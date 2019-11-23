Экономика

Страна Советов on-lineСтрана Советов on-lineЯпония и Китай распродают американский госдолг

Один из крупных иностранных кредиторов США – Япония избавилась от облигаций американского правительства на сумму почти 30 миллиардов долларов. Также активно распродает эти бумаги Пекин, пишет РИА Новости.
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Пресс-служба тульского футбольного клуба «Арсенал» подвергла критике работу арбитров в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
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В матче 14-го тура чемпионата Франции "Бордо" обыграл "Монако" со счётом 2:1. Встреча состоялась в Бордо на стадионе "Матмут-Атлантик".
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