Японцев возмутила новая российская монета
Читателей японской газеты Hokkaido Shimbun возмутили сообщения о выпуске в обращение в России пятирублевой монеты, посвященной Курильской десантной операции. Монета из недрагоценного металла выпущена тиражом два миллиона экземпляров.В источнике
С чего всё началось
Читатели газеты Hokkaido Shimbun
гневно прокомментировали новость о выпуске в обращение в России пятирублевой монеты тиражом 2 000 000 экземпляров, посвященной Курильской десантной операции.
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