Политика
РИА НовостиЯпонцы прокомментировали слова Путина о российских Курилах
Читателей японского издания Yomiuri shimbun не удивило заявление президента Владимира Путина о принадлежности Курильских островов России. Перевод публикации газеты и комментариев приводит ИноСМИ.
Читать в источнике
Оценить800
с чего всё началось
Выступая 12 июня на торжественном мероприятии, приуроченном к празднованию Дня России, Путин сказал, что «северные территории» и аннексированный у Украины полуостров Крым «являются для российского народа родиной» и тем самым продемонстрировал, что это российская земля.ИноСМИ02:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 13:51, Ашберн
Авто
2% мощности всего автомобиля забирает кондиционер
В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня вчера в 02:10
Политика
Глава МИД Украины заявил о готовности к диалогу с Лавровым
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 14 июня заявил, что готов к диалогу с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Известия 11:39
Технологии
В Android 11 появится аналог «Корзины»
Напомним, что ранее в Android 11 анонсировали появление функций Play Asset Delivery для ускорения загрузки игр и Android Performance Tuner для оптимизации графики на смартфонах и планшетах.
The GEEK вчера в 13:05
Происшествия
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, люди не пострадали.
РБК 07:50
Здоровье
Больных коронавирусом не осталось в трёх территориях Пермского края
По информации Роспотребнадзора, на 14 июня инфицированных COVIF-19 не осталось в Верещагино, Большесосновском районе и Березовском округе: все болевшие выздоровели.
АиФ Пермь 06:21
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Культура
Хуаньцю шибао (Китай): настало время летних деликатесов! Но сперва дадим вам несколько полезных советов о том, как обезопасить себя (Хуаньцю шибао)
Снова настал сезон, когда повсюду едят раков, шашлык и морепродукты.
ИноСМИ 11 июня в 17:23
Армия и оружие
«Искандеры» Балтфлота провели стрельбы на фоне морских учений НАТО
Как сообщает пресс-служба БФ, мероприятия боевой подготовки проходят на фоне военно-морских учений Североатлантического альянса (НАТО) BALTOPS 2020.
Газета.Ru 08:24
Политика
Путин прокомментировал события в США
Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США.
RT на русском 06:02
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы
Рекомендация дана во избежание дополнительных рисков новых случаев коронавируса при тесном контакте.
Известия 12:00
Общество
Мишустин отменил справки для получения россиянами пособий
Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что россиянам для получения социальной поддержки не придется собирать справки.
Газета.Ru вчера в 13:32
Происшествия
Ефремов извинился перед семьей погибшего в ДТП
Известия 12 июня в 18:24
Футбол
«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче
RT на русском 11:50
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости 12 июня в 21:10
Политика
WP узнала, что Трамп может пойти на выборы с новым лозунгом
В 2016 году во время предвыборной кампании политик выступал с лозунгом Make America Great Again (Сделаем Америку великой снова. - примечание "Газеты.Ru").
Газета.Ru 11:20
Общество
Египет объявил о возобновлении авиасообщения с 1 июля
Министр гражданской авиации Египта Мухаммед Манар Инаба заявил, что страна открывает авиасообщение в полном объёме с 1 июля.
RT на русском 13:38
Политика
Лукашенко отнял у «Газпрома» банк в день России
Напомним, ранее стало известно, что Комитет государственного контроля (КГК) Белоруссии провел обыски в Белгазпромбанке, в ходе которых были изъяты более четырех миллионов долларов и ценные бумаги на сумму более полумиллиона долларов.
Свободная Пресса 07:59
Происшествия
В американской Атланте продолжаются протесты
В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru 07:40
Армия и оружие
ВКС России с воздуха разгромили позиции джихадистов в Сирии
ВКС России минувшей ночью нанесли удар по позициям джихадистов, готовившихся ринуться в атаку на укрепления сирийской правительственной армии.
Вечерний курьер 04:59
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
Общество
Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
Происшествия
На востоке Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в воскресенье в восточной части Турции.
ТАСС 10:45
Общество
В Челябинске отменили парад Победы 24 июня
В этом году Челябинск останется без парада Победы.
Уральский меридиан 11:31
Происшествия
Озвучены причины крушения катера на Камчатке
Следственный комитет озвучил несколько версий, наиболее вероятные причины крушения – неблагоприятные погодные условия, нарушение правил управления судном или технические его неисправности.
Вести.Ru 08:13
Политика
Глава МИД Украины рассчитывает на улучшение отношений с Грузией
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что рассчитывает на спад напряжения в отношениях с Грузией, произошедшего на фоне назначения Михаила Саакашвили на государственный пост на Украине.
РИА Новости 12:28
Происшествия
В Саратовской области погибли два человека в результате ДТП
Авария произошла на трассе в Лысогорском районе Саратовской области, в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека, двое госпитализированы с травмами.
ТАСС 12:47
Общество
Nickelodeon намекнул, что Губка Боб может быть геем
Газета.Ru 05:43
Единоборства
Менеджер Хабиба оскорбил Макгрегора
Газета.Ru 12:11