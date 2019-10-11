Общество

РБКРБКЯпонии предсказали мощнейший тайфун за последние 60 лет

По данным агентства, тайфун принесет с собой рекордно сильные дожди. Метеорологи сравнивают надвигающееся стихийное бедствие с тайфуном Каногава (Ида) 1958 года, который вызвал наводнение рек. Из-за возможных обильных осадков синоптики предупреждают об угрозе оползней, штормов и затоплений.
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К Японии приближается смертоносный тайфун «Хагибис»

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Абэ призвал принять меры для защиты населения перед тайфуном «Хагибис»

РИА Новостивчера в 23:10

Абэ призывает принять меры для защиты населения перед тайфуном «Хагибис»

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На Японию движется мощнейший за последние 60 лет тайфун

Газета.Ruвчера в 23:21

Японии предсказали мощнейший тайфун за последние 60 лет

РБКвчера в 23:03

Жители Токио скупают товары первой необходимости на фоне приближающегося тайфуна

ТАССвчера в 23:59

К Японии приближается мощный тайфун «Хагибис»

Аргументы и Фактывчера в 23:51
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Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 00:16, Вашингтон
Политика

Якутский шаман снова идет на Москву

Якутский шаман Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", возобновил свой поход в столицу России.
Газета.Ru вчера в 12:15
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Marvel может снять полностью женское супергеройское кино

Выход полностью женского супергеройского кино возможен из слов Бри Ларсон, которая неоднократно снималась в эпизодах студии.
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Доктор Мясников перечислил вызывающие развитие рака продукты

Известный столичный врач и один из ведущих популярной телепрограммы «О самом главном» доктор Александр Мясников огласил самые опасные продукты, вызывающие различные опасные заболевания, в том числе и онкологические.
Ugpressa.ru 09 октября в 15:03
Политика

Зеленский считает странным отсутствие авиасообщения с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский назвал странной ситуацию, когда поезда в Россию ходят, а прямое авиасообщение прервано.
ТАСС вчера в 17:01
Политика

Трамп прокомментировал первый день торговых переговоров с КНР

Первый день двухдневных переговоров между США и КНР в американской столице прошел очень хорошо.
Вести.Ru вчера в 23:31
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Авто

Ретро-автомобили могут получить льготы

Согласно новому государственному стандарту, в котором будут отмечены критерии принадлежности транспортного средства к классическим или раритетным, владельцы получат определенные льготы, в том числе на страхование, будут освобождены от уплаты транспортного налога и смогут проходить техосмотр по старым правилам.
32CARS.ru вчера в 03:09
Политика

Зеленский объяснил звонки Путину словами «с меня корона не упадет»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности совершать шаги в одностороннем порядке для нормализации отношений с Россией.
РБК вчера в 17:09
Космос

На орбите Сатурна нашли 20 новых спутников

Астрономы недавно сделали очередное открытие, обнаружив на орбите Сатурна 20 мелких спутников, о которых ранее не было ничего известно.
Дни24 08 октября в 05:02
Происшествия

Задержана подозреваемая в выводе 1 млрд рублей за рубеж

МВД и ФСБ задержали 34-летнюю женщину, подозреваемую в организации схемы, по которой за рубеж было выведено более 1 млрд рублей.
RT на русском вчера в 23:49
Хоккей

«Вашингтон» проиграл «Нэшвиллу», у Овечкина дубль

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нэшвилл Предаторз" на домашнем льду обыграл "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 6:5. Столичная команда четыре раза по ходу встречи вела в счете, но добиться успеха не смогла.
Вести.Ru вчера в 23:30
Происшествия

В Саратове нашли тело пропавшей девятилетней девочки

Тело девятилетней девочки, которая 9 октября ушла из дома в школу и не вернулась, обнаружили в Саратове, сообщил ТАСС в пятницу зампредседателя правительства региона Роман Бусаргин.
ТАСС вчера в 20:09
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Калугой

Четыре человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса в Калужской области.
Известия вчера в 12:53
Происшествия

Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

Lenta.ru вчера в 11:11
Футбол

Как сборная России по футболу разгромила Шотландию

RT на русском вчера в 18:28
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Режиссёр «Другого мира» снимет спин-офф «Джона Уика»

Фильм Про 09 октября в 04:22
Технологии

«Безголовую» подлодку построили в Китае

Журналисты рассказали о "безголовой" китайской субмарине, которую спустили на воду осенью 2018 года.
Народные новости вчера в 22:18
Происшествия

В Бузулуке у церкви священник выстрелил в человека

9 октября на территории у Спасо-Преображенского мужского монастыря в Бузулуке произошла стрельба.
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Происшествия

В Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ

РИА Новости вчера в 08:24
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru 09 октября в 16:31
Политика

Зеленский обвинил Порошенко в подготовке нового Майдана

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил своего предшественника Петра Порошенко в попытке возглавить новый Майдан.
Lenta.ru вчера в 03:56
Шоу-бизнес

Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану

Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
Телепрограмма вчера в 07:50
Экономика

«Роснефть» может получить 49,9% нефтеперерабатывающей компании Citgo

В собственность «Роснефти» могут перейти 49,9% акций американской нефтеперерабатывающей компании Citgo, принадлежащие венесуэльской госкомпании PDVSA, пишет газета The Miami Herald со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 20:47
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Сын журналистки ворвался в студию и прервал прямой эфир

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Зеленский заявил о неготовности дать автономию Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский выступает против автономии Донбасса, планы придания региону особого статуса ее на текущий момент не предусматривают.
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В почве тропического леса Мексики обнаружили новый антибиотик

Ugpressa.ru 08 октября в 17:03
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Как сообщил в среду в своем «Twitter» сенатор-демократ от штата Мэриленд Крис Ван Холлен, сенаторы от обеих партий заканчивают разработку законопроекта о санкциях в отношении Турции.
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В Самаре полковник ФСБ получил 20 лет колонии за мошенничество

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Российский продюсер и композитор Андрей Загорский, который ранее анонсировал съемки фильма о скоропостижно скончавшейся певице Юлии Началовой, поделился некоторыми подробностями своей работы.
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«Каблучок» Lada Van пополнит модельный ряд АвтоВАЗа в 2020 году

Уже в следующем году линейка российского автопроизводителя АвтоВАЗ пополнится новой моделью. Речь идет о "каблучке" Lada Van.
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