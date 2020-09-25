Акции "Яндекса" поднимались на 3,57 процента к 10:10 по московскому времени – 5075 руб. Что касается депозитарных расписок TCS Group Holding (в эту компанию входит "Тинькофф банк"), то они снижаются на 2,73 процента.
В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
«Число заболевших коронавирусом в Москве медленно, но верно растет, что ставит под угрозу жизнь и здоровье прежде всего пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями»,-- сказал собеседник агентства.
Ресурс 9to5Mac поделился полными примечаниями к выпуску обновления Apple iOS 14.0.1: Устранена проблема, которая могла привести к сбросу настроек браузера и почты по умолчанию после перезагрузки iPhone.
Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
"В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%, это более чем в 1,5 раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году", - сказал глава государства в среду на встрече с сенаторами в Кремле.