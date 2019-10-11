Общество
РБКЯпонии предсказали мощнейший тайфун за последние 60 лет
По данным агентства, тайфун принесет с собой рекордно сильные дожди. Метеорологи сравнивают надвигающееся стихийное бедствие с тайфуном Каногава (Ида) 1958 года, который вызвал наводнение рек. Из-за возможных обильных осадков синоптики предупреждают об угрозе оползней, штормов и затоплений.
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Абэ призывает принять меры для защиты населения перед тайфуном «Хагибис»
Народные новостивчера в 23:28
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Политика
Якутский шаман снова идет на Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", возобновил свой поход в столицу России.
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Marvel может снять полностью женское супергеройское кино
Выход полностью женского супергеройского кино возможен из слов Бри Ларсон, которая неоднократно снималась в эпизодах студии.
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Доктор Мясников перечислил вызывающие развитие рака продукты
Известный столичный врач и один из ведущих популярной телепрограммы «О самом главном» доктор Александр Мясников огласил самые опасные продукты, вызывающие различные опасные заболевания, в том числе и онкологические.
Политика
Зеленский считает странным отсутствие авиасообщения с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский назвал странной ситуацию, когда поезда в Россию ходят, а прямое авиасообщение прервано.
Политика
Трамп прокомментировал первый день торговых переговоров с КНР
Первый день двухдневных переговоров между США и КНР в американской столице прошел очень хорошо.
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Авто
Ретро-автомобили могут получить льготы
Согласно новому государственному стандарту, в котором будут отмечены критерии принадлежности транспортного средства к классическим или раритетным, владельцы получат определенные льготы, в том числе на страхование, будут освобождены от уплаты транспортного налога и смогут проходить техосмотр по старым правилам.
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Зеленский объяснил звонки Путину словами «с меня корона не упадет»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности совершать шаги в одностороннем порядке для нормализации отношений с Россией.
Космос
На орбите Сатурна нашли 20 новых спутников
Астрономы недавно сделали очередное открытие, обнаружив на орбите Сатурна 20 мелких спутников, о которых ранее не было ничего известно.
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Задержана подозреваемая в выводе 1 млрд рублей за рубеж
МВД и ФСБ задержали 34-летнюю женщину, подозреваемую в организации схемы, по которой за рубеж было выведено более 1 млрд рублей.
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Нэшвиллу», у Овечкина дубль
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нэшвилл Предаторз" на домашнем льду обыграл "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 6:5. Столичная команда четыре раза по ходу встречи вела в счете, но добиться успеха не смогла.
Происшествия
В Саратове нашли тело пропавшей девятилетней девочки
Тело девятилетней девочки, которая 9 октября ушла из дома в школу и не вернулась, обнаружили в Саратове, сообщил ТАСС в пятницу зампредседателя правительства региона Роман Бусаргин.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Калугой
Четыре человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса в Калужской области.
Происшествия
Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме
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Как сборная России по футболу разгромила Шотландию
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Режиссёр «Другого мира» снимет спин-офф «Джона Уика»
Технологии
«Безголовую» подлодку построили в Китае
Журналисты рассказали о "безголовой" китайской субмарине, которую спустили на воду осенью 2018 года.
Происшествия
В Бузулуке у церкви священник выстрелил в человека
9 октября на территории у Спасо-Преображенского мужского монастыря в Бузулуке произошла стрельба.
Происшествия
В Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Политика
Зеленский обвинил Порошенко в подготовке нового Майдана
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил своего предшественника Петра Порошенко в попытке возглавить новый Майдан.
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Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану
Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
Экономика
«Роснефть» может получить 49,9% нефтеперерабатывающей компании Citgo
В собственность «Роснефти» могут перейти 49,9% акций американской нефтеперерабатывающей компании Citgo, принадлежащие венесуэльской госкомпании PDVSA, пишет газета The Miami Herald со ссылкой на источники.
Общество
Сын журналистки ворвался в студию и прервал прямой эфир
Политика
Зеленский заявил о неготовности дать автономию Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский выступает против автономии Донбасса, планы придания региону особого статуса ее на текущий момент не предусматривают.
Наука
В почве тропического леса Мексики обнаружили новый антибиотик
Армия и оружие
В США сенаторы предложили ввести санкции против Турции
Как сообщил в среду в своем «Twitter» сенатор-демократ от штата Мэриленд Крис Ван Холлен, сенаторы от обеих партий заканчивают разработку законопроекта о санкциях в отношении Турции.
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В Самаре полковник ФСБ получил 20 лет колонии за мошенничество
Кино
В фильме о Юлии Началовой появится двойник Аллы Пугачевой
Российский продюсер и композитор Андрей Загорский, который ранее анонсировал съемки фильма о скоропостижно скончавшейся певице Юлии Началовой, поделился некоторыми подробностями своей работы.
Авто
«Каблучок» Lada Van пополнит модельный ряд АвтоВАЗа в 2020 году
Уже в следующем году линейка российского автопроизводителя АвтоВАЗ пополнится новой моделью. Речь идет о "каблучке" Lada Van.
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