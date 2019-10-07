Общество
РБКЯнтарь оказался самым востребованным товаром у китайских туристов
Изучая чеки, аналитики пришли к выводу, что наиболее популярными товарами у китайских туристов являются янтарь и косметика.
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Изучая чеки, аналитики пришли к выводу, что наиболее популярными товарами у китайских туристов являются янтарь и косметика. Совокупно на них приходится 30% от всех покупок в российских магазинах с помощью китайских платежных приложений.РБК00:00
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 05:52, Вашингтон
Шоу-бизнес
Элтон Джон рассказал о борьбе с раком
72-летний британский музыкант Элтон Джон впервые рассказал о том, как боролся с раком простаты, о котором узнал два года назад.
РЕН ТВ 05 октября в 13:07
Политика
Украинская прокуратура открыла дело о похищении Саакашвили
«В главную военную прокуратуру поступило заявление от бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, о похищении и насильственных действиях в отношении Саакашвилли и его незаконного перемещения через государственную границу Украины в Польшу 18 февраля 2018», — сообщают в ведомстве.
Lenta.ru 04:57
Армия и оружие
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Авто
Опубликованы фото новой Skoda Octavia без камуфляжа
В интернете появились фотографии новой Skoda Octavia без камуфляжа в кузове лифтбек.
Тавто.Ру 04 октября в 04:20
Происшествия
Первый штраф за курение на балконе выписали на Ставрополье
Жителю города Изобильного в Ставропольском крае выписали один из первых штрафов за курение на балконе.
Известия 04:58
Политика
Добровольцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
Глава подразделения "Азов", экс-депутат Рады Андрей Билецкий заявил, что его бойцы заняли позиции вблизи населенного пункта Золотое в Донбассе.
Газета.Ru 04:23
Политика
В Киеве прошёл митинг против «формулы Штайнмайера»
В воскресенье в столице Украины прошёл митинг против "формулы Штайнмайера".
Газета Metro 05:11
Космос
Китай запустил спутник дистанционного зондирования Земли
Китай запустил спутник микроволнового дистанционного зондирования Земли Gaofen-10, сообщает ТАСС со ссылкой на китайские СМИ.
Газета.Ru 04 октября в 22:59
Общество
Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование клеток
Нобелевскую премию в области медицины и физиологии получили американский онколог Уильям Кэлин, британский ученый Питер Рэтклифф и американский ученый-медик и Грегг Л. Семенза.
Коммерсантъ 05:35
Футбол
Александр Гришин: «Мы с Евсеевым в ФНЛ не подпускали Гогуа к основе»
Бывший главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» поделился мнением о защитнике армейцев Седрике Гогуа.
Спорт-Экспресс 00:32
Политика
Власти Ирана назвали причины задержания российской журналистки
Задержание российской журналистки Юлии Юзик в Иране не связано со шпионажем, у нее была проблема с визой, заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии, передает «РИА Новости».
Ведомости 05:39
Шоу-бизнес
СМИ распространили информацию о смерти Анастасии Заворотнюк
Пиар-директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова опровергла появившиеся ранее слухи о смерти актрисы, пишет "Телепрограмма.pro".
Толк вчера в 22:44
Общество
Стало известно, когда в центральную Россию вернется тепло
На средней полосе России станет теплее с 8 октября.
Газета.Ru 02:11
Общество
Россияне счастливы с 161 тысячей зарплаты в месяц
Злокачественные увольнения В недрах онкоцентра имени Блохина в Москве, врачи которого специализируются на лечении рака у детей, разгорается конфликт между врачами и новым руководством клиники.
Сахалин.Инфо 01:46
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева исчезла после скандала с наркотиками
Актриса Наталья Бочкарёва скрывается после скандала с наркотиками.
Амур.инфо вчера в 21:33
Политика
Кирилл Вышинский стал исполнительным директором МИА «Россия сегодня»
Бывший главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский назначен на должность исполнительного директора МИА "Россия сегодня", сообщает ТАСС.
Российская газета 05:41
Футбол
Нидерланды отрекаются от Голландии
Кабмин Нидерландов принял судьбоносное решение полностью отказаться от использования привычного названия страны (Голландия).
Журналистская правда 05 октября в 08:50
Экономика
МЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова анонсировала, что естественный прирост населения России начнётся в 2023—2024 годах.
REGNUM 02:39
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов дал прогноз на бой Кокляева и Емельяненко
FightTime.ru 05:09
Здоровье
Выявлена смертельная опасность лака для ногтей
Эксперты призывают быть осторожнее с регулярным использованием лака для ногтей, так как в нем присутствуют высокотоксичные вещества.
Российская газета 00:54
Хоккей
Покер Манты принес «Детройту» победу над «Далласом»
Детройт выиграл у Далласа (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Советский спорт вчера в 23:38
Общество
Названы города России, лидирующие по уровню зарплат
Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе была зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 18:21
Общество
Российским экстремистам назначили прожиточный минимум
Лимит могут приравнять к региональному прожиточному минимуму, сообщает «Коммерсантъ».
Lenta.ru 04:30
Происшествия
В Татарстане женщина ранила ножом двух сыновей
Жительница Набережных Челнов подозревается в покушении на убийство и убийстве своего малолетнего сына.
ТАСС 03:46
Общество
Белых оценил срок выплаты штрафа государству в тысячу лет
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых заявил, что для выплаты назначенного приговором штрафа ему понадобится 1000 лет, сообщает РБК.
Ведомости 04:35
Шоу-бизнес
Мария Голубкина показала повзрослевшую дочь от Николая Фоменко
Напомним, кроме общих детей с Голубкиной у Фоменко есть старшие — дочь Екатерина и сын Василий.
StarHit.ru вчера в 10:00