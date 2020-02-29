Общество
РИА НовостиЯпонцы начали скупать туалетную бумагу на фоне эпидемии коронавируса
Жители Японии начали массово скупать туалетную бумагу, бумажные полотенца и салфетки, передает корреспондент РИА Новости.
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Футбол
«Монако» Головина сыграл вничью с «Реймсом»
В очередном матче 27-го тура чемпионата Франции по футболу "Монако" сыграл вничью с "Реймсом".
Происшествия
Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех
Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Музыка
Определен участник «Евровидения 2020» от Белоруссии
Финалистом национального отборочного тура в конкурсе «Евровидение-2020» в Белоруссии стал музыкальный коллектив VAL.
Кино
Глава компании Marvel озвучил в «Симпсонах» пародию на Таноса
Футбол
Юрген Клопп: «Если проигрываешь, сделай это достойно»
Армия и оружие
«Мужик спятил»: западных читателей возмутили действия Эрдогана в Сирии
Действия Анкары в Идлибе вызвали недоумение среди читателей иностранных СМИ.
Политика
Украина ужесточила для своих граждан правила поездок в Россию
Украина ужесточила правила поездок в Россию для своих граждан.
Единоборства
Кадыров оценил спарринг с Емельяненко
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров оценил спарринг с российским бойцом смешанного стиля (ММА) Александром Емельяненко.
Экономика
Миллиардер назвал «реальную цену» ипотеки в РФ
«Реальная цена» кредита на покупку жилья в России не превышает 5% при значении официальной текущей ставки в 9%, написал в своем Telegram-канале российский миллиардер Олег Дерипаска.
Космос
Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Общество
Ряд законов вступает в силу в России с 1 марта 2020 года
В начала марта 2020 года в России вступает ряд новых законов и правил, передает ТАСС.
Общество
В Анкаре напали на трех сотрудников Sputnik Турция
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные ворвались домой к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре, обвинив их в предательстве родины.
Спорт
Кулижников идет третьим после первого дня ЧМ в спринтерском многоборье
Российский конькобежец Павел Кулижников после двух стартов занимает третье место на чемпионате мира в спринтерском многоборье, который проходит в Норвегии.
Футбол
Стали известны результаты жеребьевки одной восьмой Лиги Европы
Хотя ещё не все матчи 1/16 сыграли Стали известны результаты жеребьевки 1/8 Лиги Европы.
Общество
Россия ограничила авиасообщение с Южной Кореей
До вывоза всех россиян из Южной Кореи, в которой началась новая вспышка коронавируса, «Аэрофлот» будет летать в страну, а «Аврора» работать в режиме чартерных рейсов.
Общество
В России могут ужесточить требования к организаторам азартных игр
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому будут приняты меры по ужесточению требований к организаторам азартных игр и операторам лотерей, так, ими не смогут быть юридические лица, зарегистрированные в государствах или на территориях, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций, следует из электронной базы данных Госдумы.
Футбол
Гол из чемпионата Ирландии может стать лучшим в мире
Гол футболиста ирландского футбольного клуба "Дандолк" Джордану Флоресу может быть признан лучшим в мире, сообщает РИА "Новости".
Авто
Опубликованы цены на полноприводный седан Toyota Camry
В свою очередь, японский бренд не стал заранее раскрывать стоимость новой полноприводной версии Toyota Camry, тогда как важный параметр объявляют непосредственно перед появлением в свободной продаже.
Общество
Число заболевших коронавирусом в Италии превысило тысячу человек
Количество зараженных коронавирусом в Италии, по последним данным, составляет 1049 человек, сообщил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.
Футбол
«Сельта» Смолова сыграла вничью с «Гранадой»
Транспорт
В московском наземном транспорте сегодня пропадет Wi-Fi
Wi-Fi в московских автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях сегодня станет временно недоступен.
Экономика
Индекс деловой активности в сфере услуг Китая в феврале рухнул до 29,6 пункта
Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе экономики Китая в феврале из-за коронавируса рухнул до 29,6 пункта, что оказалось значительно хуже прогнозов аналитиков и показателей прошлого месяца, свидетельствуют опубликованные в субботу данные государственного статистического управления КНР.
Футбол
«Бавария» забила 6 мячей «Хоффенхайму» в чемпионате Германии
"Бавария" разгромила "Хоффенхайм" в матче 24-го тура чемпионата Германии по футболу.