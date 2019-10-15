Общество

News.ruNews.ru«Яндексу» предложили обойти закон о значимых сайтах

Эксперты нашли способ обойти резонансный законопроект, который ограничивает долю иностранных инвесторов в капитале крупных российских интернет-ресурсов до 20%. Аналитики предлагают «Яндексу» «размыть» структуру акционеров, выпустив акции нового класса.
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с чего всё началось

«Яндексу» предложили размыть акционеров

Аналитики нашли для иностранных владельцев схему обхода ограничений У «Яндекса» есть возможность обойти ограничение, заложенное в рассматриваемом Госдумой законопроекте о значимых информационных ресурсах, сообщил в отчете Bank of America Merrill Lynch (BofAML).
Коммерсантъвчера в 17:54

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«Коммерсант»:У Яндекса есть возможность обойти ограничение, заложенное в законопроекте о значимых информ.ресурсах

Эхо Москвы07:33

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РБКвчера в 21:18

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Lenta.ru05:25

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Коммерсантъвчера в 17:54
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 13:19, Ашберн
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Затулин прокомментировал ноту протеста из-за визита в Карабах

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Главный специалист по репродуктивному здоровью Министерства здравоохранения России Олег Аполихин рассказал, сколько в среднем у россиян бывает половых партнеров до вступления в брак.
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