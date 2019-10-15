Экономика
Коммерсантъ«Яндексу» предложили размыть акционеров
На текущий момент иностранные акционеры имеют 42% голосов в «Яндексе», беспокойство же со стороны властей теоретически могут вызывать акции класса B, крупным пакетом которых владеет основатель «Яндекса» Аркадий Волож, отмечает BofAML.
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с чего всё началось
Аналитики нашли для иностранных владельцев схему обхода ограничений У "Яндекса" есть возможность обойти ограничение, заложенное в рассматриваемом Госдумой законопроекте о значимых информационных ресурсах, сообщил в отчете Bank of America Merrill Lynch (BofAML).Коммерсантъвчера в 17:54
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Армия и оружие
В Пентагоне рассказали о сдаче Манбиджа российским войскам
Собеседник журнала подчеркнул, что фактически это была сдача города российской армии.
Lenta.ru 01:35
Общество
Рязанским зрителям «случайно» показали эротику вместо НТВ
Сотрудники провайдера кабельного телевидения "Теле-маг" из Новомичуринска Рязанской области при проведении работ по отключению аналогового сигнала перепутали кабели, в результате чего в течение нескольких минут зрители были вынуждены смотреть эротический канал вместо программ "НТВ".
ТАСС 03:31
Шоу-бизнес
Наташа Королева обратилась к Зеленскому
Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Известия вчера в 19:47
Экономика
«Мосбиржа» утвердила стратегию развития до 2024 года
Наблюдательный совет "Московской биржи" утвердил новую стратегию развития биржи и ее дочерних компаний до 2024 года, сообщает компания.
Finam.Ru 02:39
Политика
В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Газета.Ru вчера в 04:44
Общество
Покойник развеселил родственников на своих похоронах
Lenta.ru вчера в 05:26
Общество
В новый международный рейтинг вузов вошли 105 университетов из РФ
В список попали 350 университетов мира. Россию в рейтинге представили 105 учебных заведений.
Российская газета вчера в 18:43
Происшествия
СКР проводит обыски по делу фонда Навального в 30 регионах
Следственный комитет России (СКР) подтвердил, что проводит обыски в региональных штабах Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного политиком Алексеем Навальным.
Коммерсантъ 03:19
ЖКХ
Россияне заплатят за ЖКХ по-новому
В России появится единый платежный документ (ЕПД), где будут собраны все услуги ЖКХ.
Lenta.ru 00:26
Кино
Роберт Дауни-младший сыграл нового доктора Дулиттла
Актуальные Новости вчера в 01:36
Происшествия
Появилось видео с места обрушения жилого дома в Приморье
Появилось видео с места обрушения перекрытий в приморском поселке Новонежино.
Известия 03:11
Политика
Трамп ввел санкции против Турции
Американский президент Дональд Трамп ввел санкции против Турции, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.
Газета.Ru 02:31
Политика
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты
Духовой оркестр из Саудовской Аравии попытался сыграть гимн РФ во время встречи президента России Владимира Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в королевском дворце в Эр-Рияде, но не попал в ноты.
Рамблер вчера в 14:21
Религия
Православные смоляне отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы
Празднуя Покров, верующие благодарят Богородицу за заступничество и утешение.
ГТРК Смоленск вчера в 09:21
Происшествия
Следователи научились устанавливать личности людей в масках
Следственный комитет России начал применять технологии, позволяющие установить личность человека по видеозаписи, даже если его лицо и комплекция скрыты маской и объемной одеждой, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 03:22
Общество
Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Газета.Ru вчера в 13:36
Единоборства
Американский боксер Патрик Дэй впал в кому после нокаута
RuNews24.ru 13 октября в 15:35
Общество
Жители России назвали самые скучные профессии
Наиболее скучные профессии назвали жители России в результате опроса, проведенного сервисом для поиска работы Superjob, передает «Российская газета».
REGNUM 03:20
Армия и оружие
В России стартовали оперативно-тактические учения Росгвардии
В России в период с 15 по 18 октября проходят оперативно-тактические учения. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
RT на русском 03:46
Происшествия
Пропавшую Ксению Каторгину ищут волонтеры и полицейские
Пропавшую 27-летнюю молодую мать Ксению Каторгину волонтеры и полиция разыскивали пять часов.
Вечерние Ведомости 12 октября в 12:36
Футбол
Рэпер Баста стал владельцем ростовского футбольного клуба СКА
РИА Новости 02:56
Гаджеты
Intel опровергла слухи об отмене производства 10-нм процессоров для ПК
Ранее немецкий портал Hardwareluxx со ссылкой на «заслуживающих доверие инсайдеров» сообщил, что 10-нм процессоры Intel для ПК, могут вообще не выйти на рынок, а вместо них компания может выпустить в 2022 году сразу выполненные по 7-нм технологии.
REGNUM 02:31
Политика
Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.
Газета.Ru вчера в 10:33
Происшествия
На Скандинавском шоссе перевернулся микроавтобус с пассажирами
Во вторник, 15 октября, в десятом часу утра на Скандинавском шоссе в пяти километрах от ЗСД перевернулся микроавтобус Peugeot, двигавшийся в сторону Выборга.
Форпост Северо-Запад 03:47
Общество
Президентские гранты получат 13 пензенских НКО
Стоит отметить, по итогам первого конкурса в текущем году 13 пензенских некоммерческих организаций получили в общей сложности порядка 40,5 млн рублей.
Пенза-Обзор вчера в 12:46
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
Общество
В Госдуму внесли законопроект о новых правилах оказания скорой помощи
Бригаде скорой медицинской помощи могут дать право по согласованию со старшим врачом в экстренных случаях оказывать медицинскую помощь без письменного согласия пациента, следует из законопроекта, внесённого в Государственную думу.
РИА Новости вчера в 07:39
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
Коммерсантъ вчера в 13:44