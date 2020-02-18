Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к соотечественникам по случаю шестой годовщины гибели людей во время массовых беспорядков на майдане Незалежности. Обращение опубликовал в Facebook его адвокат Виталий Сердюк.

Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана

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