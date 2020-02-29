Общество

РИА НовостиРИА НовостиЯпонцы начали скупать туалетную бумагу на фоне эпидемии коронавируса

Жители Японии начали массово скупать туалетную бумагу, бумажные полотенца и салфетки, передает корреспондент РИА Новости.
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