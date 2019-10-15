Экономика
Коммерсантъ«Яндексу» предложили размыть акционеров
На текущий момент иностранные акционеры имеют 42% голосов в «Яндексе», беспокойство же со стороны властей теоретически могут вызывать акции класса B, крупным пакетом которых владеет основатель «Яндекса» Аркадий Волож, отмечает BofAML.
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Шоу-бизнес
Наташа Королева выложила обращение к Зеленскому
Газета.Ru вчера в 18:55
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
Коммерсантъ вчера в 13:44
Футбол
Сборная России U19 забила шесть голов сверстникам из Эстонии
Юношеская сборная России (U19) в товарищеском матче разгромила сверстников из Эстонии со счётом 6:0. Встреча состоялась в Таллине на стадионе «Спортлэнд Арена».
Чемпионат вчера в 14:34
Политика
Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.
Газета.Ru вчера в 10:33
Политика
В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Газета.Ru вчера в 04:44
Общество
Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Газета.Ru вчера в 13:36
Политика
На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия
На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов.
REGNUM 13 октября в 16:02
Политика
Как прошёл визит Путина в Саудовскую Аравию
По итогам визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию подписано более 20 соглашений, в том числе хартия о долгосрочном сотрудничестве стран-производителей нефти и меморандум об упрощении выдачи виз.
RT на русском вчера в 18:31
Политика
Глава МИД Украины описал альтернативу «формуле Штайнмайера»
В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» властям Украины пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, пишет «Страна.ua».
РБК вчера в 19:40
Происшествия
Возросло число жертв тайфуна в Японии
В Японии как минимум четыре человека скончались в результате тайфуна "Хагибис". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 18:40
Происшествия
Читинец зарезал жену на глазах у детей
Вести.Ru вчера в 08:32
Происшествия
В Следкоме назвали предварительную причину обрушения дома в Приморье
По факту гибели 44-летней женщины при обрушении перекрытия в пятиэтажном жилом доме в Приморье возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 22:15
Экономика
Бухгалтеров просят покинуть учреждения
Казначейство готовится к централизации их функций Минфин разработал проект постановления правительства о порядке передачи в казначейство бухгалтерских функций федеральных и региональных министерств.
Коммерсантъ 13 октября в 19:03
Общество
В Ирландии покойник развеселил родственников на похоронах
РИА Новости вчера в 13:40
Армия и оружие
США ввели первые санкции против Турции из-за военной операции в Сирии
США ввели первые санкции против Турции из-за военной операции в Сирии, о чем сообщило американское Министерство финансов на своем сайте.
Lenta.ru вчера в 19:12
Общество
Американка показала фотографии сына до и после употребления наркотиков
Американка выразила недоумение относительно того, что ее сын выбрал такой путь, променяв свою семью и детей на наркотики.
iReactor вчера в 14:28
ЖКХ
Единую платежку за коммуналку планируют ввести в России, узнали СМИ
В России может появиться единый платежный документ за Жилищно-коммунальные услуги.
Газета.Ru вчера в 20:25
Футбол
Хавбек сборной Украины: «Арбитр делал все, что говорил Роналду. Это самый перепуганный судья»
По мнению хавбека, арбитр встречи необоснованно прислушивался к претензиям лидера португальцев Криштиану Роналду.
Матч ТВ вчера в 21:16
Общество
СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
РБК вчера в 14:39
Авто
В Сети показали первые изображения нового Volkswagen Multivan T7
Портал «Колёса.ру» на основе свежих шпионских фото новинки создал рендерные изображения Volkswagen Multivan следующего поколения.
Тарантас Ньюс вчера в 08:33
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
Шоу-бизнес
Илья Древнов впервые прокомментировал развод с Марией Порошиной
Порошина и Древнов не распространялись о причинах развода.
Вокруг ТВ вчера в 15:40
Общество
В Абакане объявили траур после гибели мэра в ДТП
RT на русском 00:14
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки
В Екатеринбурге пропавшая 10 октября 27-летняя девушка продавала свою машину ради первоначального взноса на ипотеку.
REGNUM 12 октября в 10:40
Гаджеты
Новый смартфон от Meizu получил огромную упаковку
На сайте Slashleaks был размещен снимок упаковки Meizu 16T, рядом с которым также находится розничная коробка телефона Meizu 16s Pro, представленного в конце лета этого года.
UfaTime.ru вчера в 13:17
Экономика
Почему обрушились акции Яндекса
Учитывая, что сервера компании Яндекс находятся в Нидерландах, компания там же и зарегистрирована, а основными акционерами компании являются западные инвесторы, мы видим, как инвесторы стали избавляться от акций компании.
Tochka Zрения 12 октября в 08:47
Армия и оружие
Сирийские военные встретились с отступающими силами США
Конвой сирийских правительственных войск встретился с отступающими силами США. Соответствующую видеозапись выложило агентство Ruptly.
Газета.Ru вчера в 22:59
Общество
Ленобласть стала лидером рейтинга регионов России по вводу жилья
Меньше всего жилья в период с июля 2018 по июнь 2019 года ввели в Мурманской (9,072) и Магаданской области (0,025), Чукотском автономном округе (0,024).
Московский Комсомолец вчера в 02:06
Фигурное катание
Медведева сделала четверной сальхов со страховкой на тренировке
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сделала четверной сальхов со страховкой на тренировке.
Sports.ru вчера в 13:42