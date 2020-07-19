Экономика
КоммерсантъЯпония начинает платить компаниям за уход из Китая
Власти Японии выплатят 70 млрд иен (более $654 млн) полусотне японских компаний, решивших перевести свои производственные мощности из Китая на родину или в любые другие страны Юго-Восточной Азии. Об этом в пятницу сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности страны.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 12:24, Ашберн
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В Москве после падения с 6 этажа погибла фигуристка Александровская
Online47.ru вчера в 08:59
Футбол
Зенит — Спартак 2:1 (Перерыв)
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба открыл счет в матче 1/2 финала Олимп - Кубка России против московского "Спартака".
Газета.Ru 12:02
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии
RT на русском 10:59
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
Ранее 19 июля стало известно, что убитая женщина — сестра бывшего директора завода «Ростсельмаш» в Ростовской области Юрия Пескова.
Известия 12:11
Происшествия
Нижегородцы пожаловались на запах газа в нескольких районах города
Специалисты ГУ МЧС по Нижегородской области и Нижегородоблгаза выясняют причину возникновения сильного запаха газа в ряде районов Нижнего Новгорода в воскресенье.
Интерфакс 10:10
Общество
В Самарской области умер вице-премьер региона Александр Карпушкин
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил факт смерти заместителя председателя правительства Самарской области Александра Карпушкина.
ТАСС 10:10
Экономика
В ПФР рассказали россиянам о росте пенсий к 2023 году
Рост социальных выплат будет обеспечен за счет ежегодной индексации Проект бюджета Пенсионного фонда предусматривает, что к 2023 году средняя пенсия россиян составит 19283 рубля.
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Общество
В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала
Несанкционированные акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала продолжаются в Хабаровске уже неделю.
Говорит Москва вчера в 03:24
Кино
Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Expert.ru 17 июля в 10:09
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Трамп заявил, что США победили в двух «прекрасных мировых войнах»
Президент США Дональд Трамп в очередной раз выступил против переименования военных баз, названных в честь военачальников Конфедерации.
РИА Новости 11:30
Футбол
Семин отреагировал на слухи о приглашении в «Урал»
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию о возможном назначении в екатеринбургский «Урал» после отставки Дмитрия Парфенова.
Нева Спорт 12:12
Происшествия
Более 10 человек получили ранения при стрельбе в Иллинойсе
Не менее 13 человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Пеория в штате Иллинойс, сообщает NBC Chicago со ссылкой на полицию.
РБК 11:32
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордный прирост случаев коронавируса в мире
Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордном суточном приросте случаев коронавируса COVID-19 в мире - 259 848.
Газета.Ru 03:29
Общество
Оползень разрушил крупнейшее в России захоронение жертв холокоста
В Ростове-на-Дону в Змиевской балке, самом крупном месте захоронения жертв холокоста в России, из-за проливных дождей сошел оползень.
Известия 11:38
Футбол
Вратарь «Спартака-2» Александр Алексеев заразился коронавирусом
Голкипер московского "Спартака-2" Александр Алексеев сдал положительный тест на COVID-19.
Российская газета 10:19
Происшествия
Криминальный авторитет Циркач задержан в Польше
Криминальный авторитет известный как Циркач задержан в Польше, сообщает портал Lenta.ru со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 12:15
Здоровье
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК вчера в 04:22
Происшествия
Пассажиры маршрутки избили женщину в Днепре за оплату сразу двух мест
Всё началось после того, как одна из женщин оплатила два места, чтобы рядом с ней никто не сидел, сообщает портал "Информатор".
Life.ru 00:33
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
Политика
Ключевая фигура скандала с Wirecard может скрываться в Белоруссии
Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек, который подозревается в манипуляциях на бирже, скрывается от правосудия в Белоруссии.
Коммерсантъ 09:45
Общество
Умер заслуженный военный лётчик России Рафаиль Закиров
RT на русском 11:53
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Авто
Volkswagen Arteon появился у российских дилеров
Лифтбек Arteon от Volkswagen является приемником Passat CC в кузове седан. Теперь авто появилось у отечественных автодилеров.
Car.ru 09:22
Происшествия
В Екатеринбурге нашли организаторов незаконной дискотеки
RT на русском вчера в 13:14