Политика

РИА НовостиРИА НовостиЯпонцы прокомментировали слова Путина о российских Курилах

Читателей японского издания Yomiuri shimbun не удивило заявление президента Владимира Путина о принадлежности Курильских островов России. Перевод публикации газеты и комментариев приводит ИноСМИ.
Читать в источнике
Комментировать780
с чего всё началось

Японские читатели: с чего Россия будет возвращать нам острова?

Выступая 12 июня на торжественном мероприятии, приуроченном к празднованию Дня России, Путин сказал, что «северные территории» и аннексированный у Украины полуостров Крым «являются для российского народа родиной» и тем самым продемонстрировал, что это российская земля.
ИноСМИ02:34

Подробнее о событии

В Японии оценили слова Путина о Курилах

RT на русском10:43

Японцы прокомментировали слова Путина о российских Курилах

РИА Новости07:59

«С чего Россия будет возвращать Курилы»: японцы оценили слова Путина

Комсомольская правда09:40

Японцы отреагировали на слова Путина о Курилах

Lenta.ru09:38

Японцы узнали о поправках в Конституцию России и расстроились из-за Курил

Телеканал 360°09:36

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Газета.Ru11:12

Японские читатели: с чего Россия будет возвращать нам острова?

ИноСМИ02:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 13:51, Ашберн
Авто

2% мощности всего автомобиля забирает кондиционер

В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня вчера в 02:10
133
Политика

Глава МИД Украины заявил о готовности к диалогу с Лавровым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 14 июня заявил, что готов к диалогу с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Известия 11:39
20
Технологии

В Android 11 появится аналог «Корзины»

Напомним, что ранее в Android 11 анонсировали появление функций Play Asset Delivery для ускорения загрузки игр и Android Performance Tuner для оптимизации графики на смартфонах и планшетах.
The GEEK вчера в 13:05
1
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru 06:09
4K
Происшествия

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, люди не пострадали.
РБК 07:50
401
Здоровье

Больных коронавирусом не осталось в трёх территориях Пермского края

По информации Роспотребнадзора, на 14 июня инфицированных COVIF-19 не осталось в Верещагино, Большесосновском районе и Березовском округе: все болевшие выздоровели.
АиФ Пермь 06:21
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
1,8K
Культура

Хуаньцю шибао (Китай): настало время летних деликатесов! Но сперва дадим вам несколько полезных советов о том, как обезопасить себя (Хуаньцю шибао)

Снова настал сезон, когда повсюду едят раков, шашлык и морепродукты.
ИноСМИ 11 июня в 17:23
Армия и оружие

«Искандеры» Балтфлота провели стрельбы на фоне морских учений НАТО

Как сообщает пресс-служба БФ, мероприятия боевой подготовки проходят на фоне военно-морских учений Североатлантического альянса (НАТО) BALTOPS 2020.
Газета.Ru 08:24
114
Политика

Путин прокомментировал события в США

Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США.
RT на русском 06:02
814
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы

Рекомендация дана во избежание дополнительных рисков новых случаев коронавируса при тесном контакте.
Известия 12:00
2,1K
Общество

Мишустин отменил справки для получения россиянами пособий

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что россиянам для получения социальной поддержки не придется собирать справки.
Газета.Ru вчера в 13:32
1,4K
Происшествия

Ефремов извинился перед семьей погибшего в ДТП

Известия 12 июня в 18:24
7,6K
Футбол

«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче

RT на русском 11:50
Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новости 12 июня в 21:10
3K
Политика

WP узнала, что Трамп может пойти на выборы с новым лозунгом

В 2016 году во время предвыборной кампании политик выступал с лозунгом Make America Great Again (Сделаем Америку великой снова. - примечание "Газеты.Ru").
Газета.Ru 11:20
1
Общество

Египет объявил о возобновлении авиасообщения с 1 июля

Министр гражданской авиации Египта Мухаммед Манар Инаба заявил, что страна открывает авиасообщение в полном объёме с 1 июля.
RT на русском 13:38
Политика

Лукашенко отнял у «Газпрома» банк в день России

Напомним, ранее стало известно, что Комитет государственного контроля (КГК) Белоруссии провел обыски в Белгазпромбанке, в ходе которых были изъяты более четырех миллионов долларов и ценные бумаги на сумму более полумиллиона долларов.
Свободная Пресса 07:59
3
Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru 07:40
335
Армия и оружие

ВКС России с воздуха разгромили позиции джихадистов в Сирии

ВКС России минувшей ночью нанесли удар по позициям джихадистов, готовившихся ринуться в атаку на укрепления сирийской правительственной армии.
Вечерний курьер 04:59
2
Общество

Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
587
Общество

Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
2,2K
Происшествия

На востоке Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в воскресенье в восточной части Турции.
ТАСС 10:45
Общество

В Челябинске отменили парад Победы 24 июня

В этом году Челябинск останется без парада Победы.
Уральский меридиан 11:31
42
Происшествия

Озвучены причины крушения катера на Камчатке

Следственный комитет озвучил несколько версий, наиболее вероятные причины крушения – неблагоприятные погодные условия, нарушение правил управления судном или технические его неисправности.
Вести.Ru 08:13
33
Политика

Глава МИД Украины рассчитывает на улучшение отношений с Грузией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что рассчитывает на спад напряжения в отношениях с Грузией, произошедшего на фоне назначения Михаила Саакашвили на государственный пост на Украине.
РИА Новости 12:28
Происшествия

В Саратовской области погибли два человека в результате ДТП

Авария произошла на трассе в Лысогорском районе Саратовской области, в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека, двое госпитализированы с травмами.
ТАСС 12:47
Общество

Nickelodeon намекнул, что Губка Боб может быть геем

Газета.Ru 05:43
29
Единоборства

Менеджер Хабиба оскорбил Макгрегора

Газета.Ru 12:11
Религия

Бывший «духовник Поклонской» отказался покидать монастырь

REGNUM 09:24
35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Курильские острова
Архипелаг
Цепь островов между полуостровом Камчатка и островом Хоккайдо, чуть выпуклой дугой отделяющая Охотское море от Тихого океана. Протяжённость - около 1200 км. Общая площадь - 10,5 тыс. км². К югу от них проходит государственная граница России с Японией. Острова образуют две параллельные гряды: Большую Курильскую и Малую Курильскую. Включают 56 островов. Имеют важное военно-стратегическое и экономическое значение.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное