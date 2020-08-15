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РИА Новости
РИА Новости

Японцев возмутила новая российская монета

Читателей японской газеты Hokkaido Shimbun возмутили сообщения о выпуске в обращение в России пятирублевой монеты, посвященной Курильской десантной операции. Монета из недрагоценного металла выпущена тиражом два миллиона экземпляров.В источнике
С чего всё началось
Читатели газеты Hokkaido Shimbun
 гневно прокомментировали новость о выпуске в обращение в России пятирублевой монеты тиражом 2 000 000 экземпляров, посвященной Курильской десантной операции.
Профиль05:30
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Царьград

Новые пять рублей взбесили японцев

Царьград06:59
ИноСМИ

Hokkaido Shimbun (Япония): Банком России выпущена юбилейная монета в память о 75-летии окончания Второй мировой войны и аннексии «северных территорий» (Hokkaido Shimbun)

ИноСМИ03:03
Профиль

Японцы разглядели ущемление своих интересов в российской монете

Профиль05:30
ИА Красная Весна

Жители Японии возмутились новой российской юбилейной монетой

ИА Красная Весна05:28
News.ru

Изображение на российской монете возмутило японцев

News.ru04:59
РИА Новости

Японцев возмутила новая российская монета

РИА Новости04:40
ФАН

Японцы возмутились выпуском памятной монеты в России

ФАН05:36

В Башкирии произошли столкновения экоактивистов с полицейскими

В лагере на шихане Куштау, который был разбит в начале августа и в котором проживали противники разработки горы в интересах Башкирской содовой компании, сегодня начались столкновения экоактивистов с сотрудниками Росгвардии, частного охранного предприятия и молодыми людьми спортивного телосложения.
Коммерсантъ06:34
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СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана

Совет безопасности ООН отклонил резолюцию американской стороны о продлении на неопределенный срок эмбарго на поставки оружия Ирану, лишь одна из 15 стран присоединилась к позиции США - Доминиканская Республика.
Газета.Ru02:57
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«Нацеливание» С-400 на F-16 в Турции вывело из себя конгресс США

Американские конгрессмены пришли в ярость из-за проведенных Турцией в июле испытаний российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» на американском истребителе четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, сообщило Defense News.
Известия17:27
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Штаб Тихановской начал формировать совет по передаче власти

Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской приступил к формированию координационного совета для трансфера власти в стране, не все желающие войдут в его основной состав, но "все смогут делиться идеями", сообщила в субботу пресс-служба штаба.
РИА Новости07:59
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