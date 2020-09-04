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Газета.Ru
Газета.Ru

Японцы возмутились из-за архивных фотографий Курильских островов

Японцы возмутились из-за опубликованных Минобороны РФ архивных фотографий об освобождении Курильских островов. Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
С чего всё началось
ИноСМИ

Hokkaido Shimbun (Япония): 75 лет после окончания войны... (Hokkaido Shimbun)

Публикуя в привязке к 75-летию окончания войны ранее закрытые материалы, российские власти хотят еще раз подчеркнуть роль бывшего Советского Союза, «внесшего решающий вклад в победу над мировым злом», и преследуют цель продемонстрировать величие России.
ИноСМИ17:23
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Комсомольская правда

Японцев возмутила публикация архивных фото освобождения Курил

Комсомольская правда01:51
Московский Комсомолец

Японские читатели разозлились из-за публикации снимков об освобождении Курил

Московский Комсомолец00:21
Газета.Ru

Японцы возмутились из-за архивных фотографий Курильских островов

Газета.Ru00:17
Lenta.ru

Японцев возмутила публикация документов Минобороны России об освобождении Курил

Lenta.ru23:41
URA.Ru

Японцев возмутили публикации Минобороны РФ об освобождении Курил

URA.Ru22:24
РИА Новости

Японцев возмутили архивные фотографии освобождения Курильских островов

РИА Новости20:15
ИноСМИ

Hokkaido Shimbun (Япония): 75 лет после окончания войны... (Hokkaido Shimbun)

ИноСМИ17:23

Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году

Прогноз, подготовленный экспертами Института измерений и оценки в сфере здравоохранения и Университета здоровья населения штата Вашингтон, охватывает 195 стран, его авторы считают, что через 80 лет в России останется 106 миллионов человек вместо 146 миллионов.
РИА Новости20:14
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Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Российская газетавчера в 04:50
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В Бундестаге не верят в причастность Кремля к отравлению Навального

Заместитель спикера Бундестага (парламента Германии) Вольфганг Кубикки заявил, что не верит в причастность властей России, президента Владимира Путина к происшествию с Алексеем Навальным.
Национальная служба новостейвчера в 05:21
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Лукашенко отправил в отставку глав КГБ и Совбеза Белоруссии

Александр Лукашенко уволил руководителя КГБ Валерия Вакульчика, главу Совета безопасности страны Андрея Равкова и начальника Комитета госконтроля Ивана Тертеля, информирует пресс-служба президентской администрации.
ЗакC.Рувчера в 05:11
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Лукашенко заявил, что Германия фальсифицировала отравление Навального

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сказал, что заявление канцлера Германии о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен – фальсификация.
Свободная Прессавчера в 06:31
1,7K

СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории Verifin, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.
РБК17:39
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