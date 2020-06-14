Политика

Газета.RuГазета.RuЯпонцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

"Курильский вопрос" для России является стратегическим, считают японские пользователи Сети после выступления президента РФ Владимира Путина. Сейчас на архипелаге уже не живут японцы, а слова российского лидера указывают на то, что "лучше стоит отказаться" от идеи их возвращения, полагают японцы.
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с чего всё началось

Японские читатели: с чего Россия будет возвращать нам острова?

Выступая 12 июня на торжественном мероприятии, приуроченном к празднованию Дня России, Путин сказал, что «северные территории» и аннексированный у Украины полуостров Крым «являются для российского народа родиной» и тем самым продемонстрировал, что это российская земля.
ИноСМИ02:34

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В Японии оценили слова Путина о Курилах

RT на русском10:43

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Газета.Ru11:12

В Японии отреагировали на слова Путина о российских Курилах

РИА Новости07:59

Японцы отреагировали на слова Путина о Курилах

Lenta.ru09:38

Японцы узнали о поправках в Конституцию России и расстроились из-за Курил

Телеканал 360°09:36

«С чего Россия будет возвращать Курилы»: японцы оценили слова Путина

Комсомольская правда09:40

Японские читатели: с чего Россия будет возвращать нам острова?

ИноСМИ02:34
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Общество

Воробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса

Бюджет Московской области может недополучить порядка 133 миллиардов рублей из-за пандемии COVID-19 в нынешнем году, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
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В американской Атланте продолжаются протесты

В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
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Болтон готовит бомбу для Трампа

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В Забайкалье стационары делят на ковидные и профильные

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Подольская поделилась снимком в бюстгальтере

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БДТ проведёт первый в России Minecraft-спектакль

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Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции

Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно».
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Младшая дочь Маши Распутиной выложила фотографию во весь рост

Совсем недавно Мария Захарова опубликовала в сети новое фото «во весь рост».
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Адвокат Ефремова объяснил отказ семьи Захарова от помощи

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Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты

Американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт, заявил о том, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите.
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Гендиректор музея толерантности назвал провокацией вакансию для славян

Объявление о поиске человека «славянской внешности» на должность бармена в Еврейский музей и центр толерантности было размещено субподрядчиком и является открытой провокацией, сообщил генеральный директор музея, раввин Александр Борода.
РБК 11:15
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Изменились правила выбора номинантов на «Оскар»

Напомним, 93-ю церемонию вручения премии «Оскар» решили отложить из-за пандемии коронавируса — она запланирована на 28 февраля 2021 года.
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Майнц 05 — Аугсбург 0:1

«Аугсбург» в матче 31-го тура чемпионата Германии обыграл «Майнц» со счетом 1:0. Единственный гол на 43-й секунде встречи забил Флориан Нидерлехнер.
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В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
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Замминистра здравоохранения РФ поможет Камчатке в борьбе с коронавирусом

Замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин прибыл на Камчатку, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом, передает РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» со ссылкой на врио губернатора края Владимира Солодова.
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Между разведением и ловлей рыбы просят убрать границы

Между разведением и ловлей рыбы просят убрать границы Дальневосточные рыбодобытчики недовольны ограничениями на использование участков, они просят разрешить разводить рыбу и там, где идет промысел.
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