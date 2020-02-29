Единоборства Кадыров оценил спарринг с Емельяненко Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров оценил спарринг с российским бойцом смешанного стиля (ММА) Александром Емельяненко.

Экономика Миллиардер назвал «реальную цену» ипотеки в РФ «Реальная цена» кредита на покупку жилья в России не превышает 5% при значении официальной текущей ставки в 9%, написал в своем Telegram-канале российский миллиардер Олег Дерипаска.

Общество В Анкаре напали на трех сотрудников Sputnik Турция Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные ворвались домой к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре, обвинив их в предательстве родины.

Общество Россия ограничила авиасообщение с Южной Кореей До вывоза всех россиян из Южной Кореи, в которой началась новая вспышка коронавируса, «Аэрофлот» будет летать в страну, а «Аврора» работать в режиме чартерных рейсов.

Общество В России могут ужесточить требования к организаторам азартных игр Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому будут приняты меры по ужесточению требований к организаторам азартных игр и операторам лотерей, так, ими не смогут быть юридические лица, зарегистрированные в государствах или на территориях, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций, следует из электронной базы данных Госдумы.

Авто Опубликованы цены на полноприводный седан Toyota Camry В свою очередь, японский бренд не стал заранее раскрывать стоимость новой полноприводной версии Toyota Camry, тогда как важный параметр объявляют непосредственно перед появлением в свободной продаже.