Выступая 12 июня на торжественном мероприятии, приуроченном к празднованию Дня России, Путин сказал, что «северные территории» и аннексированный у Украины полуостров Крым «являются для российского народа родиной» и тем самым продемонстрировал, что это российская земля.

с чего всё началось

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