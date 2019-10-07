Общество

РБКРБКЯнтарь оказался самым востребованным товаром у китайских туристов

Изучая чеки, аналитики пришли к выводу, что наиболее популярными товарами у китайских туристов являются янтарь и косметика.
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с чего всё началось

Янтарь оказался самым востребованным товаром у китайских туристов

Изучая чеки, аналитики пришли к выводу, что наиболее популярными товарами у китайских туристов являются янтарь и косметика. На них приходится по 30% от всех покупок в российских магазинах с помощью китайских платежных приложений.
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Назван самый любимый российский товар среди китайских туристов

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