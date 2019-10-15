Общество
News.ru«Яндексу» предложили обойти закон о значимых сайтах
Эксперты нашли способ обойти резонансный законопроект, который ограничивает долю иностранных инвесторов в капитале крупных российских интернет-ресурсов до 20%. Аналитики предлагают «Яндексу» «размыть» структуру акционеров, выпустив акции нового класса.
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с чего всё началось
Аналитики нашли для иностранных владельцев схему обхода ограничений У «Яндекса» есть возможность обойти ограничение, заложенное в рассматриваемом Госдумой законопроекте о значимых информационных ресурсах, сообщил в отчете Bank of America Merrill Lynch (BofAML).Коммерсантъвчера в 17:54
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Теннис
Даниил Медведев снялся с Кубка Кремля из-за своей неготовности
Российский теннисист Даниил Медведев объявил о снятии с Кубка Кремля, который в эти дни проходит в Москве.
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Общество
Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве
Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину во вторник, 15 октября, прооперировали в одной из столичных клиник.
Армия и оружие
Манбидж полностью перешел под контроль Сирии
Правительственные войска президента Сирии Башара Асада полностью взяли под контроль город Манбидж.
Политика
Путин в Эр-Рияде начал переговоры с королем Саудовской Аравии
В Эр-Рияде начались переговоры президента РФ Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом.
Политика
Киев потребовал роспуска ДНР и ЛНР для выполнения Минских соглашений
Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
Спорт
Сборная России вышла в финал Всемирных пляжных игр
Мужская сборная России по пляжному футболу нанесла поражение команде Ирана в полуфинале Всемирных пляжных игр, проходящих в Катаре.
Общество
В России назначили первый штраф за фейковые новости
Владимир Путин подписал закон о наказании за распространение фейковых новостей в середине марта текущего года.
Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики из-за торговых споров
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в результате торговых споров до 3% в 2019 году и до 3,4% в 2020 году.
Транспорт
В России запретят ездить на новых машинах без номеров
Водителей новых автомобилей в России с 2020 года обяжут устанавливать госномера в день покупки.
Здоровье
Подмосковные врачи рассказали о причинах развития рака груди
Причинами развития рака груди может стать прием гормональных препаратов, курение, чрезмерное употребление алкоголя.
Общество
Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью
Экономика
Ростовского автодилера банкротит московская фирма
В отношении ростовской компании «Легион Моторс» в суд поступило исковое заявление о признании банкротом.
Политика
В ОБСЕ заявили о росте числа обстрелов в Донбассе
Специальный представитель организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартин Сайдик заявил об увеличении числа обстрелов по линии соприкосновения двух сторон в Донбассе.
Общество
Эксперимент по выдаче электронных паспортов стартует в марте
Уже с 1 марта следующего года в России может начаться эксперимент по выдаче электронных паспортов. Первым пунктом их выдачи будет Москва.
Политика
Затулин прокомментировал ноту протеста из-за визита в Карабах
Ранее Азербайджан вручил России ноту из-за визита Затулина в Нагорный Карабах.
Спорт
Глава РУСАДА признал подмену данных московской лаборатории
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил, что данные Московской антидопинговой лаборатории были изменены перед передачей экспертам Международного антидопингового агентства (WADA).
Общество
В Минздраве назвали число партнеров у россиян до вступления в брак
Главный специалист по репродуктивному здоровью Министерства здравоохранения России Олег Аполихин рассказал, сколько в среднем у россиян бывает половых партнеров до вступления в брак.
Авто
Porsche Taycan получил версию 4S
Напомним, премьера серийного Porsche Taycan в топовых версиях Turbo и Turbo S состоялась в сентябре 2019 года.
Технологии
Google Stadia запустят 19 ноября
Во время мероприятия Made by Google в Нью-Йорке вице-президент компании Рик Остерлох, отвечающий за оборудование, объявил, что сервис запустят 19 ноября.
Политика
МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии
«Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Республики Беларусь гражданки России Анны Богачевой находится во внимании консульского отдела посольства России в РБ», — говорится в сообщении.
Происшествия
Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции
В октябре прошлого года следователи в рамках расследования злоупотреблений в центре связи ФСИН добились ареста экс-главы учреждения Игоря Шайкова и его заместителя Андрея Краснюкова.
Общество
Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире
Звезду подиумов официально объявили самой красивой женщиной в мире.
Гаджеты
Apple выпустит новый бюджетный iPhone SE 2
Кино
В сети появились изображения обновлённого дизайна Соника из фильма
Здоровье
У пожаловавшейся на слабость москвички нашли опухоль диаметром 50 см
"В ходе вмешательства выяснилось, что опухоль размерами 50 х 40 см исходила из правого яичника, а матка была увеличена размерами до 14 недель условной беременности за счет миоматозных узлов", – рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе департамента здравоохранения.
Общество
В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
Футбол
В «МЮ» отказались от возвращения Ибрагимовича
Напомним, что Ибрагимович забил 29 голов в 53-х матчах за «МЮ», в том числе мяч в финале победного Кубка английской лиги с «Саутгемптоном» в 2017 году.