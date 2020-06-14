Политика

Газета.RuГазета.RuЯпонцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

"Курильский вопрос" для России является стратегическим, считают японские пользователи Сети после выступления президента РФ Владимира Путина. Сейчас на архипелаге уже не живут японцы, а слова российского лидера указывают на то, что "лучше стоит отказаться" от идеи их возвращения, полагают японцы.
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с чего всё началось

Японские читатели: с чего Россия будет возвращать нам острова?

Выступая 12 июня на торжественном мероприятии, приуроченном к празднованию Дня России, Путин сказал, что «северные территории» и аннексированный у Украины полуостров Крым «являются для российского народа родиной» и тем самым продемонстрировал, что это российская земля.
ИноСМИ02:34

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В Японии оценили слова Путина о Курилах

RT на русском10:43

Японцы отреагировали на слова Путина о Курилах

Lenta.ru09:38

«С чего Россия будет возвращать Курилы»: японцы оценили слова Путина

Комсомольская правда09:40

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Газета.Ru11:12

Японцы узнали о поправках в Конституцию России и расстроились из-за Курил

Телеканал 360°09:36

Японцы прокомментировали слова Путина о российских Курилах

РИА Новости07:59

Японские читатели: с чего Россия будет возвращать нам острова?

ИноСМИ02:34
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Наука

Найдена еще одна угроза коронавируса для организма

Lenta.ru 12:10
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Происшествия

Два человека погибли при стрельбе в Атланте

Два человека убиты, ранения получили пять человек, сообщил 14 июня телеканал FoxNews со ссылкой на полицию.
Известия 11:22
Происшествия

В Париже произошли столкновения между полицейскими и демонстрантами

В Париже произошли столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и участниками акции протеста против расизма и насилия со стороны полиции.
RT на русском вчера в 11:55
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Политика

Путин прокомментировал беспорядки в США

«Президент [США Дональд Трамп]говорит, что надо сделать так-то и так-то, а на местах губернаторы отвечают: «Да пошел ты подальше»», – сказал Путин в интервью телеканалу «Россия 1».
Международная жизнь 05:35
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Армия и оружие

Купленные Аргентиной штурмовики оказались непригодны к полетам

Пять палубных истребителей-бомбардировщиков Dassault-Breguet Super Etendard, купленных Аргентиной у Франции за 15 миллионов долларов, оказались непригодны к полетам.
Российская газета 07:43
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
1,8K
Общество

Египет возобновит авиасообщение

Египет возобновит международное сообщение с 1 июля, сообщил министр гражданской авиации Мохаммед Манар, передает ТАСС.
Lenta.ru 15:00
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Общество

Бренд Mixit разорвал контракт с Собчак после шутки о Стасе Костюшкине

Российский бренд косметики Mixit объявил о прекращении сотрудничества с теледивой и экс-кандидатом в президенты Ксенией Собчак после неудачной шутки о Стасе Костюшкине.
iReactor 07:26
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Футбол

Орлов поддержал возобновление сезона в РПЛ

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возобновлении сезона-2019/20 в РПЛ.
Metaratings 14:30
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru 06:09
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Происшествия

В Брянске обнаружили тело женщины со следами укусов животных

Следственное управление СК по Брянской области возбудило уголовное дело после того, как 12 июня в Бежицком районе Брянска было обнаружено тело женщины с повреждениями, похожими на укусы животных.
ТАСС 12:00
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Авто

2% мощности всего автомобиля забирает кондиционер

В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня вчера в 02:10
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Футбол

«Локомотив» переиграл «Тамбов» в первом матче Николича

Футболисты московского "Локомотива" одержали победу над "Тамбовом" в товарищеском матче в преддверии возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 10:01
Авто

Стал известен пробег, при котором в России избавляются от автомобиля

SpeedMe вчера в 09:24
Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение с извинениями

Piter.tv вчера в 02:17
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Происшествия

Глава Норильска стал фигурантом уголовного дела из-за аварии на ТЭЦ-3

В отношении главы Норильска Рината Ахметчина возбуждено уголовное дело о халатности, его будет расследовать Главное следственное управление СКР.
Интерфакс 11 июня в 03:42
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Политика

Во Франции объявили о победе над коронавирусом и открытии границ

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телеобращении к нации заявил о "первой победе над коронавирусом" и открытии границ.
Российская газета 15:11
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Происшествия

В «Пулково» два самолета задели друг друга

Самолеты задели друг друга по касательной, аэропорт работает в штатном режиме, сообщает ТАСС.
BFM.ru 06:44
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Общество

В Москве Центральный рынок проверят на соблюдение масочного режима

Центральный рынок в Москве проверят после видео в социальных сетях с посетителями, не соблюдающими масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию, сообщил РИА Новости глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
РИА Новости 15:33
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Происшествия

Сотрудник ФСИН посетил квартиру Ефремова с проверкой

ФАН 13:55
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Политика

Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием

У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
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Игры

На разработку игры Star Citizen от поклонников собрали более $300 млн

Вашингтон, 14 июня 2020, 15:09 — REGNUM Студия Cloud Imperium Games Corporation собрала на разработку космического симулятора Star Citizen от игроков более $300 млн.
REGNUM 08:09
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Происшествия

Молодые россияне занялись сексом посреди площади в Москве и попали на видео

На кадрах видно, как голые девушка и молодой человек лежат посреди площади и целуются, а вокруг них собрались прохожие, которые смеются и снимают их на камеры своих телефонов.
Lenta.ru 09:15
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Общество

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости 14:34
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Общество

В Лондоне протесты закончились столкновениями с полицией

В ходе последних протестов сторонников движения Black Lives Matter пострадало уже несколько памятников по всей стране, в том числе статуя королевы Виктории в Лидсе.
Коммерсантъ вчера в 12:45
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Политика

Песков: Путин написал статью о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне.
Газета.Ru 14:18
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Общество

Глава Еврейского музея назвал вакансию для славян провокацией

Президент Федерации еврейских общин России, гендиректор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода выступил с открытым письмом после инцидента с вакансией, в тексте которой говорилось о поиске сотрудника со славянской внешностью.
Коммерсантъ 10:06
68
Кино

Премьера фильма Нолана «Довод» официально перенесена

NewInform вчера в 02:37
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Происшествия

В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности

Российская газета 05:19
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Кино

Индиана Джонс назван величайшим героем кино

Читатели журнала Empire в ходе опроса рассказали, что самым лучшим киногероем они считают бесстрашного археолога и центрального персонажа знаменитой франшизы Индиана Джонса.
Петербургский дневник 11 июня в 19:55
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Цепь островов между полуостровом Камчатка и островом Хоккайдо, чуть выпуклой дугой отделяющая Охотское море от Тихого океана. Протяжённость - около 1200 км. Общая площадь - 10,5 тыс. км². К югу от них проходит государственная граница России с Японией. Острова образуют две параллельные гряды: Большую Курильскую и Малую Курильскую. Включают 56 островов. Имеют важное военно-стратегическое и экономическое значение.
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