Политика
РИА НовостиЯнукович обратился к украинцам в годовщину Майдана
Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к соотечественникам по случаю шестой годовщины гибели людей во время массовых беспорядков на майдане Незалежности. Обращение опубликовал в Facebook его адвокат Виталий Сердюк.
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Политика
Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ
Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.
Происшествия
За индийскую посылку жительнице Волгограда грозит до 20 лет тюрьмы
Уточняется, что в отношении жительницы Волгограда было возбуждено уголовное дело, которое предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 20 лет.
Общество
Россию обязали выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
Технологии
В Xiaomi заявили о готовности предустанавливать российское ПО
Китайская компания Xiaomi заявила о готовности предустанавливать российское программное обеспечение (ПО) на свои устройства в соответствии с законодательством России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
Армия и оружие
США грабят нефтяные богатства в Сирии, заявил Шойгу
США неприкрыто и бесцеремонно грабят нефтяные месторождения в Сирии и одновременно санкциями запрещают поставки нефти в эту страну, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
Происшествия
ФСБ задержала подростков, готовивших теракты в Крыму
В Керчи задержаны двое подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях города.
Происшествия
Для фигуранта дела о беспорядках в Москве запросили 3,5 года колонии
Прокурор просит 3,5 лет колонии для последнего на данный момент не осужденного фигуранта дела о беспорядках в Москве Андрея Баршая, который на несанкционированном митинге толкнул сотрудника Росгвардии с разбега в спину, сообщили РИА Новости в Мещанском суде столицы.
Общество
Названа причина отставки начальника московской полиции
Общество
Все эвакуированные из Китая в Тюмень россияне оказались здоровы
Все 144 человека, которые были эвакуированы из провинции Хубэй в Тюмень, по результатам итоговых анализов признаны здоровыми.
Происшествия
Коронавирусом заразился еще один россиянин
На круизном лайнере Diamond Princess коронавирусом COVID-19 заразился второй гражданин России.
Общество
Россиян предупредили о похолодании в марте
В европейской части России ожидается похолодание в марте.
Фигурное катание
Украинский фигурист Бондарь умер в Китае
Армия и оружие
Индия закупила новый истребитель на миллиарды долларов
Шоу-бизнес
Бывший муж Эвелины Бледанс стал отцом во второй раз
В сентябре 2017 года стало известно о разводе Эвелины Бледанс и ее мужа Александра Семина.
Армия и оружие
При столкновениях в Донбассе погиб украинский военный
В результате столкновения погиб один украинский военный, четверо получили легкие ранения.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована в Москве
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова госпитализирована в Москве.
Общество
В России выросло число нерегулярных потребителей наркотиков
В России растет число наркопотребителей, которые употребляют психоактивные вещества, но не постоянно.
Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Биатлон
Йоханнес Бё признал победу Александра Логинова на чемпионате мира
26-летний норвежский спортсмен Йоханнес Бё заявил, норвежцы «перегнули» с критикой Александра Логинова.
Политика
В Кремле прокомментировали обострение в Донбассе
В Кремле пока не располагают конкретикой по столкновению между представителями самопровозглашенной ЛНР и украинскими силовиками в Донбассе.
Футбол
Кокорин прокомментировал свой первый матч за «Сочи»
Политика
В Минске оценили слова Пристайко о войне Белоруссии с Россией
Председатель комиссии нижней палаты парламента Белоруссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможной войне Белоруссии и России.
Общество
Лукашенко хочет от Сечина «полной ясности» по нефти
Скрывать нечего — хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Белоруссии и России по нефти.
Политика
Путин обсудил с президентом Туркменистана двусторонние отношения
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону со своим коллегой президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым двусторонние отношения России и Туркменистана, подтверждено стремление укреплять стратегическое партнерство, сообщает пресс-служба кремля во вторник.
Авто
АвтоВАЗ запустил новый испытательный трек
Пресс-служба компании сообщила, что на днях был открыт новый испытательный трек для автомобилей Lada, котоый заменит уличный полигон.
Кино
В Сети появилось видео с Вуди Харрельсоном на съемках «Венома-2»
На видео актер Вуди Харрельсон предстал в образе серийного убийцы Клетуса Кэсседи. В ролике его пытается остановить полиция.
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Политика
В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов
Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.
Автоспорт
Стал известен график работы Даниила Квята на тестах в Барселоне
Команда AlphaTauri обнародовала график работы своих гонщиков на первой неделе зимних тестов в Барселоне.