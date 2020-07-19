Экономика
КоммерсантъЯпония начинает платить компаниям за уход из Китая
Власти Японии выплатят 70 млрд иен (более $654 млн) полусотне японских компаний, решивших перевести свои производственные мощности из Китая на родину или в любые другие страны Юго-Восточной Азии. Об этом в пятницу сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности страны.
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Происшествия
СК возбудил дело после нападения на дом экс-директора «Ростсельмаша»
Ростов-на-Дону, 19 июля 2020, 19:41 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 80-летней женщины при разбойном нападении на дом в Ростовской области.
REGNUM 12:41
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
Общество
В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе
По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM вчера в 03:50
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
На Украине в течение девяти дней петиция за отставку президента страны Владимира Зеленского набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов.
Газета.Ru вчера в 08:21
Общество
Умер заслуженный военный лётчик России Рафаиль Закиров
Заслуженный военный лётчик России, создатель авиации МЧС России Рафаиль Закиров скончался в Москве на 72-м году жизни.
RT на русском 11:53
Футбол
Зенит — Спартак 2:1 (2-й тайм)
Питерский "Зенит" ведет в счете 2:1 после первого тайма полуфинального матча со "Спартаком".
Российская газета 12:27
Армия и оружие
В США оценили российское оружие направленной энергии
Ferra 16 июля в 09:05
Игры
Sony может выпустить God of War на ПК в августе
Актуальные Новости 10:45
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии
RT на русском 10:59
Политика
Трамп сократил отставание от Байдена по уровню поддержки
Действующий президент США Дональд Трамп сократил отставание от своего оппонента Джо Байдена по уровню поддержки.
Известия 10:38
Политика
Рааб обвинил Россию в причастности к кибератакам на разработки вакцины
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что российские спецслужбы участвовали в кибератаках в отношении разработок западных стран по вакцине от коронавируса, об этом министр заявил в воскресенье, выступая в эфире телеканала Sky News.
РИА Новости 08:29
Армия и оружие
Ереван опроверг данные Баку о подготовке атак на нефтегазовые объекты
Армения не намерена наносить удары по объектам нефтегазовой инфраструктуры на территории Азербайджана, заявил представитель армянского минобороны Арцрун Ованнисян.
РИА Новости 11:13
Политика
Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду
РИА Новости вчера в 18:05
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru 11:00
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Происшествия
Криминальный авторитет Циркач задержан в Польше
Криминальный авторитет, известный как Циркач, задержан в Польше, сообщает портал Lenta.ru со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 12:15
Хоккей
Панарин признан лучшим крайним форвардом НХЛ по версии NHL Network
Форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин занял первое место в рейтинге крайних нападающих Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на данный момент по версии NHL Network, сообщается на официальном сайте лиги.
Газета.Ru 12:12
Армия и оружие
Турция перебросит сирийских боевиков на поддержку Азербайджана
"Турция готовит переброску боевиков из так называемой Сирийской свободной армии в Азербайджан", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 18:34
Происшествия
В Дмитрове ищут родственников двухлетнего мальчика, сбежавшего из дома
Двухлетний мальчик, сбежавший от родителей в Дмитровском районе, находится в больнице под наблюдением врачей, ведётся розыск его родственников, сообщает РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.
РИА Новости 12:22
Шоу-бизнес
Ефремов отказался от алкоголя под домашним арестом
Актер Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, ведет здоровый образ жизни и пьет лишь минералку.
Lenta.ru 08:42
Происшествия
Россиянин сбил кепку полицейского украинским флагом
В Гатчине Ленинградской области активист Владимир Шипицын при задержании, падая, сбил с полицейского кепку украинским флагом.
Lenta.ru 09:22
Игры
Ubisoft показала первые скриншоты VR-аттракциона по «Принцу Персии»
Дебютные скриншоты популярнейшей в предыдущие годы игры Prince of Persia показала компания Ubisoft.
ToDay News Ufa 17 июля в 14:27
Шоу-бизнес
Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07
Игры
Sony не планирует отправить в отставку PlayStation 4 к Рождеству
Sony не планирует отправить в отставку консоль PlayStation 4 к Рождеству.
Актуальные Новости 10:28
Общество
Из-за аномальной жары россиян ждет рост цен на продукты
Из-за аномально жаркого лета в России пострадает урожай, что выльется в рост цен на овощи и фрукты.
MOS.news 05:47
Игры
Microsoft отменила годовую подписку Xbox Live Gold, и это не ошибка
Представитель Microsoft подтвердил, что компания приняла осознанное решение убрать годовую подписку Xbox Live Gold из онлайн-магазина Microsoft.
iXBT.com 08:38