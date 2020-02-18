Политика

РИА НовостиРИА НовостиЯнукович обратился к украинцам в годовщину Майдана

Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к соотечественникам по случаю шестой годовщины гибели людей во время массовых беспорядков на майдане Незалежности. Обращение опубликовал в Facebook его адвокат Виталий Сердюк.
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Янукович оценил действия Зеленского на посту президента

РБК09:55

Янукович сделал заявление о будущем Украины

Московский Комсомолец06:35

Янукович заявил о желании помочь Зеленскому объединить страну

Известия07:34

Янукович обратился к украинцам в годовщину беспорядков на Майдане

Газета.Ru08:18

Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана

РИА Новости06:40

Янукович высказался о президентстве Зеленского

URA.Ru08:59

Янукович обратился к украинцам

Lenta.ru05:36
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Армия и оружие

В ЛНР рассказали о потерях в результате провокации ВСУ

REGNUM 06:47
Политика

Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ

Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.
Интерфакс 07:13
Происшествия

За индийскую посылку жительнице Волгограда грозит до 20 лет тюрьмы

Уточняется, что в отношении жительницы Волгограда было возбуждено уголовное дело, которое предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 20 лет.
Газета.Ru 08:19
Общество

Россию обязали выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
РИА Новости 07:34
Технологии

В Xiaomi заявили о готовности предустанавливать российское ПО

Китайская компания Xiaomi заявила о готовности предустанавливать российское программное обеспечение (ПО) на свои устройства в соответствии с законодательством России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
Газета.Ru 08:30
Армия и оружие

США грабят нефтяные богатства в Сирии, заявил Шойгу

США неприкрыто и бесцеремонно грабят нефтяные месторождения в Сирии и одновременно санкциями запрещают поставки нефти в эту страну, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
РИА Новости 09:07
Происшествия

ФСБ задержала подростков, готовивших теракты в Крыму

В Керчи задержаны двое подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях города.
BFM.ru 09:04
Происшествия

Для фигуранта дела о беспорядках в Москве запросили 3,5 года колонии

Прокурор просит 3,5 лет колонии для последнего на данный момент не осужденного фигуранта дела о беспорядках в Москве Андрея Баршая, который на несанкционированном митинге толкнул сотрудника Росгвардии с разбега в спину, сообщили РИА Новости в Мещанском суде столицы.
РИА Новости 07:28
Общество

Названа причина отставки начальника московской полиции

Газета.Ru вчера в 11:11
Общество

Все эвакуированные из Китая в Тюмень россияне оказались здоровы

Все 144 человека, которые были эвакуированы из провинции Хубэй в Тюмень, по результатам итоговых анализов признаны здоровыми.
ТАСС 10:07
Происшествия

Коронавирусом заразился еще один россиянин

На круизном лайнере Diamond Princess коронавирусом COVID-19 заразился второй гражданин России.
Вести.Ru 08:45
Общество

Россиян предупредили о похолодании в марте

В европейской части России ожидается похолодание в марте.
Газета.Ru вчера в 02:30
Фигурное катание

Украинский фигурист Бондарь умер в Китае

iReactor 03:07
Армия и оружие

Индия закупила новый истребитель на миллиарды долларов

Военное обозрение вчера в 16:30
Шоу-бизнес

Бывший муж Эвелины Бледанс стал отцом во второй раз

В сентябре 2017 года стало известно о разводе Эвелины Бледанс и ее мужа Александра Семина.
Вокруг ТВ 08:30
Армия и оружие

При столкновениях в Донбассе погиб украинский военный

В результате столкновения погиб один украинский военный, четверо получили легкие ранения.
Газета.Ru 06:26
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована в Москве

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова госпитализирована в Москве.
Российская газета 09:16
Общество

В России выросло число нерегулярных потребителей наркотиков

В России растет число наркопотребителей, которые употребляют психоактивные вещества, но не постоянно.
Lenta.ru 02:19
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Интерфакс 04:48
Биатлон

Йоханнес Бё признал победу Александра Логинова на чемпионате мира

26-летний норвежский спортсмен Йоханнес Бё заявил, норвежцы «перегнули» с критикой Александра Логинова.
Спорт день за днем 08:57
Политика

В Кремле прокомментировали обострение в Донбассе

В Кремле пока не располагают конкретикой по столкновению между представителями самопровозглашенной ЛНР и украинскими силовиками в Донбассе.
BFM.ru 05:19
Футбол

Кокорин прокомментировал свой первый матч за «Сочи»

Москва 24 вчера в 15:29
Политика

В Минске оценили слова Пристайко о войне Белоруссии с Россией

Председатель комиссии нижней палаты парламента Белоруссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможной войне Белоруссии и России.
RT на русском 02:32
Общество

Лукашенко хочет от Сечина «полной ясности» по нефти

Скрывать нечего — хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Белоруссии и России по нефти.
REGNUM 06:29
Политика

Путин обсудил с президентом Туркменистана двусторонние отношения

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону со своим коллегой президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым двусторонние отношения России и Туркменистана, подтверждено стремление укреплять стратегическое партнерство, сообщает пресс-служба кремля во вторник.
РИА Новости 10:01
Авто

АвтоВАЗ запустил новый испытательный трек

Пресс-служба компании сообщила, что на днях был открыт новый испытательный трек для автомобилей Lada, котоый заменит уличный полигон.
SpeedMe 04:20
Кино

В Сети появилось видео с Вуди Харрельсоном на съемках «Венома-2»

На видео актер Вуди Харрельсон предстал в образе серийного убийцы Клетуса Кэсседи. В ролике его пытается остановить полиция.
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Экономика

Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 21:18
Политика

В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов

Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.
ТАСС 03:34
Автоспорт

Стал известен график работы Даниила Квята на тестах в Барселоне

Команда AlphaTauri обнародовала график работы своих гонщиков на первой неделе зимних тестов в Барселоне.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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