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Финмаркет
Финмаркет

Январская инфляция в Великобритании ускорилась до 0,7%, оказалась выше прогноза

Индекс CPI Core в помесячном выражении упал на 0,5% после увеличения на 0,3% в декабре. Эксперты ожидали более значительного снижения - на 0,7%. Розничные цены (индекс RPI) в январе уменьшились на 0,3% относительно предыдущего месяца и выросли на 1,4% за год.В источнике
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