Общество
News.ru«Яндексу» предложили обойти закон о значимых сайтах
Эксперты нашли способ обойти резонансный законопроект, который ограничивает долю иностранных инвесторов в капитале крупных российских интернет-ресурсов до 20%. Аналитики предлагают «Яндексу» «размыть» структуру акционеров, выпустив акции нового класса.
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с чего всё началось
Аналитики нашли для иностранных владельцев схему обхода ограничений У «Яндекса» есть возможность обойти ограничение, заложенное в рассматриваемом Госдумой законопроекте о значимых информационных ресурсах, сообщил в отчете Bank of America Merrill Lynch (BofAML).Коммерсантъвчера в 17:54
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Культура
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РИА Новости 11:32
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Инфо24 10:59
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов пересеклись с Виторганом и Нинидзе на кинопремьере
Как известно, на фоне развода с Ксенией у Максима были серьезные конфликты с Константином, поэтому каждая их публичная встреча представляет собой большой интерес для сторонних наблюдателей.
Bimru.ru 02:09
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Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
РИА Новости вчера в 07:08
Политика
В Белоруссии освободили задержанную по запросу США россиянку
В Минске была задержана, а после отпущена россиянка Анна Богачева, которая входит в санкционный список США по делу о "вмешательстве" в выборы.
Газета.Ru 09:49
Происшествия
В Индии на кладбище нашли заживо похороненную девочку
Известия вчера в 22:44
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Путин подарил принцу Абу-Даби белого кречета
В качестве подарка Путин привез наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну белого кречета.
Газета.Ru 13:58
Гаджеты
Apple выпустит новый бюджетный iPhone SE 2
Gazeta.SPb 02:20
Футбол
Станислав Черчесов: «В футбол по блату не играют»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире «Россия 1» отметил, что все игроки находятся в равных условиях, в том числе и иностранцы, получившие российское гражданство.
Спорт-Экспресс 19:50
Футбол
Федун назвал среди задач «Спартака» победу в чемпионате к 2022 году
Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал о назначении нового главного тренера, а также подтвердил, что в 2023 году он покинет клуб.
Российская газета 16:21
Армия и оружие
Озвучено условие вывода турецких войск из Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал вывести войска с севера Сирии после того, как антитеррористическая операция в этом регионе завершится, заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
Взгляд.ру 13:28
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Алексей Панин рассказал о чувствах к бывшей супруге
Известный российский актер Алексей Панин открыто рассказал своим верным почитателям о чувствах, которые испытывает к бывшей возлюбленной Людмиле.
ГлобалМСК.ру вчера в 14:44
Авто
Volkswagen Teramont получил версию Cross Sport
Автомобиль рассчитан на пять человек. На авторынке России модель Atlas известна под именем Teramont.
CarsWeek.ru 01:59
Космос
Российский телескоп снял термоядерный взрыв в центре Галактики
Российский телескоп на космической обсерватории "Спектр-РГ", выведенной на орбиту в июле, зафиксировал термоядерный взрыв на нейтронной звезде в центре Галактики, сообщил РИА Новости представитель Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Радио Sputnik 20:00
Происшествия
Пропавшую екатеринбурженку нашли мертвой после продажи машины
Пропавшую екатеринбурженку нашли мертвой после продажи машины Стало известно, что жительница Екатеринбурга была найдена мертвой.
Экспресс газета 06:27
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
РИА Новости вчера в 20:36
Происшествия
Отец сбитого в Буйском мальчика рассказал о беседе со следователем
Отец погибшего в Уржумском районе мальчика Вани Владимир, рассказал «360», что ребенок летом находился под присмотром бабушки.
Телеканал 360° 14:55
Армия и оружие
Volkswagen решил отложить строительство завода в Турции
Руководство германского автомобильного концерна Volkswagen на неопределенный срок отложило принятие решения о строительстве в Турции своего завода.
ФАН 01:20
Гаджеты
Первые смартфоны Xiaomi уже получили новую MIUI 11
В списке последних оказались Redmi 7, Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro и Redmi K20, а из моделей Xiaomi в списке оказались Xiaomi Mi 8, Mi Mix 2S, Mi 9 SE, Mi Mix 2 и Mi Max 3. Между тем в тестовой сборке MIUI 9.10.14 появилась информация о смартфонах и планшетах, для которых обновление больше выпускать не будут.
Astera 13:08
Армия и оружие
Совместные военные учения провели 11 стран в Забайкалье
В Забайкалье 15 октября прошли совместные учения 11 стран «бывшего соцлагеря».
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Число погибших в результате удара тайфуна "Хагибис" в Японии увеличилось до 72 человек, еще 10 числятся пропавшими без вести (ранее сообщалось о 60 жертвах стихии), сообщает ТАСС.
Вести.Ru 06:27
Происшествия
Адвокаты сестер Хачатурян рассказали, как отец «воспитывал» дочерей
Родственники и знакомые Хачатуряна утверждают, что отец не истязал дочерей, а пытался их воспитывать «в соответствии с патриархальными канонами», сообщили адвокаты, которые сейчас знакомятся с материалами дела.
Snob.ru 06:19
Космос
Выход в открытый космос впервые совершат две женщины-астронавта
Астронавты NASA Кристина Кук и Джессика Меир совершат в четверг или в пятницу выход в космос с Международной космической станции (МКС) для замены одного из блоков системы энергопитания.
ТАСС 19:22
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 12:43
Гаджеты
Раскрыта опасность дешёвых защитных плёнок для смартфонов Samsung
Astera вчера в 11:12