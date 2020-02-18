Политика
Газета.RuЯнукович обратился к украинцам в годовщину беспорядков на Майдане
Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к украинцам в связи с шестой годовщиной беспорядков на площади Майдан Независимости, в Киеве. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам экс-лидера, для большинства украинцев события февраля 2014 года стали страшной трагедией.
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Происшествия
Для фигуранта дела о беспорядках в Москве запросили 3,5 года колонии
Прокурор просит 3,5 лет колонии для последнего на данный момент не осужденного фигуранта дела о беспорядках в Москве Андрея Баршая, который на несанкционированном митинге толкнул сотрудника Росгвардии с разбега в спину, сообщили РИА Новости в Мещанском суде столицы.
Происшествия
Суд арестовал напавшего на людей в московском храме мужчину
Таганский суд Москвы арестовал Ефима Ефимова, который 16 февраля ранил двух человек в храме Святителя Николая в центре Москвы.
Общество
Посольство назвало сроки схода россиян с карантинного лайнера в Японии
Россияне с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, начнут сходить с судна в среду, 19 февраля.
Общество
В России растет число наркоманов нового типа
Исследователи Института социологии РАН пришли к выводу, что в стране увеличивается число наркоманов нового типа, которые утверждают, что они держат под контролем свое пристрастие к психотропным веществам.
Шоу-бизнес
Полина Диброва рассказала о состоянии своего мужа после госпитализации
После известия о госпитализации мужа Полина Диброва сразу же приехала в больницу, откуда позднее дала свежие комментарии о самочувствии Диброва.
Общество
Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для школьников
Обеспечивать школьников начальных классов бесплатным горячим питанием президент России Владимир Путин предложил в послании Федеральному собранию 15 января, инициатива поступила в Госдуму 1 февраля.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Политика
Путину доложили о реакции общества на приговор по делу «Сети»
Президента России Владимира Путина информируют о реакции общества на приговор по уголовному делу «Сети» (запрещена в России) и о сообщениях о возможных пытках фигурантов дела об организации террористического сообщества, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Армия и оружие
В Турции раскрыли итоги переговоров с Россией по Идлибу
Пресс-секретарь Партии справедливости и развития Турции Омер Челик раскрыл итоги двухдневных турецко-российских переговоров по ситуации в Идлибской зоне деэскалации в Сирии.
Политика
Спикер парламента Грузии выступил под гимн СССР
На заседании парламента Грузии представители оппозиции включили гимн СССР, оспаривая выступление спикера Арчила Талаквадзе с ежегодным отчетом о деятельности законодательного органа.
Общество
Суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Арбитраж обязал Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации за экспроприацию компании.
Здоровье
От коронавируса умер главный врач госпиталя в Ухане
В Ухане от коронавируса скончался главный врач госпиталя. Лю Чжимин умер на 52-ом году жизни, передает РИА Новости.
Общество
Путин поддержит проект об индексации пенсий пенсионерам-опекунам
Законопроект направлен на то, чтобы восстановить с 1 июля 2020 года индексацию пенсий для пенсионеров, являющихся опекунами детей и получающих за это выплаты из региональных бюджетов, уточнял ранее Неверов.
Армия и оружие
Зеленский заявил, что обострение в Донбассе не изменит курс Киева
Обострение ситуации в Донбассе не изменит курс Киева по урегулированию в регионе, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО.
Кино
Тормунд из «Игры престолов» снимется во втором сезоне «Ведьмака»
Звезда культового сериала «Игра престолов» Кристофер Хивью, который играл роль Тормунда, снимется во втором сезоне сериала «Ведьмак».
Общество
Россиян предупредили о похолодании в марте
В европейской части России ожидается похолодание в марте.
Политика
В Польше не согласились со словами посла России об отношениях стран
Польские дипломаты не согласились со словами российского посла Сергея Андреева о том, что в настоящее время между Москвой и Варшавой самые плохие отношения за всё время после окончания Второй мировой войны.
Происшествия
В Казахстане задержаны планировавшие теракты экстремисты
В Алма-Ате задержаны два экстремиста, которые планировали осуществление терактов в местах массового скопления людей.
Общество
Названа причина отставки начальника московской полиции
Наука
Домашнее насилие медики связывают с высоким риском диабета и смерти
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой Journal of American Heart Association, британцы определили, что среди женщин, которые пережили домашнее насилие, риск смерти от любых причин повышается на 44 процента.
Происшествия
Военнослужащий покончил с собой в Мурманской области
В Мурманской области военнослужащий покончил с собой, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Авто
В России отзывают кроссоверы Cadillac XT5
Общество
«Бойскауты Америки» обанкротились из-за исков о домогательствах
Организация «Бойскауты Америки» начала банкротство на фоне продолжающихся судебных разбирательств по делу о домогательствах.
Культура
Димаш Кудайберген заявил, что не хочет ехать на Евровидение
Казахский поп-исполнитель Димаш Кудайберген рассказал, что не хочет выступать на Евровидении от России, так как является гражданином Казахстана.
Общество
Онколог назвала продукты, которые исключила из рациона
Антония Бейтцен-Хайнеке из Центра онкологии в Гамбурге в интервью немецким журналистам рассказала о своем рационе, в том числе о продуктах, которые употребляет часто и не ест никогда.