Экономика
Коммерсантъ«Яндексу» предложили размыть акционеров
На текущий момент иностранные акционеры имеют 42% голосов в «Яндексе», беспокойство же со стороны властей теоретически могут вызывать акции класса B, крупным пакетом которых владеет основатель «Яндекса» Аркадий Волож, отмечает BofAML.
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с чего всё началось
Аналитики нашли для иностранных владельцев схему обхода ограничений У "Яндекса" есть возможность обойти ограничение, заложенное в рассматриваемом Госдумой законопроекте о значимых информационных ресурсах, сообщил в отчете Bank of America Merrill Lynch (BofAML).Коммерсантъвчера в 17:54
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Общество
СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
РБК вчера в 14:39
Происшествия
Екатеринбурженку, пропавшую после продажи машины, нашли мертвой
Девушка пропала вечером 10 октября после того, как поехала показывать свою Audi Q5 потенциальной покупательнице.
Вести.Ru 04:32
Авто
Первый пикап Tesla напоминает «бронетранспортер из будущего»
Илон Маск интригует публику рассказами о своем электропикапе как о «бронетранспортере из будущего», который называет Cybertruck.
Letnews.ru 06:06
Общество
Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане
Похожий наряд надевала принцесса Диана в 1996 году в ходе своего визита в Пакистан.
Газета.Ru вчера в 16:27
Политика
В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка
Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
Lenta.ru 04:38
Политика
Украина рассказала об альтернативе «формуле Штайнмайера»
1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях.
Lenta.ru 01:09
Общество
Прошла церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым
Алексей Леонов умер 11 октября в возрасте 85 лет. Церемония прошла во втором траурном зале, сообщил корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ 04:05
Шоу-бизнес
Бывший муж Бочкаревой объяснил неявку актрисы в суд
Телеканал 360° 04:02
Общество
Коломойский проиграл апелляцию в Британии по «Приватбанку» — СМИ
Апелляционный суд Британии и Уэльса встал на сторону национализированного «Приватбанка» в деле против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, поэтому активы олигархов пока останутся под арестом.
Украина.ру 06:22
Политика
В ЕС поддержали план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Федерика Могерини назвала план Киева по урегулированию конфликта в Донбассе «удовлетворительным».
Мойка78 вчера в 14:13
Армия и оружие
Калининград защитят зенитные комплексы «Тор-М2»
Новейшие комплексы «Тор-М2» получит зенитный полк, который располагается в Калининградской области.
Цензуры.Нет 04:37
ЖКХ
В России может появиться единая платежка по ЖКУ
Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.
Известия вчера в 19:15
Политика
Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Эр-Рияд с государственным визитом, его самолёт приземлился в аэропорту имени Короля Халеда саудовской столицы, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:41
Общество
В России вынесли первый штраф за фейковые новости
Статья об ответственности за публикацию фейковых новостей появилась в КоАП России в марте, ранее о присуждении СМИ штрафа по ней не сообщалось.
РИА Новости 06:27
Общество
5 ямальских НКО победили в конкурсе президентских грантов
5 некоммерческих организаций Ямала стали победителями во втором конкурсе президентских грантов в этом году.
ОГТРК Ямал-Регион 04:56
Авто
Двойной багажник получил Lada Largus
В Сети появились снимки универсала Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.
Автоновости дня вчера в 08:06
Политика
В Германии разрешили Huawei поставлять компоненты для 5G
Huawei, допустили к участию в конкурсе на внедрение в Германии системы связи пятого поколения 5G, несмотря на санкции США, под которые попала китайская компания.
REGNUM вчера в 08:57
Культура
Седьмой сезон «Сватов» оказался под угрозой из-за ухода актеров
ИнфоСМИ вчера в 13:41
Политика
Партия Качиньского набирает более 45% на выборах в сейм Польши
Правящая партия «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского лидирует на парламентских выборах в Польше после обработки 82,79% протоколов.
RT на русском вчера в 03:58
Здоровье
В детской больнице Златоуста по выходным перестали кормить пациентов
Например, детей перестали кормит по выходным. Они пожаловались общественникам, а те обратились в Минздрав и Роспотребнадзор.
Росбалт 05:04
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что военная операция в Сирии идет успешно
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция на севере Сирии успешно продолжается, от террористов очищено 1000 км территории вдоль границы.
РИА Новости 05:35
Происшествия
Тысячи людей в Саратове простились с убитой девочкой Лизой
Почтить память девочки пришли около трех тысяч местных жителей, в том числе ее родные, одноклассники, участвовавшие в поисках волонтеры и местные чиновники.
Росбалт 13 октября в 06:23
Происшествия
СК: выявить обвиняемого в изнасилованиях в Стрежевом «помог» его сын
Личность подозреваемого в серии нападений на женщин в Стрежевом была установлена благодаря тесту ДНК его биологического сына; это первый успешный опыт расширенной экспертизы ДНК на причастность родственников к преступлению в Томской области, рассказал журналистам во вторник руководитель отдела криминалистики СУ СК РФ по региону Дмитрий Рогович.
РИА Томск 05:01
Происшествия
В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК
Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
RT на русском 03:00
Футбол
Сборная Украины обыграла португальцев и пробилась на чемпионат Европы
Роналду и компания умудрились потерять очки ещё раз в матче с Сербией, поэтому для самостоятельного решения вопроса выхода в финальную стадию европейского первенства португальской сборной необходимо было набирать очки в Киеве.
Евро-футбол.ру вчера в 16:37
Общество
В РАНХиГС отметили снижение доли россиян занятых в «теневой» экономике
Доля россиян, занятых в теневой экономике, сократилась за последние два года, показало исследование РАНХиГС.
РИА Новости 05:16