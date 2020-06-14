Политика

Газета.RuГазета.RuЯпонцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

"Курильский вопрос" для России является стратегическим, считают японские пользователи Сети после выступления президента РФ Владимира Путина. Сейчас на архипелаге уже не живут японцы, а слова российского лидера указывают на то, что "лучше стоит отказаться" от идеи их возвращения, полагают японцы.
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с чего всё началось

Японские читатели: с чего Россия будет возвращать нам острова?

Выступая 12 июня на торжественном мероприятии, приуроченном к празднованию Дня России, Путин сказал, что «северные территории» и аннексированный у Украины полуостров Крым «являются для российского народа родиной» и тем самым продемонстрировал, что это российская земля.
ИноСМИ02:34

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В Японии оценили слова Путина о Курилах

RT на русском10:43

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Газета.Ru11:12

Японские читатели: с чего Россия будет возвращать нам острова?

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Японцы отреагировали на слова Путина о Курилах

Lenta.ru09:38

Японцы узнали о поправках в Конституцию России и расстроились из-за Курил

Телеканал 360°09:36

Японцы прокомментировали слова Путина о российских Курилах

РИА Новости07:59

«С чего Россия будет возвращать Курилы»: японцы оценили слова Путина

Комсомольская правда09:40
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Общество

Выплаты и пособия россияне смогут получить без справок

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Путин рассказал, почему так важны поправки в Конституцию России

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