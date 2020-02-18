Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к украинцам в связи с шестой годовщиной беспорядков на площади Майдан Независимости, в Киеве. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам экс-лидера, для большинства украинцев события февраля 2014 года стали страшной трагедией.

Янукович обратился к украинцам в годовщину беспорядков на Майдане

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