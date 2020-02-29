Общество Россияне затравили устроившую смертельную банную вечеринку блогершу Россияне затравили блогершу Катерину Диденко, на чьей вечеринке по случаю дня рождения погибли трое гостей и несколько человек пострадали.

Политика Украинцам ужесточили правила поездок в Россию С 1 марта граждане Украины смогут въезжать в Россию только при наличии загранпаспорта, сообщило украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Космос Запатентован испробованный в 2018 году способ заклейки дыры в «Союзе» Производитель российских космических кораблей "Союз" Ракетно-космическая корпорация "Энергия", в корабле которой в 2018 году была обнаружена просверленная "дырка", запатентовал способ заклейки таких отверстий с помощью салфетки и клея, патент и его описание опубликованы Федеральной службой по интеллектуальной собственности.

Политика Пушков рассказал о важности того, что Путин ответил Эрдогану Сенатор Алексей Пушков прокомментировал просьбу турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту России Владимиру Путину не вмешиваться в конфликт между Анкарой и Дамаском в Идлибе.

Армия и оружие Турецкая партия назвала войну с Сирией капканом для Эрдогана Начало войны Турции с Сирией на фоне обострения ситуации в Идлибе станет ловушкой для Анкары и турецкого лидера Тайипа Эрдогана, говорится в полученном РИА Новости решении ЦИК турецкой партии Vatan ("Родина").

Шоу-бизнес Мать Натальи Водяновой рассказала о предстоящей свадьбе дочери Как сообщалось несколько ранее, знаменитая российская супермодель Наталья Водянова в скором времени собирается официально выйти замуж за французского бизнесмена по имени Антуан Арно.

Единоборства Рамзан Кадыров дал характеристику Александру Емельяненко Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров высказался в адрес Александра Емельяненко, рассказав о его положительных качествах, а также поделился впечатлениями от совместной тренировки и спарринга с российским тяжеловесом.

Общество Ряд законов вступил в силу в России с 1 марта С 1 марта в России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили и целый ряд других нормативов и правил.

Общество В США зафиксировали первую смерть от коронавируса В Департаменте здравоохранения штата Вашингтон (США) заявили, что в субботу, 29 февраля, была зафиксирована первая в стране смерть от коронавирусной инфекции COVID-19.