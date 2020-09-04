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Газета.Ru
Газета.Ru

Японцы возмутились из-за архивных фотографий Курильских островов

Японцы возмутились из-за опубликованных Минобороны РФ архивных фотографий об освобождении Курильских островов. Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
С чего всё началось
ИноСМИ

Hokkaido Shimbun (Япония): 75 лет после окончания войны... (Hokkaido Shimbun)

Публикуя в привязке к 75-летию окончания войны ранее закрытые материалы, российские власти хотят еще раз подчеркнуть роль бывшего Советского Союза, «внесшего решающий вклад в победу над мировым злом», и преследуют цель продемонстрировать величие России.
ИноСМИ17:23
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Комсомольская правда

Японцев возмутила публикация архивных фото освобождения Курил

Комсомольская правда01:51
URA.Ru

Японцев возмутили публикации Минобороны РФ об освобождении Курил

URA.Ru22:24
Газета.Ru

Японцы возмутились из-за архивных фотографий Курильских островов

Газета.Ru00:17
Lenta.ru

Японцев возмутила публикация документов Минобороны России об освобождении Курил

Lenta.ru23:41
Московский Комсомолец

Японские читатели разозлились из-за публикации снимков об освобождении Курил

Московский Комсомолец00:21
РИА Новости

Японцы возмутились архивными фотографиями Курильских островов

РИА Новости20:15
ИноСМИ

Hokkaido Shimbun (Япония): 75 лет после окончания войны... (Hokkaido Shimbun)

ИноСМИ17:23

Найден настоящий отец ребенка родившей 13-летней россиянки

Настоящим отцом ребенка родившей 13-летней жительницы Железногорска Красноярского края оказался 15-летний подросток, который напал на нее в подъезде и изнасиловал, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.
Lenta.ru02:21
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В Ленинградской области пограничники нашли тайник с 16 кг тротила

"Сотрудниками пограничного управления в Сланцевском районе Ленинградской области в лесном массиве обнаружен схрон тротиловых шашек, в частности, два пакета, присыпанных землей, с тротиловыми шашками - 40 штук по 400 грамм каждая - общим весом 16 кг", - говорится в сообщении.
ТАСС02:35
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На Украине подвергли критике внешний вид Зеленского

Киев, 4 сентября 2020, 03:50 — REGNUM Одежда президента Украины Владимира Зеленского и внешний вид на официальных международных мероприятиях не соответствуют дипломатическому этикету, заявила президент Etiquette School Наталья Адаменко в эфире радиостанции «Эхо Киева».
REGNUM20:50
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Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы

Переброска нефтяных потоков из портов Литвы через российские порты обсуждалась на переговорах премьеров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
РИА Новостивчера в 11:02
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СК направил на проверку заявление о покушении на Навального

Москва, 4 сентября 2020, 10:31 — REGNUM Следственным комитетом России заявление сторонников Алексея Навального о возбуждении дела по факту госпитализации блогера передано для проверки в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте.
REGNUM03:31
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