Выступая 12 июня на торжественном мероприятии, приуроченном к празднованию Дня России, Путин сказал, что «северные территории» и аннексированный у Украины полуостров Крым «являются для российского народа родиной» и тем самым продемонстрировал, что это российская земля.

с чего всё началось

"Курильский вопрос" для России является стратегическим, считают японские пользователи Сети после выступления президента РФ Владимира Путина. Сейчас на архипелаге уже не живут японцы, а слова российского лидера указывают на то, что "лучше стоит отказаться" от идеи их возвращения, полагают японцы.

Происшествия Два человека погибли при стрельбе в Атланте Два человека убиты, ранения получили пять человек, сообщил 14 июня телеканал FoxNews со ссылкой на полицию.

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Политика Путин прокомментировал беспорядки в США «Президент [США Дональд Трамп]говорит, что надо сделать так-то и так-то, а на местах губернаторы отвечают: «Да пошел ты подальше»», – сказал Путин в интервью телеканалу «Россия 1». 510

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Футбол Орлов поддержал возобновление сезона в РПЛ Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возобновлении сезона-2019/20 в РПЛ.

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Футбол «Локомотив» переиграл «Тамбов» в первом матче Николича Футболисты московского "Локомотива" одержали победу над "Тамбовом" в товарищеском матче в преддверии возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

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