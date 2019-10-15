Экономика
Коммерсантъ«Яндексу» предложили размыть акционеров
На текущий момент иностранные акционеры имеют 42% голосов в «Яндексе», беспокойство же со стороны властей теоретически могут вызывать акции класса B, крупным пакетом которых владеет основатель «Яндекса» Аркадий Волож, отмечает BofAML.
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с чего всё началось
Аналитики нашли для иностранных владельцев схему обхода ограничений У "Яндекса" есть возможность обойти ограничение, заложенное в рассматриваемом Госдумой законопроекте о значимых информационных ресурсах, сообщил в отчете Bank of America Merrill Lynch (BofAML).Коммерсантъвчера в 17:54
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Политика
Украина рассказала об альтернативе «формуле Штайнмайера»
1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях.
Lenta.ru 01:09
Гаджеты
Xiaomi выпустила новую версию прошивки MIUI
Китайская компания Xiaomi выпустила стабильную версию программной оболочки MIUI 11, изменяющей интерфейс Andoird-устройств.
REGNUM 12 октября в 05:42
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до 40
В Японии жертвами обрушившегося на страну мощного тайфуна «Хагибис» стали 40 человек, еще 189 пострадали, сообщает 14 октября NHK.
REGNUM вчера в 01:23
Политика
Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом
Президент РФ Владимир Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом, его самолёт приземлился в аэропорту Абу-Даби.
РИА Новости 04:34
Авто
Двойной багажник получил Lada Largus
Двойной багажник получил Lada Largus. Его объем 0,8 куб. м, а цена - 55 тыс. рублей.
Aobe.ru вчера в 13:41
Культура
Ведущие «Орла и Решки» спрятали в Иркутской области 500 долларов
Пять бутылок с купюрами в 100 долларов в каждой спрятали ведущие 18-го сезона популярного шоу «Орел и Решка» где-то в Иркутской области.
ИА Альтаир 00:30
Общество
Экс-замглавы «Аэрофлота» Зингман стал президентом «Альфа-групп»
Бывший заместитель генерального директора "Аэрофлота" Вадим Зингман с 15 октября приступил к обязанностям президента "Альфа-групп", говорится в сообщении консорциума.
ТАСС 02:50
Общество
В Подмосковье прощаются с космонавтом Леоновым
В Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище проходит церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым.
BFM.ru 04:20
Политика
Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии
Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за ситуации в Сирии, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости вчера в 18:44
Футбол
В «МЮ» отказались от возвращения Ибрагимовича
Напомним, что Ибрагимович забил 29 голов в 53-х матчах за «МЮ», в том числе мяч в финале победного Кубка английской лиги с «Саутгемптоном» в 2017 году.
ODDS.ru вчера в 07:15
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк подтвердила ее болезнь
Семья актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовала в инстаграме, созданном в поддержку звезды, подтверждение ее болезни.
Газета.Ru 04:46
Общество
В России впервые назначен штраф по статье о фейковых новостях
В России суд впервые назначил штраф по статье о распространении фейковых новостей, сообщает ТАСС.
Ведомости 05:23
Экономика
Bloomberg оценил потери России от дедолларизации резервов
За первый год политики снижения доли доллара в валютных запасах Центробанка Россия недополучила около $7,7 млрд, пишет Bloomberg.
Forbes 03:49
Футбол
Украинский форвард нелестно высказался о российской сборной
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук после победы над Португалией (2:1) в квалификации Евро-2020 поделился эмоциями от успеха.
Газета.Ru вчера в 18:40
Происшествия
В Петербурге один человек погиб в ДТП с микроавтобусом
По факту ДТП проводится проверка.
РИА Новости 04:04
Политика
В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка
Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
Lenta.ru 04:38
ЖКХ
Россияне заплатят за ЖКХ по-новому
В России появится единый платежный документ (ЕПД), где будут собраны все услуги ЖКХ.
Lenta.ru 00:26
Экономика
Дума Екатеринбурга вызвала на ковер вице-губернатора и спикера парламента
Дума Екатеринбурга готовится принять обращение к губернатору Евгению Куйвашеву и региональному Заксобранию с просьбой смягчить условия перехода бизнеса на новую кадастровую оценку недвижимости.
Европейско-Азиатские новости вчера в 03:03
Происшествия
В городах России массово обыскивают сторонников Навального
Обыски проходят в разных городах РФ у сторонников Алексея Навального и людей, имеющих отношение к штабам оппозиционера.
Росбалт 01:18
Армия и оружие
Курды отбили у турок город на севере Сирии
Взгляд.ру 05:00
Политика
Киев отсрочил разведение сил в Донбассе
Ранее стало известно, что на ближайшей встрече трехсторонней контактной группы в Минске самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) потребуют от Киева объяснить причины срыва процесса разведения сил и средств в Донбассе.
Lenta.ru 02:55
Футбол
Болгарские скинхеды пытаются сорвать матч с Англией
Завершен первый тайм матча отборочного турнира Евро-2020 между Болгарией и Англией (4:0) в группе А. Главным событием первой половины стали расистские выкрики радикальных болгарских фанатов в адрес двух темнокожих футболистов сборной Англии – Рахима Стерлинга и Тайрона Мингса.
Спорт день за днем вчера в 15:52
Происшествия
Появилось видео с места обрушения жилого дома в Приморье
Появилось видео с места обрушения перекрытий в приморском поселке Новонежино.
Известия 03:11
Шоу-бизнес
Наташа Королева обратилась к Зеленскому
Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Известия вчера в 19:47
Гаджеты
Линейку 5G-смартфонов OnePlus 8 ожидает пополнение
По словам Пита Лау, китайская компания решает вопрос выпуска смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения на всех рынках, где распространяется 5G.
Anonsens 04:08