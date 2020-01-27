Политика
Газета.RuЯпонца задержали в России за попытку получить секретные данные
Японца, который ранее приехал во Владивосток по журналистской визе, выдворили из страны. 25 декабря прошлого года его задержали за попытку получить секретные сведения о военном потенциале России на Дальнем Востоке. Об этом рассказали РИА "Новости" в МИД РФ.
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с чего всё началось
Нарушителю, приехавшему по журналистской визе, объявили официальное предостережение и дали трое суток на то, чтобы покинуть Россию. На следующий день он выехал на родину. Японским дипломатам заявили протест и вручили ноту.РИА Новости07:56
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Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Политика
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Общество
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Армия и оружие
Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане
Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
Шоу-бизнес
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Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
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Скриншоты дополнения Февраль станет важным месяцем для «Метро»: 15 числа «Исход» готовится к релизу в Steam, а 28 числа сборник Metro: Redux появится на Nintendo Switch.
Армия и оружие
Украина устраивает диверсии, направленные на срыв разведения сил
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Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Политика
Мишустин назначил заместителей глав Минфина и Минкомсвязи РФ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Павла Кадочникова заместителем министра финансов Российской Федерации, Людмилы Боковой - заместителем главы Минкомсвязи РФ.
Экономика
Минфин разработал законопроект о снижении НДФЛ для иностранцев
Минфин разработал законопроект о снижении НДФЛ для нерезидентов с 30% до 13% и направил его на согласование другим ведомствам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ.
Киберспорт
Team Secret выиграла DreamLeague Leipzig Major, победив Evil Geniuses
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Линейка Samsung Galaxy Note10 подешевела
Samsung Galaxy Note10 с 256 Гб встроенной памяти теперь стоит 540 долларов (ранее 950 долларов), Samsung Galaxy Note10+ с 256 Гб встроенной памяти можно купить за 640 долларов (ранее 1 100 долларов).
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Евгения Феофилактова пристыдила Антона Гусева
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Онколог прокомментировал случаи передачи рака от человека к человеку
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Энергетика
Как реально скажется на США и России падение цен на газ в странах ЕС
При условии падения ниже уровня в $100 американские СПГ-заводы, скорее всего, вообще придется останавливать, а экспорт газа в ЕС для «Газпрома» станет конкретно убыточным.
Здоровье
Группа ученых дала неутешительный прогноз по коронавирусу
Авторами исследования «Новый коронавирус 2019-nCoV: ранняя оценка эпидемиологических показателей и прогнозы эпидемии» стали пять ученых из Ланкастерской медицинской школы при Ланкастерском университете (Великобритания), Университета Флориды (США) и Совета медицинских исследований Университета Глазго (Великобритания).
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Артем Чайка перестал владеть долей в крупном железнодорожном операторе
Сын бывшего генпрокурора Юрия Чайки Артем и гендиректор Первой нерудной компании (принадлежит Артему Чайке) Александр Самусев, которым напрямую принадлежало 20% железнодорожного оператора «Модум-Транс», перестали распоряжаться этими акциями.
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В Польше отмечают 75-летие освобождения узников Освенцима
В Освенцим приедут 200 выживших узников лагеря, главы государств, монархи и премьер-министры. Россию представит посол Сергей Андреев.
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Москвичей предупредили о самом сильном снегопаде с начала зимы
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Аналитики ЦБ назвали главные причины низких промышленных инвестиций
Основными причинами недостаточных инвестиций в российской промышленности (без учета компаний ТЭК) являются дефицит средств на счетах, дорогие кредиты и сильная неопределенность в экономике.
Общество
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.