Общество

News.ruNews.ru«Яндексу» предложили обойти закон о значимых сайтах

Эксперты нашли способ обойти резонансный законопроект, который ограничивает долю иностранных инвесторов в капитале крупных российских интернет-ресурсов до 20%. Аналитики предлагают «Яндексу» «размыть» структуру акционеров, выпустив акции нового класса.
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с чего всё началось

«Яндексу» предложили размыть акционеров

Аналитики нашли для иностранных владельцев схему обхода ограничений У «Яндекса» есть возможность обойти ограничение, заложенное в рассматриваемом Госдумой законопроекте о значимых информационных ресурсах, сообщил в отчете Bank of America Merrill Lynch (BofAML).
Коммерсантъвчера в 17:54

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«Коммерсант»:У Яндекса есть возможность обойти ограничение, заложенное в законопроекте о значимых информ.ресурсах

Эхо Москвы07:33

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РБКвчера в 21:18

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