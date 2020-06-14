Политика
Газета.RuЯпонцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
"Курильский вопрос" для России является стратегическим, считают японские пользователи Сети после выступления президента РФ Владимира Путина. Сейчас на архипелаге уже не живут японцы, а слова российского лидера указывают на то, что "лучше стоит отказаться" от идеи их возвращения, полагают японцы.
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с чего всё началось
Выступая 12 июня на торжественном мероприятии, приуроченном к празднованию Дня России, Путин сказал, что «северные территории» и аннексированный у Украины полуостров Крым «являются для российского народа родиной» и тем самым продемонстрировал, что это российская земля.ИноСМИ02:34
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Шоу-бизнес
Маша Малиновская похвасталась «кукольным» лицом после новой пластики
Телеведущая Маша Малиновская показала результат новой пластической операции – опубликовала свое фото крупным планом в сервисе микроблогов.
Суть событий 07:55
Политика
В Испании откроют границы со странами Шенгенской зоны с 21 июня
Мадрид, 14 июня 2020, 15:11 — REGNUM Решение об открытии с 21 июня границ, ранее закрытых из-за пандемии коронавируса, со странами Шенгенской зоны, исключая Португалию, приняло правительство Испании.
REGNUM 08:11
Политика
Лукашенко отнял у «Газпрома» банк в день России
Напомним, ранее стало известно, что Комитет государственного контроля (КГК) Белоруссии провел обыски в Белгазпромбанке, в ходе которых были изъяты более четырех миллионов долларов и ценные бумаги на сумму более полумиллиона долларов.
Свободная Пресса 07:59
Футбол
«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче
RT на русском 11:50
Политика
Глава МИД Украины заявил о готовности к диалогу с Лавровым
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 14 июня заявил, что готов к диалогу с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Известия 11:39
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
Технологии
В разных странах могут распространяться разные варианты COVID-19
"Были несколько работ, которые говорили о том, что действительно какой-то вариант этого вируса сильнее распространяется в Европе и приводит там к большой смертности", – рассказал Базыкин и привел пример Китая и Италии, где и распространение COVID-19, и смертность заметно различались.
Вести.Ru 11:20
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 12 июня в 05:12
Общество
Академик объяснил сложность создания вакцины от коронавируса
На создание «нормальной» вакцины от коронавируса потребуется полтора-два года, при этом вскоре стоит ожидать вторую волну заболеваемости.
Lenta.ru 05:49
Политика
Президент Польши: боролись с коммунизмом, а получили идеологию ЛГБТ
Глава государства подчеркнул, что прежнее поколение поляков боролись с коммунизмом не для того, чтобы на место одной идеологии пришла идеология уничтожения человечества.
ИА Красная Весна вчера в 08:44
Общество
Глава Новочеркасска объяснил ошибку на баннерах ко Дню России
Исполняющий обязанности главы администрации Новочеркасска Юрий Лысенко признал ошибки на рекламных плакатах ко Дню России.
BFM.ru 04:49
Общество
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по заселению в гостиницы
"Рекомендации разработаны для предприятий гостиничного бизнеса и бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы", — объяснил представитель ведомства.
РИА Новости 10:55
Происшествия
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, люди не пострадали.
РБК 07:50
Футбол
«Шахтер» в гостях обыграл «Колос» благодаря голу Мораеса
Футболисты «Шахтера» взяли верх над «Колосом» в матче 26-го тура чемпионата Украины со счетом 1:0.
Советский спорт 11:57
Политика
Путин раскрыл детали взятия аэропорта Слатина в Косово в 1999 году
Путин был секретарем Совета безопасности, когда впервые прозвучала идея о взятии под контроль аэропорта Слатина.
Слово и Дело 08:24
Политика
Путин прокомментировал события в США
Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США.
RT на русском 06:02
Шоу-бизнес
Ширвиндт рассказал о пьяных выходках отца Ефремова
Ширвиндт отметил, что Ефремов не любил роскошь, и в пьяном состоянии объектами его агрессии становились автомобили - главный атрибут сверх-достатка в то время.
MOS.news 00:25
Общество
Стало известно, сколько Михаил Ефремов зарабатывал в месяц
Экспресс газета 11:56
Происшествия
Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми
Вести.Ru вчера в 07:00
Авто
2% мощности всего автомобиля забирает кондиционер
В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня вчера в 02:10
Происшествия
В Париже акция против произвола полиции переросла в беспорядки
Люди в черной одежде и с закрытыми лицами устроили беспорядки во время несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия на площади Республики в Париже.
Российская газета вчера в 11:16
Футбол
Зараженный коронавирусом игрок «Норвича» провел матч с «Тоттенхэмом»
Футболист "Норвич Сити", у которого обнаружили коронавирус, провел товарищеский матч против лондонского "Тоттенхэм Хотспур", сообщает "Би-би-си".
Газета.Ru 09:14
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
Кино
Личные поля для гольфа, роли в кино и многомиллионные долги: топ удивительных фактов о Дональде Трампе
StarHit.ru 09:00
Хоккей
Михайлов прокомментировал уход Нестерова из ЦСКА
Борис Михайлов прокомментировал уход Никиты Нестерова из ЦСКА.
Sport.ru 04:14
Недвижимость
В России снизились цены на вторичное жилье
Москва, 14 июня 2020, 09:15 — REGNUM Средняя стоимость 1 кв. метра площади вторичного жилья в городах-миллионниках в России в июне нынешнего года составила 77,72 тыс. рублей, снизившись на 1,3% по сравнению с ценами мая.
REGNUM 02:15
Гаджеты
Honor выпустит игровой ноутбук и огромный смартфон
Что касается смартфона, то он будет выделяться на фоне других моделей огромным экраном.
Astera вчера в 15:56
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 00:47