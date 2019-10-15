Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Яндексу» предложили размыть акционеров

На текущий момент иностранные акционеры имеют 42% голосов в «Яндексе», беспокойство же со стороны властей теоретически могут вызывать акции класса B, крупным пакетом которых владеет основатель «Яндекса» Аркадий Волож, отмечает BofAML.
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«Яндекс» изменит акционерную структуру

ГЛАС.RU00:40

Аналитики нашли для «Яндекса» способ обойти ограничение в законе о сайтах

РБКвчера в 21:18

«Яндексу» предложили размыть акционеров

Коммерсантъвчера в 17:54
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Шоу-бизнес

Наташа Королева выложила обращение к Зеленскому

Газета.Ru вчера в 18:55
Политика

«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

Коммерсантъ вчера в 13:44
Футбол

Сборная России U19 забила шесть голов сверстникам из Эстонии

Юношеская сборная России (U19) в товарищеском матче разгромила сверстников из Эстонии со счётом 6:0. Встреча состоялась в Таллине на стадионе «Спортлэнд Арена».
Чемпионат вчера в 14:34
Политика

Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.
Газета.Ru вчера в 10:33
Политика

В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций

Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Газета.Ru вчера в 04:44
Общество

Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам

Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Газета.Ru вчера в 13:36
Политика

На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия

На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов.
REGNUM 13 октября в 16:02
Политика

Как прошёл визит Путина в Саудовскую Аравию

По итогам визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию подписано более 20 соглашений, в том числе хартия о долгосрочном сотрудничестве стран-производителей нефти и меморандум об упрощении выдачи виз.
RT на русском вчера в 18:31
Политика

Глава МИД Украины описал альтернативу «формуле Штайнмайера»

В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» властям Украины пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, пишет «Страна.ua».
РБК вчера в 19:40
Происшествия

Возросло число жертв тайфуна в Японии

В Японии как минимум четыре человека скончались в результате тайфуна "Хагибис". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 18:40
Происшествия

Читинец зарезал жену на глазах у детей

Вести.Ru вчера в 08:32
Происшествия

В Следкоме назвали предварительную причину обрушения дома в Приморье

По факту гибели 44-летней женщины при обрушении перекрытия в пятиэтажном жилом доме в Приморье возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 22:15
Экономика

Бухгалтеров просят покинуть учреждения

Казначейство готовится к централизации их функций Минфин разработал проект постановления правительства о порядке передачи в казначейство бухгалтерских функций федеральных и региональных министерств.
Коммерсантъ 13 октября в 19:03
Общество

В Ирландии покойник развеселил родственников на похоронах

РИА Новости вчера в 13:40
Армия и оружие

США ввели первые санкции против Турции из-за военной операции в Сирии

США ввели первые санкции против Турции из-за военной операции в Сирии, о чем сообщило американское Министерство финансов на своем сайте.
Lenta.ru вчера в 19:12
Общество

Американка показала фотографии сына до и после употребления наркотиков

Американка выразила недоумение относительно того, что ее сын выбрал такой путь, променяв свою семью и детей на наркотики.
iReactor вчера в 14:28
ЖКХ

Единую платежку за коммуналку планируют ввести в России, узнали СМИ

В России может появиться единый платежный документ за Жилищно-коммунальные услуги.
Газета.Ru вчера в 20:25
Футбол

Хавбек сборной Украины: «Арбитр делал все, что говорил Роналду. Это самый перепуганный судья»

По мнению хавбека, арбитр встречи необоснованно прислушивался к претензиям лидера португальцев Криштиану Роналду.
Матч ТВ вчера в 21:16
Общество

СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ

«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
РБК вчера в 14:39
Авто

В Сети показали первые изображения нового Volkswagen Multivan T7

Портал «Колёса.ру» на основе свежих шпионских фото новинки создал рендерные изображения Volkswagen Multivan следующего поколения.
Тарантас Ньюс вчера в 08:33
Политика

США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ

Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
Шоу-бизнес

Илья Древнов впервые прокомментировал развод с Марией Порошиной

Порошина и Древнов не распространялись о причинах развода.
Вокруг ТВ вчера в 15:40
Общество

В Абакане объявили траур после гибели мэра в ДТП

RT на русском 00:14
Происшествия

СМИ сообщили о задержании экс-майора Дымовского со взрывчаткой

РБК вчера в 17:07
Происшествия

Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки

В Екатеринбурге пропавшая 10 октября 27-летняя девушка продавала свою машину ради первоначального взноса на ипотеку.
REGNUM 12 октября в 10:40
Гаджеты

Новый смартфон от Meizu получил огромную упаковку

На сайте Slashleaks был размещен снимок упаковки Meizu 16T, рядом с которым также находится розничная коробка телефона Meizu 16s Pro, представленного в конце лета этого года.
UfaTime.ru вчера в 13:17
Экономика

Почему обрушились акции Яндекса

Учитывая, что сервера компании Яндекс находятся в Нидерландах, компания там же и зарегистрирована, а основными акционерами компании являются западные инвесторы, мы видим, как инвесторы стали избавляться от акций компании.
Tochka Zрения 12 октября в 08:47
Армия и оружие

Сирийские военные встретились с отступающими силами США

Конвой сирийских правительственных войск встретился с отступающими силами США. Соответствующую видеозапись выложило агентство Ruptly.
Газета.Ru вчера в 22:59
Общество

Ленобласть стала лидером рейтинга регионов России по вводу жилья

Меньше всего жилья в период с июля 2018 по июнь 2019 года ввели в Мурманской (9,072) и Магаданской области (0,025), Чукотском автономном округе (0,024).
Московский Комсомолец вчера в 02:06
Фигурное катание

Медведева сделала четверной сальхов со страховкой на тренировке

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сделала четверной сальхов со страховкой на тренировке.
Sports.ru вчера в 13:42
Как работают Яндекс.Новости?
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Аркадий Юрьевич Волож
Российский предприниматель
Сооснователь и генеральный директор группы компаний «Яндекс». С сентября 2014 года занял должность руководителя группы компаний Яндекса. В 2018 году по версии Forbes находился на 65 позиции в России с состоянием 1,5 млрд долларов.
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Российская транснациональная компания, зарегистрированная в Нидерландах и владеющая одноимённой системой поиска в Сети, интернет-порталами и службами в нескольких странах. Наиболее заметное положение занимает на рынках России, Турции, Белоруссии и Казахстана.
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