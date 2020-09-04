Японцы возмутились из-за архивных фотографий Курильских островов
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Японцы возмутились из-за опубликованных Минобороны РФ архивных фотографий об освобождении Курильских островов. Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
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