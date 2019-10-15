Аналитики нашли для иностранных владельцев схему обхода ограничений У "Яндекса" есть возможность обойти ограничение, заложенное в рассматриваемом Госдумой законопроекте о значимых информационных ресурсах, сообщил в отчете Bank of America Merrill Lynch (BofAML).

с чего всё началось

На текущий момент иностранные акционеры имеют 42% голосов в «Яндексе», беспокойство же со стороны властей теоретически могут вызывать акции класса B, крупным пакетом которых владеет основатель «Яндекса» Аркадий Волож, отмечает BofAML.

Общество СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ «Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Происшествия Екатеринбурженку, пропавшую после продажи машины, нашли мертвой Девушка пропала вечером 10 октября после того, как поехала показывать свою Audi Q5 потенциальной покупательнице.

Авто Первый пикап Tesla напоминает «бронетранспортер из будущего» Илон Маск интригует публику рассказами о своем электропикапе как о «бронетранспортере из будущего», который называет Cybertruck.

Общество Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане Похожий наряд надевала принцесса Диана в 1996 году в ходе своего визита в Пакистан.

Политика В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.

Политика Украина рассказала об альтернативе «формуле Штайнмайера» 1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях.

Общество Прошла церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым Алексей Леонов умер 11 октября в возрасте 85 лет. Церемония прошла во втором траурном зале, сообщил корреспондент "Ъ".

Общество Коломойский проиграл апелляцию в Британии по «Приватбанку» — СМИ Апелляционный суд Британии и Уэльса встал на сторону национализированного «Приватбанка» в деле против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, поэтому активы олигархов пока останутся под арестом.

Политика В ЕС поддержали план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Федерика Могерини назвала план Киева по урегулированию конфликта в Донбассе «удовлетворительным».

Армия и оружие Калининград защитят зенитные комплексы «Тор-М2» Новейшие комплексы «Тор-М2» получит зенитный полк, который располагается в Калининградской области.

ЖКХ В России может появиться единая платежка по ЖКУ Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.

Политика Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии Президент РФ Владимир Путин прибыл в Эр-Рияд с государственным визитом, его самолёт приземлился в аэропорту имени Короля Халеда саудовской столицы, передаёт корреспондент РИА Новости.

Общество В России вынесли первый штраф за фейковые новости Статья об ответственности за публикацию фейковых новостей появилась в КоАП России в марте, ранее о присуждении СМИ штрафа по ней не сообщалось.

Общество 5 ямальских НКО победили в конкурсе президентских грантов 5 некоммерческих организаций Ямала стали победителями во втором конкурсе президентских грантов в этом году.

Авто Двойной багажник получил Lada Largus В Сети появились снимки универсала Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.

Политика В Германии разрешили Huawei поставлять компоненты для 5G Huawei, допустили к участию в конкурсе на внедрение в Германии системы связи пятого поколения 5G, несмотря на санкции США, под которые попала китайская компания.

Политика Партия Качиньского набирает более 45% на выборах в сейм Польши Правящая партия «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского лидирует на парламентских выборах в Польше после обработки 82,79% протоколов.

Здоровье В детской больнице Златоуста по выходным перестали кормить пациентов Например, детей перестали кормит по выходным. Они пожаловались общественникам, а те обратились в Минздрав и Роспотребнадзор.

Армия и оружие Эрдоган заявил, что военная операция в Сирии идет успешно Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция на севере Сирии успешно продолжается, от террористов очищено 1000 км территории вдоль границы.

Происшествия Тысячи людей в Саратове простились с убитой девочкой Лизой Почтить память девочки пришли около трех тысяч местных жителей, в том числе ее родные, одноклассники, участвовавшие в поисках волонтеры и местные чиновники.

Происшествия СК: выявить обвиняемого в изнасилованиях в Стрежевом «помог» его сын Личность подозреваемого в серии нападений на женщин в Стрежевом была установлена благодаря тесту ДНК его биологического сына; это первый успешный опыт расширенной экспертизы ДНК на причастность родственников к преступлению в Томской области, рассказал журналистам во вторник руководитель отдела криминалистики СУ СК РФ по региону Дмитрий Рогович.

Происшествия В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.