Общество
РИА НовостиЯпонцы начали скупать туалетную бумагу на фоне эпидемии коронавируса
Жители Японии начали массово скупать туалетную бумагу, бумажные полотенца и салфетки, передает корреспондент РИА Новости.
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Киберспорт
Матч NAVI поставил рекорд по русскоязычным зрителям турниров по CS:GO
Общество
Yle (Финляндия): насколько хорошо мы знаем нашего соседа Сергея? Проверьте свои знания о русских мужчинах (Yle)
В честь Дня защитника Отечества финская телерадиокомпания «Юле» (Yle) составила тест на проверку наших знаний о российских мужчинах.
Происшествия
Три ребенка пострадали в ДТП с автобусом под Ульяновском
Трое детей пострадали в результате аварии с участием автобуса под Ульяновском.
Гаджеты
Новая уязвимость Wi-Fi затронула более одного миллиарда устройств
Под угрозой Kr00k оказалось более миллиарда устройств.
Футбол
«Барселона» огласила заявку на матч Примеры с «Реалом»
«Барселона» в официальном «твиттере» объявила заявку команды на матч 26-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом».
Общество
Россияне затравили устроившую смертельную банную вечеринку блогершу
Россияне затравили блогершу Катерину Диденко, на чьей вечеринке по случаю дня рождения погибли трое гостей и несколько человек пострадали.
Политика
Украинцам ужесточили правила поездок в Россию
С 1 марта граждане Украины смогут въезжать в Россию только при наличии загранпаспорта, сообщило украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Религия
Православные верующие празднуют Прощеное воскресенье
У православных верующих наступает праздник Прощеное воскресенье.
Космос
Запатентован испробованный в 2018 году способ заклейки дыры в «Союзе»
Производитель российских космических кораблей "Союз" Ракетно-космическая корпорация "Энергия", в корабле которой в 2018 году была обнаружена просверленная "дырка", запатентовал способ заклейки таких отверстий с помощью салфетки и клея, патент и его описание опубликованы Федеральной службой по интеллектуальной собственности.
Космос
Пригодную для жизни планету нашли в 124 световых годах от Земли
Как сообщает ToDay News Ufa, планета К2-18b была найдена в 2015 году на орбите красного карлика К2-18 в созвездии Льва.
Происшествия
Обвиняемый покончил с собой в «Матросской тишине»
Цыганков подтвердил, что содержащийся в СИЗО "Матросская тишина" обвиняемый покончил жизнь самоубийством.
Происшествия
Похищение ребенка из рук матери в Благовещенске попало на видео
В Сети появилось видео, на котором запечатлено похищение маленького ребенка возле одного из домов Благовещенска.
Общество
Матвиенко просит ввести единое формирование тарифов на электроэнергию
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что в сфере формирования тарифов на электроэнергию должна быть единая государственная политика.
Политика
Пушков рассказал о важности того, что Путин ответил Эрдогану
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал просьбу турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту России Владимиру Путину не вмешиваться в конфликт между Анкарой и Дамаском в Идлибе.
Единоборства
Бенавидес: я потерял уважение к Фигейредо
Боец UFC Джозеф Бенавидес прокомментировал провал Дейвесоном Фигейредо взвешивания.
Армия и оружие
Турецкая партия назвала войну с Сирией капканом для Эрдогана
Начало войны Турции с Сирией на фоне обострения ситуации в Идлибе станет ловушкой для Анкары и турецкого лидера Тайипа Эрдогана, говорится в полученном РИА Новости решении ЦИК турецкой партии Vatan ("Родина").
Шоу-бизнес
Мать Натальи Водяновой рассказала о предстоящей свадьбе дочери
Как сообщалось несколько ранее, знаменитая российская супермодель Наталья Водянова в скором времени собирается официально выйти замуж за французского бизнесмена по имени Антуан Арно.
Общество
Борис Джонсон женится и в очередной раз станет отцом
У Бориса Джонсона, которому 55 лет, есть четыре взрослых ребенка от второго брака с Мариной Уилер.
Единоборства
Рамзан Кадыров дал характеристику Александру Емельяненко
Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров высказался в адрес Александра Емельяненко, рассказав о его положительных качествах, а также поделился впечатлениями от совместной тренировки и спарринга с российским тяжеловесом.
Футбол
Тедеско прокомментировал игру Рассказова и Соболева в матче с «Динамо»
Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско выделил игру защитника Николая Рассказова в матче против столичного «Динамо».
Общество
Ряд законов вступил в силу в России с 1 марта
С 1 марта в России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили и целый ряд других нормативов и правил.
Экономика
Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть
Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
Общество
В США зафиксировали первую смерть от коронавируса
В Департаменте здравоохранения штата Вашингтон (США) заявили, что в субботу, 29 февраля, была зафиксирована первая в стране смерть от коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Кино
Ким Бодниа сыграет Весемира во втором сезоне «Ведьмака»
Спорт
Большунов пропустит эстафету на этапе КМ в Лахти
Лидер общего зачёта Кубка мира россиянин Александр Большунов не примет участия в эстафетной гонке на этапе в финском Лахти.
Космос
Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной
Футбол
«Сельта» Смолова сыграла вничью с «Гранадой»
В очередном матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу "Сельта" сыграла вничью с "Гранадой".