Экономика
Коммерсантъ«Яндексу» предложили размыть акционеров
На текущий момент иностранные акционеры имеют 42% голосов в «Яндексе», беспокойство же со стороны властей теоретически могут вызывать акции класса B, крупным пакетом которых владеет основатель «Яндекса» Аркадий Волож, отмечает BofAML.
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с чего всё началось
Аналитики нашли для иностранных владельцев схему обхода ограничений У "Яндекса" есть возможность обойти ограничение, заложенное в рассматриваемом Госдумой законопроекте о значимых информационных ресурсах, сообщил в отчете Bank of America Merrill Lynch (BofAML).Коммерсантъвчера в 17:54
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Политика
Владимир Путин прибыл с государственным визитом в ОАЭ
Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Объединённые Арабские Эмираты, его самолёт приземлился в аэропорту Абу-Даби.
Парламентская газета 04:51
Армия и оружие
Армия Сирии взяла под контроль Манбидж и его окрестности
В Минобороны России сообщили, что сирийская правительственная армия установила полный контроль над городом Манбидж и близлежащими населёнными пунктами.
RT на русском 06:42
Общество
В России назначен первый штраф по статье о фейковых новостях
КоАП ("Злоупотребление свободой массовой информации") и назначил в размере 200 тыс. руб.
Газета.Ru 05:02
Здоровье
В Самарской области ОРВИ и гриппом заболели более 8 тысяч человек
В этом году медики рассчитывают привить 1,6 млн жителей области. Это 50 % от численности населения региона.
ТРК Губерния 04:11
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Общество
Против челябинского экс-губернатора возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского по материалам проверки антимонопольной службы.
News.ru 06:36
Происшествия
Под Петербургом перевернулся пассажирский автобус
Микроавтобус «Пежо» перевернулся сегодня в 8:30 утра в Курортном районе Санкт-Петербурга.
Московский Комсомолец 04:18
Шоу-бизнес
Наташа Королева просит Зеленского разрешить ей вернуться на Украину
Певица Наташа Королева попросила украинского президента Владимира Зеленского открыть въезд в страну.
URA.Ru вчера в 16:06
Политика
В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка
Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
Lenta.ru 04:38
Шоу-бизнес
Бывший муж Бочкаревой объяснил неявку актрисы в суд
Телеканал 360° 04:02
Футбол
Министр спорта Франции требует наказать сборную Турции
Министр спорта Франции Роксана Марасиняню высказала недовольство поведением футболистов сборной Турции во время матча в пригороде Парижа Сен-Дени.
Pravda.Ru 05:26
Политика
Отношение россиян к Украине резко улучшилось с избранием Зеленского
"Симпатии россиян в президентской гонке на Украине были однозначно на стороне Зеленского, с которым, видимо, связывались надежды на улучшение отношений между странами и восстановление мира в противовес к образу [Петра] Порошенко, который рассматривался строго негативно", — пояснила Пипия.
РБК 00:00
Политика
Русский борщ признали орудием российской пропаганды
«Для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, этот твит сродни пропаганде военного времени, особенно учитывая оккупацию Крыма и территориальный конфликт в Восточной Украине, который не утихает с 2014 года», — пишет агентство.
Lenta.ru 05:25
Общество
В Ирландии покойник развеселил родственников на похоронах
РИА Новости вчера в 13:40
Армия и оружие
Зеленский посетил линию соприкосновения в Донбассе
«Зеленский в рамках рабочей поездки в Донецкую область ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения в зоне проведения операции объединённых сил», — говорится в сообщении на сайте главы государства.
RT на русском вчера в 12:34
ЖКХ
Россияне заплатят за ЖКХ по-новому
В России появится единый платежный документ (ЕПД), где будут собраны все услуги ЖКХ.
Lenta.ru 00:26
Общество
Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане
Похожий наряд надевала принцесса Диана в 1996 году в ходе своего визита в Пакистан.
Газета.Ru вчера в 16:27
Общество
В Рязанской области вместо НТВ показали порно
В Новомичуринске Рязанской области вместо программы "Место встречи" на НТВ показали фильм для взрослых.
Российская газета 03:52
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая американская Северная доктрина нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
Армия и оружие
В России тяжелые беспилотники приравняют к обычным самолетам
Минобороны РФ собирается включить в реестр госавиации все беспилотники, весящие больше 10 тонн.
Актуальные Новости 06:40
Происшествия
В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК
Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
RT на русском 03:00
Политика
Китай и США пришли к консенсусу по торговле — МИД КНР
Власти Китая и США пришли к единому мнению в вопросе о торгово-экономическом соглашении.
REGNUM 04:11
Политика
Украина рассказала об альтернативе «формуле Штайнмайера»
1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях.
Lenta.ru 01:09
Футбол
«Спартак» может начать сотрудничество с немецким клубом «Эрцгебирге»
Президент клуба второй Бундеслиги «Эрцгебирге» Хельге Леонхардт сообщил о намерении заключить договор о сотрудничестве с московским «Спартаком».
Чемпионат 06:34
Общество
К «Интерторгу» подали иски крупные контрагенты
К компании поданы более 100 исков от поставщиков на общую сумму, превышающую 900 млн рублей. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».
Коммерсантъ Санкт-Петербург 05:04
Футбол
Вратарь сборной Кипра пообещал болеть за Артема Дзюбу
Голкипер сборной Кипра Урко Пардо заявил, что теперь будет болеть за форварда российской сборной Артема Дзюбу в бомбардирской гонке отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Петербургский дневник 05:05