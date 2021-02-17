Индекс CPI Core в помесячном выражении упал на 0,5% после увеличения на 0,3% в декабре. Эксперты ожидали более значительного снижения - на 0,7%. Розничные цены (индекс RPI) в январе уменьшились на 0,3% относительно предыдущего месяца и выросли на 1,4% за год.

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