Экономика
Страна Советов on-lineЯпония и Китай распродают американский госдолг
Один из крупных иностранных кредиторов США – Япония избавилась от облигаций американского правительства на сумму почти 30 миллиардов долларов. Также активно распродает эти бумаги Пекин, пишет РИА Новости.
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Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Музыка
Представительница Польши победила на детском Евровидении
Политика
Миллиардер Майкл Блумберг начал предвыборную кампанию в США
Миллиардер Майкл Блумберг вступил в кампанию по выборам президента США, выпустив видеоролик с призывом голосовать за него.
Общество
Пушков ответил на обвинение в травле Ротару
Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Общество
Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м
Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Музыка
Светлана Лобода снялась в «русском» клипе Тилля Линдеманна
Российская и украинская певица Светлана Лобода снялась в клипе Тилля Линдемана Frau & Mann, который снимали в Санкт-Петербурге.
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.
Футбол
Болельщики «Спартака» снова оскорбили Артема Дзюбу
На матче 17-го тура чемпионата России по футболу между екатеринбургским "Уралом" и московским "Спартаком" болельщики красно-белых использовали обидные кричалки в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы.
Культура
Умер украинский актер Давид Бабаев
Умер народный артист Украины Давид Бабаев. Он известен по роли в фильме «Дорога в ад» и по озвучке мультфильма «Дядя Федор, пес и кот».
Политика
Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе
Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
Общество
Десятки машин утонули в Таганрогском заливе
В результате несколько машин утонули в грязи.
Политика
Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского
Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Шоу-бизнес
Южнокорейская звезда K-pop Гу Хара умерла в 28 лет
Звезда K-pop Гу Хара из Южной Кореи умерла в 28 лет, артистку нашли мертвой в ее доме. Об этом сегодня, 24 ноября сообщило издание Newsweek.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети
Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.
Происшествия
Под Саратовом семилетняя девочка провалилась под лед и погибла
В городе Балаково в Саратовской области семилетняя девочка провалилась под лед и погибла, сообщает RT.
Футбол
«Ростов» подаст жалобу РФС на судейство в игре с «Динамо»
"Ростов" собирается подавать жалобу в РФС на судейство арбитра Василия Казарцева в матче 17-го тура РПЛ с московским "Динамо":Решение принято, будем подавать жалобу.
Происшествия
В Сургуте из горящего ресторана эвакуировали 60 человек
Ресторан "Кристалл" горит в Сургуте на площади 3600 кв. м. Как сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС России, из здания эвакуированы 60 человек.
Политика
Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне
Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Политика
Путин призвал единороссов «терзать и трясти» чиновников в регионах
Президент Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на прямой линии, а решать их самостоятельно.
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Происшествия
В Екатеринбурге полицейский расстрелял молодого человека
Молодой человек оказал при задержании сопротивление стражам порядка, заявил журналистам глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Авто
Новая Niva перестанет быть Chevrolet
Причиной станет уход General Motors из России, который планирует продать свою долю в совместном с АвтоВАЗом предприятии альянсу «Renault-Nissan», пишет журнал «За рулем».
Армия и оружие
Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник
Общество
Артем Дзюба поздравил родительницу с Днем матери семейным фото
Футболист Артем Дзюба поздравил свою родительницу с Днем матери, опубликовав семейный снимок на своей странице в сети Instagram.