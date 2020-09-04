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Газета.Ru
Газета.Ru

Японцы возмутились из-за архивных фотографий Курильских островов

Японцы возмутились из-за опубликованных Минобороны РФ архивных фотографий об освобождении Курильских островов. Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
С чего всё началось
ИноСМИ

Hokkaido Shimbun (Япония): 75 лет после окончания войны... (Hokkaido Shimbun)

Уже после принятия Японией условий Потсдамской декларации о капитуляции, 18 августа Советский Союз начал боевую операцию по вторжению на остров Шумшу. Комментарии японских читателей yam От капитуляции до оккупации территорий один шаг.
ИноСМИ17:23
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Газета.Ru

Японцы возмутились из-за архивных фото Курильских островов

Газета.Ru05:25
ИноСМИ

Hokkaido Shimbun (Япония): 75 лет после окончания войны... (Hokkaido Shimbun)

ИноСМИ17:23
Московский Комсомолец

Японские читатели разозлились из-за публикации снимков об освобождении Курил

Московский Комсомолец00:21
Lenta.ru

Японцев возмутила публикация документов Минобороны России об освобождении Курил

Lenta.ru23:41
URA.Ru

Японцев возмутили публикации Минобороны РФ об освобождении Курил

URA.Ru22:24
РИА Новости

Японцы возмутились архивными фотографиями Курильских островов

РИА Новости20:15
Комсомольская правда

Японцев возмутила публикация архивных фото освобождения Курил

Комсомольская правда01:51

Глава WADA пригрозил отстранением спортсменов из США от Олимпиады

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что американские спортсмены могут быть отстранены от Олимпийских игр, если США примут решение прекратить финансирование организации, сообщает Reuters.
РБК спорт03:38
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Кремль сообщил о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ФСБ наверняка доложит Владимиру Путину выводы по переданной Белоруссией записи о фальсификации заявлений, якобы подтверждающих версию отравления Алексея Навального.
РИА Новости05:48
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Как заработать на ослаблении рубля: 5 акций, которые сулят прибыль

Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке инвесткомпании «Фридом Финанс» Александр Осин отметил, что стоимость акций «Полиметалла» в периоды кризиса защищена золотом и серебром — эти драгметаллы снижают инвестиционные риски, а акции подобных компаний в последние годы все более активно играют роль защитных в портфелях инвесторов.
РБК04:35
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