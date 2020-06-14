Политика

Газета.RuГазета.RuЯпонцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

"Курильский вопрос" для России является стратегическим, считают японские пользователи Сети после выступления президента РФ Владимира Путина. Сейчас на архипелаге уже не живут японцы, а слова российского лидера указывают на то, что "лучше стоит отказаться" от идеи их возвращения, полагают японцы.
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с чего всё началось

Японские читатели: с чего Россия будет возвращать нам острова?

Выступая 12 июня на торжественном мероприятии, приуроченном к празднованию Дня России, Путин сказал, что «северные территории» и аннексированный у Украины полуостров Крым «являются для российского народа родиной» и тем самым продемонстрировал, что это российская земля.
ИноСМИ02:34

Подробнее о событии

Японцы узнали о поправках в Конституцию России и расстроились из-за Курил

Телеканал 360°09:36

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Газета.Ru11:12

«С чего Россия будет возвращать Курилы»: японцы оценили слова Путина

Комсомольская правда09:40

Японцы отреагировали на слова Путина о Курилах

Lenta.ru09:38

В Японии оценили слова Путина о Курилах

RT на русском10:43

Японцы прокомментировали слова Путина о Курилах

РИА Новости07:59

Японские читатели: с чего Россия будет возвращать нам острова?

ИноСМИ02:34
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru 06:09
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Шоу-бизнес

Маша Малиновская похвасталась «кукольным» лицом после новой пластики

Телеведущая Маша Малиновская показала результат новой пластической операции – опубликовала свое фото крупным планом в сервисе микроблогов.
Суть событий 07:55
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Политика

В Испании откроют границы со странами Шенгенской зоны с 21 июня

Мадрид, 14 июня 2020, 15:11 — REGNUM Решение об открытии с 21 июня границ, ранее закрытых из-за пандемии коронавируса, со странами Шенгенской зоны, исключая Португалию, приняло правительство Испании.
REGNUM 08:11
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Политика

Лукашенко отнял у «Газпрома» банк в день России

Напомним, ранее стало известно, что Комитет государственного контроля (КГК) Белоруссии провел обыски в Белгазпромбанке, в ходе которых были изъяты более четырех миллионов долларов и ценные бумаги на сумму более полумиллиона долларов.
Свободная Пресса 07:59
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Футбол

«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче

RT на русском 11:50
Политика

Глава МИД Украины заявил о готовности к диалогу с Лавровым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 14 июня заявил, что готов к диалогу с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Известия 11:39
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Политика

Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием

У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
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Технологии

В разных странах могут распространяться разные варианты COVID-19

"Были несколько работ, которые говорили о том, что действительно какой-то вариант этого вируса сильнее распространяется в Европе и приводит там к большой смертности", – рассказал Базыкин и привел пример Китая и Италии, где и распространение COVID-19, и смертность заметно различались.
Вести.Ru 11:20
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Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 12 июня в 05:12
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Общество

Академик объяснил сложность создания вакцины от коронавируса

На создание «нормальной» вакцины от коронавируса потребуется полтора-два года, при этом вскоре стоит ожидать вторую волну заболеваемости.
Lenta.ru 05:49
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Политика

Президент Польши: боролись с коммунизмом, а получили идеологию ЛГБТ

Глава государства подчеркнул, что прежнее поколение поляков боролись с коммунизмом не для того, чтобы на место одной идеологии пришла идеология уничтожения человечества.
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Общество

Глава Новочеркасска объяснил ошибку на баннерах ко Дню России

Исполняющий обязанности главы администрации Новочеркасска Юрий Лысенко признал ошибки на рекламных плакатах ко Дню России.
BFM.ru 04:49
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Общество

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по заселению в гостиницы

"Рекомендации разработаны для предприятий гостиничного бизнеса и бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы", — объяснил представитель ведомства.
РИА Новости 10:55
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Происшествия

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, люди не пострадали.
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Футбол

«Шахтер» в гостях обыграл «Колос» благодаря голу Мораеса

Футболисты «Шахтера» взяли верх над «Колосом» в матче 26-го тура чемпионата Украины со счетом 1:0.
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Путин раскрыл детали взятия аэропорта Слатина в Косово в 1999 году

Путин был секретарем Совета безопасности, когда впервые прозвучала идея о взятии под контроль аэропорта Слатина.
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Политика

Путин прокомментировал события в США

Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США.
RT на русском 06:02
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Шоу-бизнес

Ширвиндт рассказал о пьяных выходках отца Ефремова

Ширвиндт отметил, что Ефремов не любил роскошь, и в пьяном состоянии объектами его агрессии становились автомобили - главный атрибут сверх-достатка в то время.
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Общество

Стало известно, сколько Михаил Ефремов зарабатывал в месяц

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Происшествия

Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми

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Авто

2% мощности всего автомобиля забирает кондиционер

В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня вчера в 02:10
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В Париже акция против произвола полиции переросла в беспорядки

Люди в черной одежде и с закрытыми лицами устроили беспорядки во время несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия на площади Республики в Париже.
Российская газета вчера в 11:16
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Футбол

Зараженный коронавирусом игрок «Норвича» провел матч с «Тоттенхэмом»

Футболист "Норвич Сити", у которого обнаружили коронавирус, провел товарищеский матч против лондонского "Тоттенхэм Хотспур", сообщает "Би-би-си".
Газета.Ru 09:14
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В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
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Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
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Личные поля для гольфа, роли в кино и многомиллионные долги: топ удивительных фактов о Дональде Трампе

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Борис Михайлов прокомментировал уход Никиты Нестерова из ЦСКА.
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В России снизились цены на вторичное жилье

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Honor выпустит игровой ноутбук и огромный смартфон

Что касается смартфона, то он будет выделяться на фоне других моделей огромным экраном.
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В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение

На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
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