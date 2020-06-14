Политика
Газета.RuЯпонцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
"Курильский вопрос" для России является стратегическим, считают японские пользователи Сети после выступления президента РФ Владимира Путина. Сейчас на архипелаге уже не живут японцы, а слова российского лидера указывают на то, что "лучше стоит отказаться" от идеи их возвращения, полагают японцы.
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с чего всё началось
Выступая 12 июня на торжественном мероприятии, приуроченном к празднованию Дня России, Путин сказал, что «северные территории» и аннексированный у Украины полуостров Крым «являются для российского народа родиной» и тем самым продемонстрировал, что это российская земля.ИноСМИ02:34
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 19:58, Ашберн
Общество
Воробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса
Бюджет Московской области может недополучить порядка 133 миллиардов рублей из-за пандемии COVID-19 в нынешнем году, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 16:49
Шоу-бизнес
Ушедший со сцены Влад Сташевский сильно изменился
Зрители обратили внимание на кардинально изменившуюся внешность Сташевского.
Вечерний курьер 15:58
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Тайваня
Сейсмологи в субботу зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 у побережья острова Тайвань.
ТАСС вчера в 16:46
Происшествия
В американской Атланте продолжаются протесты
В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru 07:40
Политика
Болтон готовит бомбу для Трампа
Вести.Ru вчера в 15:11
Экономика
Людям могут запретить владеть золотом. Спасут стейблкоины
ФРС США, ЕЦБ, Банк Англии, Банк Японии и Резервный Банк Австралии любыми средствами пытаются спасти финансовые системы своих стран, а заодно — и всю мировую.
РБК вчера в 03:42
Экономика
Эксперт рассказал о правилах успешного получения кредита
О правилах заключения успешной кредитной сделки гражданам рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер в воскресенье, 14 июня, в интервью агентству «Прайм».
Известия 03:05
Здоровье
В Забайкалье стационары делят на ковидные и профильные
В Забайкалье разрабатывают маршрутизацию для пациентов, при которой не ковидные стационары города смогут нормально работать в обычном режиме: туда будут поступать люди с инфарктами, инсультами, острой хирургической патологией и обострением хронических заболеваний легочной системы, не рискуя заразиться коронавирусом.
Байкал24 16:58
Общество
СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова
Газета.Ru 13:45
Шоу-бизнес
Подольская поделилась снимком в бюстгальтере
Подольская поделилась снимком в бюстгальтере Наталья экспериментирует с образами. Наталья Подольская поделилась экспериментами с внешностью.
Экспресс газета 02:00
Театры
БДТ проведёт первый в России Minecraft-спектакль
Форпост Северо-Запад 10:53
Общество
Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции
Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно».
RT на русском 08:57
Шоу-бизнес
Младшая дочь Маши Распутиной выложила фотографию во весь рост
Совсем недавно Мария Захарова опубликовала в сети новое фото «во весь рост».
Татарстан Сегодня 03:52
Происшествия
Адвокат Ефремова объяснил отказ семьи Захарова от помощи
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с "Пятым каналом" заявил, что решение семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова не идти на контакт и не принимать извинения можно объяснить "чьим-то грязным пиаром".
РИА Новости 18:49
Политика
Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты
Американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт, заявил о том, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите.
РБК вчера в 13:11
Общество
Гендиректор музея толерантности назвал провокацией вакансию для славян
Объявление о поиске человека «славянской внешности» на должность бармена в Еврейский музей и центр толерантности было размещено субподрядчиком и является открытой провокацией, сообщил генеральный директор музея, раввин Александр Борода.
РБК 11:15
Кино
Изменились правила выбора номинантов на «Оскар»
Напомним, 93-ю церемонию вручения премии «Оскар» решили отложить из-за пандемии коронавируса — она запланирована на 28 февраля 2021 года.
RuNews24.ru 12 июня в 22:12
Футбол
Майнц 05 — Аугсбург 0:1
«Аугсбург» в матче 31-го тура чемпионата Германии обыграл «Майнц» со счетом 1:0. Единственный гол на 43-й секунде встречи забил Флориан Нидерлехнер.
Спорт-Экспресс 11:27
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости 14:34
Здоровье
Замминистра здравоохранения РФ поможет Камчатке в борьбе с коронавирусом
Замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин прибыл на Камчатку, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом, передает РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» со ссылкой на врио губернатора края Владимира Солодова.
Камчатка-Информ 18:58
Игры
Бесплатная Rayman Redemption выйдет 19 июня
Релиз платформера Rayman Redemption состоится 19 июня. Игру можно будет бесплатно скачать всем желающим.
CyberSport.ru 13:30
Экономика
Между разведением и ловлей рыбы просят убрать границы
Между разведением и ловлей рыбы просят убрать границы Дальневосточные рыбодобытчики недовольны ограничениями на использование участков, они просят разрешить разводить рыбу и там, где идет промысел.
Коммерсантъ 18:00
Хоккей
Овечкин победил в номинации «Лучшая гифка сезона» НХЛ
Газета.Ru 16:38
Общество
После шутки о Стасе Костюшкине с Собчак разорвал контракт бренд Mixit
Косметический бренд Mixit закончил сотрудничество с Ксенией Собчак после её шутки об изнасиловании, которое в детстве пережил Стас Костюшкин.
Live24 09:24