Японцы возмутились из-за архивных фотографий Курильских островов
Японцы возмутились из-за опубликованных Минобороны РФ архивных фотографий об освобождении Курильских островов. Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
С чего всё началось
Hokkaido Shimbun (Япония): 75 лет после окончания войны... (Hokkaido Shimbun)
Публикуя в привязке к 75-летию окончания войны ранее закрытые материалы, российские власти хотят еще раз подчеркнуть роль бывшего Советского Союза, «внесшего решающий вклад в победу над мировым злом», и преследуют цель продемонстрировать величие России.
ИноСМИ17:23
Подробнее о событии
Японские читатели разозлились из-за публикации снимков об освобождении Курил
Московский Комсомолец00:21