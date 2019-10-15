Экономика
Коммерсантъ«Яндексу» предложили размыть акционеров
На текущий момент иностранные акционеры имеют 42% голосов в «Яндексе», беспокойство же со стороны властей теоретически могут вызывать акции класса B, крупным пакетом которых владеет основатель «Яндекса» Аркадий Волож, отмечает BofAML.
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Космос
Роскосмос планирует отправить на Луну «внука» робота «Федора»
Источник в «Роскосмосе» сообщил, что госкорпорация планирует через 3-4 года отправить на Луну антропоморфного робота-лунохода, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 20:52
Происшествия
В Саратове похоронили убитую 9-летнюю девочку
В Саратове прошли похороны 9-летней девочки, которая была убита по пути в школу, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:58
Общество
В Ирландии покойник развеселил родственников на похоронах
РИА Новости 13:40
Шоу-бизнес
Похудевшая после развода Лолита произвела фурор в Сети
Звезда очень похудела после развода с Дмитрием Ивановым и рассказала, что пришла в форму для себя, а не ради экс-супруга.
Woman.ru 08:56
Футбол
Тедеско назначен главным тренером московского «Спартака»
Немецкий специалист Доменико Тедеско назначен главным тренером московского "Спартака", об этом объявили на пресс-конференции футбольного клуба.
РИА Новости 11:10
Общество
Крупнейшие президентские гранты получат программисты и «Золотая маска»
«Золотая маска» получила уже третий грант размером 50 млн руб. с момента создания Фонда президентских грантов.
РБК 13:48
Происшествия
Появилось видео с места гибели главы Абакана в ДТП
В Сети появилось видео с места аварии, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин.
Известия 08:20
Гаджеты
Выпущен ноутбук с необычной клавиатурой совершенно нового типа
Американская компания Razer, производитель разного рода игровых устройств, выпустила ноутбук Razer Blade 15 Advanced, в котором применяется клавиатура совершенно нового типа.
Dgl.ru 16:08
Происшествия
В СК уточнили причину частичного обрушения жилого дома в Приморье
Частичное обрушение пятиэтажного дома в Новонежине Приморского края, в результате которого погибла женщина, могло произойти из-за взрыва водонагревателя.
RT на русском 19:44
Политика
Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за ситуации в Сирии
Американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Турции в связи с военной операцией Анкары в Сирии.
RT на русском 19:59
Армия и оружие
Зеленский посетил передовую в Донбассе
Глава Украины Владимир Зеленский посетил зону проведения операции объединенных сил в Донбассе.
Газета.Ru 12:40
Политика
Путин подарил королю Саудовской Аравии кречета Альфу
Президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду камчатского кречета.
Мойка78 11:02
Армия и оружие
NYT сообщила о российском авиаударе по четырем больницам в Сирии
Российские военные в мае 2019 года нанесли удары по четырем больницам, расположенным на северо-западе Сирии.
РБК вчера в 08:41
Гаджеты
Первые смартфоны Xiaomi получили новую MIUI 11. Список моделей
В Китае первые модели смартфонов Xiaomi начали получать доступ к стабильной сборке фирменной оболочки MIUI 11.
Российская газета 10:38
Общество
В России завершается переход на цифровое телевещание
Еще 21 регион с 14 октября сможет принимать сигнал цифрового телевещания, таким образом, переход на "цифру" завершится по всей стране.
РИА Новости вчера в 21:49
Гаджеты
Настольные 10-нм процессоры Intel могут вообще не увидеть свет
Источник изображения: Intel Теперь немецкий сайт HardwareLUXX со ссылкой на собственные источники сообщает, что Intel вообще отказывается от идеи выпуска 10-нм процессоров для настольного применения.
3DNews 13:05
Политика
США не выдали визы 18 дипломатам из России для участия в сессии ГА ООН
В начале октября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об отказе в выдаче американских виз российским дипломатам, планировавших принять участие в двустороннем форуме «Диалог Форт-Росс» в США.
РБК 18:48
Кино
Роберт Дауни-младший стал новым доктором Дулиттлом
Артист исполнил роль доктора Дулиттла ветеринара, способного понимать язык своих пациентов и разговаривать с ними.
Политическая Экспертиза вчера в 17:56
Общество
В Роструде напомнили о двойной оплате работы в праздники
В Роструде подчеркнули, что привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях.
Известия 00:40
Экономика
«Ъ»: Россия и Казахстан поспорили из-за поставок угля на Украину
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сочла введение квот Россией на транзитные поставки угля из Казахстана на Украину барьером в рамках функционирования внутреннего рынка.
Газета.Ru 05:52
Политика
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
РИА Новости 12:14
Общество
В Екатеринбурге подводят итоги опроса по выбору места для храма
REGNUM вчера в 12:51
Политика
Правящая в Польше партия Качиньского утратила большинство в Сенате
Правящая в Польше с 2015 года консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) не смогла удержать большинство в Сенате (верхней палате парламента) по итогам состоявшихся в стране парламентских выборов.
ТАСС 15:48
Происшествия
Во время следственного эксперимента погиб байкер
Вечерний курьер 11:22
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров рассказал о знакомстве с третьей женой Ольгой Абрамовой
Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал о знакомстве с третьей женой Ольгой Абрамовой.
Актуальные Новости 03:52
Авто
Электромобили в мире стоят вдвое дороже обычных авто
Chery EQ1, компактный городской автомобиль, который является одним из самых популярных электрокаров в Китае, оценивается в 20 260 долларов, что на 6 455 долларов меньше, чем средняя стоимость авто в КНР.
Движок 06:22
Происшествия
Автомобиль врезался в остановку в Улан-Удэ
Автомобиль врезался в автобусную остановку в Улан-Удэ. В результате инцидента погибли мужчина и женщина.
ТАСС 01:52
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево из-за отказа двигателя
После взлета у самолета Airbus A-321 авиакомпании "Аэрофлот" рейса Москва-Лондон отказал правый двигатель, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Molnet.ru 08:52