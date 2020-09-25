Акции «Яндекса» подскочили на 4,45% на новости о покупке TCS Group

Акции "Яндекса" поднимались на 3,57 процента к 10:10 по московскому времени – 5075 руб. Что касается депозитарных расписок TCS Group Holding (в эту компанию входит "Тинькофф банк"), то они снижаются на 2,73 процента.