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Газета.Ru
Газета.Ru

Японцы возмутились из-за архивных фотографий Курильских островов

Японцы возмутились из-за опубликованных Минобороны РФ архивных фотографий об освобождении Курильских островов. Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
С чего всё началось
ИноСМИ

Hokkaido Shimbun (Япония): 75 лет после окончания войны... (Hokkaido Shimbun)

Уже после принятия Японией условий Потсдамской декларации о капитуляции, 18 августа Советский Союз начал боевую операцию по вторжению на остров Шумшу. Комментарии японских читателей yam От капитуляции до оккупации территорий один шаг.
ИноСМИ17:23
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Комсомольская правда

Японцев возмутила публикация архивных фото освобождения Курил

Комсомольская правда01:51
Московский Комсомолец

Японские читатели разозлились из-за публикации снимков об освобождении Курил

Московский Комсомолец00:21
URA.Ru

Японцев возмутили публикации Минобороны РФ об освобождении Курил

URA.Ru22:24
Lenta.ru

Японцев возмутила публикация документов Минобороны России об освобождении Курил

Lenta.ru23:41
Газета.Ru

Японцы возмутились из-за архивных фотографий Курильских островов

Газета.Ru00:17
РИА Новости

Японцы возмутились архивными фотографиями Курильских островов

РИА Новости20:15
ИноСМИ

Hokkaido Shimbun (Япония): 75 лет после окончания войны... (Hokkaido Shimbun)

ИноСМИ17:23

Суд отклонил жалобу на бездействие СК в связи с отравлением Навального

Басманный суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслава Гимади по заявлению о возбуждении уголовного дела в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального, передает корреспондент «Известий» в пятницу, 4 сентября, из зала суда.
Известия03:36
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Главный омский токсиколог связал госпитализацию Навального с диетой

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что у политика Алексея Навального были проблемы с питанием за несколько дней до госпитализации.
Коммерсантъ04:12
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Как заработать на ослаблении рубля: 5 акций, которые сулят прибыль

Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке инвесткомпании «Фридом Финанс» Александр Осин отметил, что стоимость акций «Полиметалла» в периоды кризиса защищена золотом и серебром — эти драгметаллы снижают инвестиционные риски, а акции подобных компаний в последние годы все более активно играют роль защитных в портфелях инвесторов.
РБК04:35
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Ученый из США предупредил о сокращении населения России к концу века

К 2100 году население России уменьшится на 40 млн человек, заявил «РИА Новости» профессор Института оценки и измерения показателей здоровья при Университете штата Вашингтон Али Мокдад, один из авторов глобального научного прогноза численности населения Земли.
РБК03:18
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