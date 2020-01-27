Политика

Газета.RuГазета.RuЯпонца задержали в России за попытку получить секретные данные

Японца, который ранее приехал во Владивосток по журналистской визе, выдворили из страны. 25 декабря прошлого года его задержали за попытку получить секретные сведения о военном потенциале России на Дальнем Востоке. Об этом рассказали РИА "Новости" в МИД РФ.
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с чего всё началось

Японского журналиста задержали в России за сбор секретных данных

Нарушителю, приехавшему по журналистской визе, объявили официальное предостережение и дали трое суток на то, чтобы покинуть Россию. На следующий день он выехал на родину. Японским дипломатам заявили протест и вручили ноту.
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