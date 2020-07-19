Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЯпония начинает платить компаниям за уход из Китая

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Власти Японии выплатят 70 млрд иен (более $654 млн) полусотне японских компаний, решивших перевести свои производственные мощности из Китая на родину или в любые другие страны Юго-Восточной Азии. Об этом в пятницу сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности страны.
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Япония начинает платить компаниям за уход из Китая

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