Изучая чеки, аналитики пришли к выводу, что наиболее популярными товарами у китайских туристов являются янтарь и косметика. На них приходится по 30% от всех покупок в российских магазинах с помощью китайских платежных приложений.

с чего всё началось

Изучая чеки, аналитики пришли к выводу, что наиболее популярными товарами у китайских туристов являются янтарь и косметика.

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