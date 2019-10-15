Аналитики нашли для иностранных владельцев схему обхода ограничений У "Яндекса" есть возможность обойти ограничение, заложенное в рассматриваемом Госдумой законопроекте о значимых информационных ресурсах, сообщил в отчете Bank of America Merrill Lynch (BofAML).

с чего всё началось

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