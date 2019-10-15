Общество
Коммерсантъ«Яндексу» предложили размыть акционеров
На текущий момент иностранные акционеры имеют 42% голосов в «Яндексе», беспокойство же со стороны властей теоретически могут вызывать акции класса B, крупным пакетом которых владеет основатель «Яндекса» Аркадий Волож, отмечает BofAML.
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с чего всё началось
Аналитики нашли для иностранных владельцев схему обхода ограничений У "Яндекса" есть возможность обойти ограничение, заложенное в рассматриваемом Госдумой законопроекте о значимых информационных ресурсах, сообщил в отчете Bank of America Merrill Lynch (BofAML).Коммерсантъвчера в 17:54
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Политика
В Белоруссии по запросу США задержана россиянка
"Как сообщили нам наши источники, Богачеву задержал Интерпол по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2016 года", — рассказал "Интерфаксу" член Общественной палаты Александр Малькевич.
Вести.Ru 07:53
Общество
Против экс-губернатора Челябинской области возбудили уголовное дело
Уголовное дело в отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского было возбуждено по материалам проверки ФАС, заявил руководитель службы Игорь Артемьев.
Газета.Ru 08:18
Происшествия
Адвокаты сестёр Хачатурян ответили на вопросы RT об уголовном деле
Адвокаты девушек Мари Давтян, Алексей Липцер, Ярослав Пакулин и Алексей Паршин в беседе с RT ответили на главные вопросы, возникшие за время следствия.
RT на русском 02:11
Хоккей
Овечкин стал третьей звездой матча «Вашингтона» и «Колорадо»
ProstoProSport 02:22
Армия и оружие
Армия Сирии взяла под контроль Манбидж
Газета.Ru 06:36
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Общество
Прошла церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым
Алексей Леонов умер 11 октября в возрасте 85 лет. Церемония прошла во втором траурном зале, сообщил корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ 04:05
Футбол
Спартаковский дух против Тедеско. Ну и хорошо
Коротко мысли одного из лучших футболистов в истории России таковы: по знакомству взяли человека, которого никто не знает.
Спорт-Экспресс 07:35
Общество
В Рязанской области вместо НТВ показали порно
Российская газета 03:52
Общество
Приватбанк выиграл апелляцию в Лондоне в споре с Коломойским
Апелляционный суд Лондона подтвердил юрисдикцию английского суда на рассмотрение иска Приватбанка к бывшим владельцам — Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.
РБК 07:24
Шоу-бизнес
Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером
Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Певица и Давид Макунян подогревают слухи об их романе.
Экспресс газета вчера в 06:34
Общество
Российские вузы возглавили список лучших университетов Европы
Составленный британской компанией список лучших вузов стран Европы и Центральной Азии возглавили три российских вуза.
Царьград 07:42
Кино
В сети появились изображения обновлённого дизайна Соника из фильма
По сети разлетелись фотографии низкого качества с якобы новым дизайном Соника из грядущего фильма Paramount.
Мир фантастики 04:19
Происшествия
В Орске задержан мужчина, который признался в убийстве матери
Житель Орска (Оренбургская область) признался в убийстве собственной матери, тело которой он расчленил и вынес в сумке в мусорный контейнер.
ТАСС 06:13
Общество
Sikorsky представила проект скоростного вертолета-разведчика
Американская компания Sikorsky представила проект перспективного скоростного вертолета-разведчика Raider-X.
N+1 вчера в 08:46
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка найдена мертвой
Жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина, которая пять дней назад уехала продавать машину и пропала, найдена мертвой.
Газета.Ru 04:30
Общество
В России назначен первый штраф по статье о фейковых новостях
КоАП ("Злоупотребление свободой массовой информации") и назначил в размере 200 тыс. руб.
Газета.Ru 05:02
Культура
Седьмой сезон «Сватов» оказался под угрозой из-за ухода актеров
ИнфоСМИ вчера в 13:41
Происшествия
Потерявшие ребенка родители нашли на кладбище брошенного младенца
Супружеская пара из Индии обнаружила на кладбище закопанного в глиняном горшке живого младенца.
РИА Новости Крым 04:05
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита восхитила поклонников стройностью своих ног
Видео, опубликованное Лолитой в социальной сети Инстаграм, получило огромный отклик от ее самых преданных поклонников.
Kleo.ru 05:08
Происшествия
В Красноярске проверяют действия полиции в адрес сына судьи
Представители красноярской полиции подчеркивают, что ни о каком покровительстве в его адрес не может быть и речи.
Хакасия-Информ вчера в 22:43
Футбол
Украинский футболист съязвил о победе России на Евро-2020
Нападающий команды Роман Яремчук в интервью журналистам съязвил о победе России на Евро-2020.
Народные новости 05:58
Политика
Спикер совета кантонов Швейцарии раскритиковал меры РФ против Грузии
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 октября заявил президент Совета кантонов Федерального собрания Швейцарской конфедерации Жан-Рене Фурнье на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
REGNUM 05:02
Общество
Родители возмутились идеей властей Саратова создать маршруты до школ, которые детям запретят нарушать
Детям запретят от них отклоняться, в ином случае от родителей потребуют объяснение. Родители уже возмутились нововведением чиновников.
Росбалт 08:27
Происшествия
29 лет на двоих: вынесен приговор убийцам многодетной матери в Псебае
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, 14 мая 2018 года в поселке Псебай Мостовского района 20-летний молодой человек вместе с 16-летним на тот момент знакомым, находившиеся в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, с особой жестокостью избили 40-летнюю многодетную мать руками и камнем, когда она возвращалась из кафе.
Кубанские новости 07:47
Происшествия
Двое российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Анталье
Два российских туриста госпитализированы после аварии автобуса в турецкой Анталье, они находятся в состоянии средней тяжести, сообщил РИА Новости представитель генконсульства РФ.
РИА Новости 06:59
Политика
Глава МИД Украины рассказал об альтернативе формуле Штайнмайера
Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, какая существует альтернатива формуле Штайнмайера.
RT на русском вчера в 16:55