законно ли сливать данные о потребителях услуг?

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:45

«Яндекс» начал оценивать платежеспособность россиян

Газета.Ru03:52

РБК: «Яндекс» оценит платежеспособность россиян для банков

ТАСС01:10

«Яндекс» запустил проект по оценке платежеспособности россиян

Ведомости00:59

Юрист перечислил риски заемщиков из-за оценки их платежеспособности «Яндексом»

Известия06:47

«Яндекс» и два бюро кредитных историй запустили проект по оценке заемщиков

Коммерсантъвчера в 22:28
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Кино

Трамп назвал честью свое участие в фильме «Один дома-2»

Политическая Экспертиза 17:07
Происшествия

У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,7

Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано в среду у южных Курил, сообщили РИА Новости в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
РИА Новости 18:22
Армия и оружие

Войска надёжно прикрыты от ударов с воздуха

Опыт современных вооружённых конфликтов нашёл своё отражение в новых боевых уставах подразделений, воинских частей и соединений войсковой ПВО 2019 года, методическом материале, разрабатываемом в помощь командирам всех степеней для эффективной организации и проведения занятий по тактической, специальной и разведывательной подготовке.
Красная звезда 16:02
Транспорт

Первый поезд из Петербурга в Крым прибыл на станцию Тамань

РИА Новости 18:00
Технологии

МТС представит умную колонку в начале 2020 года

Компания запустит в коммерческую эксплуатацию колонку с виртуальным ассистентом и системой умного дома, как только будет полностью удовлетворена результатами тестирования, пообещали в пресс-службе МТС.
Ведомости 17:12
Экономика

Чемезов предложил назначить «Ростех» оператором промышленного мусора

Зачем "Ростеху" промышленные отходы Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов предложил создать федерального оператора по обращению с отходами III — V классов опасности (промышленные отходы) и наделить этими функциями саму госкорпорацию.
РБК 16:01
Армия и оружие

Иран предложил Сирии помощь по выводу американских войск

Иран выразил готовность помочь Сирии с выводом находящихся в стране американских войск, если сирийские власти обратятся с такой просьбой, заявил в интервью телеканалу RT Arabic советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.
Известия 15:20
Происшествия

В Москве отравились двенадцать детей, приехавших на соревнования

По словам сотрудника отеля, причина отравления ещё не известна, дети могли отравиться в столовой, либо где-то во время дневной прогулки по городу.
РИА Новости 15:14
Происшествия

В Венгрии трагически погибла российская пианистка

РИА Новости 17:52
Культура

Машков представит первую постановку в статусе худрука Театра Табакова

Народный артист России, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков представит 25 декабря спектакль «Ночь в отеле».
RT на русском 17:00
Армия и оружие

РФ разрабатывает комплексы ПВО на новых физических принципах

BFM.ru 16:11
Общество

Мантуров оценил возможность ухода Apple с российского рынка

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что заявил, что уход из России Apple после принятия закона о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны и компьютеры является невыгодным для американской компании.
RT на русском 17:43
Общество

Visa опровергла информацию о сбоях в работе платежной системы

Сбоев в работе платежной системы не зафиксировано, сообщили в представительстве Visa в России в Twitter.
РБК 17:59
Происшествия

Уголовное дело Светланы Прокопьевой возвращено на доследование

Псковская губерния 12:59
Экономика

Правительство призвали не вводить пошлины на посылки за €20

По предложению Минфина, с 1 января 2020 года россияне смогут без пошлин получать из зарубежных интернет-магазинов товары на сумму не более €200.
Известия 18:15
Общество

Лукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»

Господин Лукашенко напомнил, что в Белоруссии три трубы нефтепровода «Дружба» с Россией.
Коммерсантъ 07:51
Кино

Фонд кино утвердил проекты, которые получат господдержку в РФ

"Совет Фонда кино утвердил перечень организаций кинематографии, которым будет оказана поддержка в целях производства национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов", - говорится в сообщении.
ТАСС 14:45
Политика

В Грузии допустили диалог с Россией по примеру «нормандского формата»

Тбилиси мог бы вести переговоры с Москвой в формате, аналогичном «нормандскому».
РБК 16:47
Политика

NoonPost (Египет): Стамбульский канал — османская мечта, которая раздражает Египет и Эмираты (NoonPost)

На ближневосточную арену брошен новый огненный шар — это новый Стамбульский канал, ставший личной мечтой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
ИноСМИ 17:34
Происшествия

В Брянской области мужчина застрелил жену и покончил с собой

РИА Новости 15:48
Экономика

«Газпром» привлек €11,4 млрд на Амурский ГПЗ

"Газпром" завершил сделку по привлечению проектного финансирования для строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на €11,4 млрд, говорится в сообщении компании.
ТАСС 07:36
Общество

Медведев поручил пресечь незаконную продажу никотиносодержащих изделий

Российский премьер Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.
RT на русском 13:07
Политика

Кабмин Украины провел экстренное заседание по газовым переговорам

Парламентарий уточнил, что заседание правительство прошло в полностью закрытом формате, так называемом "ДСП" (для служебного пользования).
Московский Комсомолец 17:51
Происшествия

Полиция пресекла вывоз краснокнижных кречетов с Камчатки

REGNUM 16:58
Кино

Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные

Девятый долгожданный эпизод космического эпоса "Звездные войны" завершает историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий.
РИА Новости 22 декабря в 22:52
Кино

Состоялся премьерный показ фильма «Вторжение»

В Москве состоялся премьерный показ фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Piter.tv 06:35
Кино

Россиянам покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

Отреставрированный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве покажут на телеканале «Россия».
Аргументы и Факты вчера в 17:39
Экономика

Ведущие американские фондовые индексы обновили максимумы

S&P 500 и NASDAQ показали рост на фоне заявления Дональда Трампа о прорыве в заключении первой фазы торгового соглашения с Китаем, а также новостей об отставке главы Boeing – пишет «Коммерсант».
Эхо Москвы вчера в 20:04
Музыка

Музыкальный продюсер Игорь Матвиенко объяснил уникальность конкурса «Новая Звезда»

В финале проекта «Новая Звезда-2019» Игорь Матвиенко подарил обучение в своей музыкальной академии «М.А.М.А.» двум участникам конкурса.
ТК Звезда 15:58
Армия и оружие

Жертвами атаки боевиков в Буркина-Фасо стали 35 мирных жителей

Президента Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе сообщил о нападении вооруженных боевиков на отряд военных в северной провинции Сум.
Московский Комсомолец 17:15
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