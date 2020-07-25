Путешествия
Газета.RuЯндекс заявил, что интерес россиян к Танзании взлетел в 200 раз
Россияне стали в 65 раз чаще искать информацию о Танзании в "Яндекс.Поиске" и в 200 раз чаще в "Яндекс.Путешествиях", пишет РИА "Новости" со ссылкой на компанию.
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с чего всё началось
Интерес к Танзании в "Яндекс.Поиске" взлетел в 65 раз после информации о восстановлении авиасообщения с этой страной, а в "Яндекс.Путешествиях" - более чем в 200 раз, рассказали РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.РИА Новости08:00
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Общество
Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ
Выпускник одной из школ Костромы набрал 400 баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ), став пятым человеком, достигшим такого результата в истории проведения этого экзамена.
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Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судей РПЛ в манипулировании
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий раскритиковал работу судей в Российской премьер-лиге (РПЛ).
МК-Спорт 11:33
Экономика
Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года
Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года.
Московский Комсомолец 04:15
Хоккей
Голкипер «Вашингтона» Самсонов не сыграет в плей-офф НХЛ из-за травмы
Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Илья Самсонов получил травму и не сыграет в плей-офф турнира.
Вести.Ru 14:30
Политика
МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
РИА Новости 12:44
Авто
Mercedes-Benz собирается выпустить новую модель к 2023 году
В 2023 году Mercedes-Benz планирует пополнить свою линейку новой моделью CLE.
Автоновости дня 16:35
Происшествия
В Москве задержаны более 30 иностранцев-участников массовой драки
В Москве задержаны свыше 30 иностранцев, участвовавших в массовой драке, им запретят въезд на территорию России на пять лет.
Газета.Ru 11:21
Футбол
«Наполи» обыграл «Сассуоло» в матче чемпионата Италии по футболу
Футболисты "Наполи" одержали победу над "Сассуоло" в матче 36-го тура чемпионата Италии.
РИА Новости 17:58
Общество
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
Общество
В Instagram умершей от рака Джеммы Сиссон опубликован прощальный пост
Как сообщает ToDay News Ufa, 39-летняя Джемма Сиссон умерла после двух лет безуспешного лечения от рака.
ToDay News Ufa 12:26
Армия и оружие
В британском парламенте опасаются российского спутника-инспектора
Ранее Минобороны РФ проверило новый малый спутник-инспектор, который добыл и передал на Землю ценную информацию.
Газета.Ru 16:50
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском 08:47
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру 04:05
Футбол
«Челси» рассматривает возможность покупки Стоунза
По информации Daily Star, лондонский клуб рассматривает варианты усиления защиты и с этой целью намерен осуществить трансфер 26-летнего защитника «горожан» Джона Стоунза, который из-за ряда травм провел всего 16 матчей за «Манчестер Сити» в чемпионате Англии и выпал из основного состава команды.
Советский спорт 15:56
Религия
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском 10:11
Наука
Обнаружены артефакты 33-тысячелетней давности в Центральной Мексике
Во время раскопок в пещере Сакатекасе в центральной Мексике археологи обнаружили каменные орудия труда и другие доказательства, свидетельствующие о присутствии доисторических людей.
ToDay News Ufa 23 июля в 05:05
Происшествия
Россиянка сбросила убитого мужа в выгребную яму и залила бетоном
На следующий день женщина вызвала бетономешалку и залила яму бетоном.
Lenta.ru 17:36
Общество
В КНДР сообщили о первом случае подозрения на заражение коронавирусом
КНДР в воскресенье заявила о первом случае подозрения на заражение коронавирусом нового типа в стране, человек с подозрением на COVID-19 незаконно пересек военно-демаркационную линию между Югом и Севером Кореи 19 июля, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
РИА Новости 17:46
Политика
Таджикистан обратился к России с просьбой возобновить авиасообщение
Таджикистан официально проинформировал Москву о решении правительства страны возобновить авиасообщение с Россией, об этом информирует РИА Новости со ссылкой на департамент информации и печати МИД Таджикистана.
RT на русском 11:43
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Армия и оружие
В порт Одессы зашли пять кораблей НАТО
Российская газета 14:53
Музыка
Группа ABBA выпустит 5 новых песен впервые почти за 30 лет
Последний альбом коллектив выпустил в далеком 1982 году. Ранее LIVE24 сообщало, о рейтинге песен, которые не надоедает слушать до конца.
Live24 03:41
Общество
Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
Российский сенатор Алексей Пушков высмеял жителя Москвы, вставшего на одно колено перед мигрантом из Средней Азии.
Известия вчера в 18:42
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Новорожденный мальчик, похищенный из роддома в Сальске Ростовской области, обнаружен в Калмыкии.
Российская газета 09:54
Армия и оружие
Двое сирийских военных ранены в результате атаки Израиля
В результате были ранены двое военнослужащих.
Газета.Ru вчера в 17:32
Кино
Фильм Mortal Kombat не уступит по уровню насилия игре
Российская газета 23 июля в 09:32
Общество
ВТО выступила в пользу РФ в споре по энергокотировкам с Евросоюзом
Женева, Швейцария, 25 июля 2020, 10:38 — REGNUM Третейская группа арбитров Всемирной торговой организации (ВТО) выступила в поддержку России в споре с Евросоюзом по поводу методики определения цены товаров и по поводу антидемпинговых мер.
REGNUM 03:38
Баскетбол
Баскетболистки «Нью-Йорка» и «Сиэтла» покинули площадку во время гимна
Баскетболистки "Нью-Йорк Либерти" и "Сиэтл Сторм" в знак протеста против расового неравенства покинули площадку во время исполнения гимна США перед матчем открытия сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), сообщает ESPN.
РИА Новости 17:56
Гаджеты
В продажу вышли процессоры Intel Core i9 KA десятого поколения
В двух интернет-магазинах (в Литве и Индии) обнаружились процессоры Intel Core i9-10900KA (BX8070110900KA), Core i9-10850KA (BX8070110850KA), Core i9-10700KA (BX8070110700KA) и Core i9-10600KA (X8070110600KA).
Игромания.ру 17:34