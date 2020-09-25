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РИА Новости
РИА Новости

Японцев возмутила «россиизация» южных Курил

Пользователи японского сервиса Yahoo News Japan прокомментировали сюжет телерадиокомпании STV News о начале строительства дорог на Шикотане, одном из островов Южных Курил.В источнике
Подробнее о событии
ФедералПресс

Японцы возмутились «россиизации» Курил

ФедералПресс22:30
Lenta.ru

Японцы возмутились «россиизацией» Курил

Lenta.ru22:29
РИА Новости

Японцев возмутила «россиизация» южных Курил

РИА Новости21:48
News.ru

Японцы возмутились развитию южных Курил

News.ru22:23
Евразия Daily

Япония болезненно отреагировала на активность России на Шикотане

Евразия Dailyвчера в 05:19
Утро.ru

Строительство дорог на Курилах заставило японцев смириться с потерей островов

Утро.ruвчера в 04:54
ИноСМИ

Yahoo News Japan (Япония): «россиизация» «северных территорий» развивается стремительными темпами. На Шикотане началось строительство современных асфальтовых дорог (Yahoo News Japan)

ИноСМИвчера в 03:30

Акции «Яндекса» подскочили на 4,45% на новости о покупке TCS Group

Акции "Яндекса" поднимались на 3,57 процента к 10:10 по московскому времени – 5075 руб. Что касается депозитарных расписок TCS Group Holding (в эту компанию входит "Тинькофф банк"), то они снижаются на 2,73 процента.
Evo-rus.comвчера в 04:07
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъ22 сентября в 10:22
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В Москве могут вновь ввести самоизоляцию для пожилых

«Число заболевших коронавирусом в Москве медленно, но верно растет, что ставит под угрозу жизнь и здоровье прежде всего пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями»,-- сказал собеседник агентства.
Коммерсантъвчера в 12:58
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Apple выпустила новые версии iOS 14.0.1 и iPadOS 14.0.1

Ресурс 9to5Mac поделился полными примечаниями к выпуску обновления Apple iOS 14.0.1: Устранена проблема, которая могла привести к сбросу настроек браузера и почты по умолчанию после перезагрузки iPhone.
МИТвчера в 14:19

Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Интерфаксвчера в 06:05
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ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Победа Марины Удгодской на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области законна, заявила 24 сентября глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Говорит Москва".
REGNUMвчера в 12:02
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Доктор Мясников перечислил неизвестные характеристики коронавируса

Научное сообщество пока не знает множество характеристик коронавируса нового типа, заявил главврач московской ГКБ №71 им. Жадкевича и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
Rambler News Service22 сентября в 07:01
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Путин заявил, что пенсии будут проиндексированы на 6,3% в 2021 году

"В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%, это более чем в 1,5 раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году", - сказал глава государства в среду на встрече с сенаторами в Кремле.
ТАСС23 сентября в 08:40
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