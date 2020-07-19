Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЯпония начинает платить компаниям за уход из Китая

Власти Японии выплатят 70 млрд иен (более $654 млн) полусотне японских компаний, решивших перевести свои производственные мощности из Китая на родину или в любые другие страны Юго-Восточной Азии. Об этом в пятницу сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности страны.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

Япония начнет платить компаниям за уход из Китая

ToDay News Ufa14:35

Власти Японии начнут платить своим компаниям за уход из Китая

Народные новости13:33

Япония начинает платить компаниям за перенос производства из Китая

Байкал2411:42

Япония начинает платить компаниям за уход из Китая

Страна Советов on-line12:25

Япония заплатит $650 млн фирмам, которые уйдут из Китая

Собеседник11:02

В Японии решили простимулировать возвращение заводов из Китая на родину

ИА Красная Весна12:20

Япония начинает платить компаниям за уход из Китая

Коммерсантъ10:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 16:56, Ашберн
Политика

Минск опроверг слухи о госпитализации Лукашенко

Слухи в Telegram-каналах о госпитализации президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за гипертонического криза не соответствуют действительности.
Ридус 13:49
139
Происшествия

Самолёт Ан-2 перестал выходить на связь в Бурятии

RT на русском 16:10
3
Армия и оружие

Эсминец ВМС США Porter выдвинулся в Черное море для участия в учениях

«Ракетный эсминец USS Porter класса «Арли Берк» начал переход в Черное море 19 июля 2020 года, чтобы усилить региональную стабильность на море, участвуя в 20-х учениях Sea Breeze–2020, организуемых США и Украиной», — цитирует «РИА Новости» данное заявление.
Известия 09:37
8
Игры

В PlayStation 4 был найден эмулятор PS1

Датамайнер Лэнс МакДональд обнаружил в PlayStation 4 полноценный эмулятор PS1. О своей находке он сообщил в твиттере.
CyberSport.ru 12:00
1
Футбол

Малком: одержали победу над сложным соперником

Форвард «Зенита» Малком прокомментировал победу в матче полуфинала Кубка России с московским «Спартаком» (2:1).
RT на русском 16:32
Общество

На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала

Lenta.ru 03:04
3,6K
Происшествия

Россияне восемь минут провисели вниз головой на сломавшейся карусели

Lenta.ru 09:27
15
Автоспорт

Квят остался недоволен итогами Гран-при Венгрии

Пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят подвёл итоги Гран-при Венгрии.
Metaratings 13:11
Фигурное катание

Фигуристка Александровская погибла в Москве

Екатерина Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. В 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором.
Коммерсантъ вчера в 06:27
111
Политика

Лукашенко заявил, что Бабарико начал давать показания следствию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико начал работать со следствием и давать показания.
RT на русском 15:32
3
Общество

В Сети опубликовали видео испытаний нового снаряда для РСЗО

Опубликовано видео испытаний нового снаряда для реактивной системы залпового огня (РСЗО) на полигоне НПО «Сплав».
РБК 09:16
10
Космос

Crew Dragon покинет МКС 1 августа

Корабль SpaceX с двумя астронавтами Бобом Бенкеном и Дагом Хёрли вернётся на Землю после исторической миссии 2 августа.
Говорит Москва вчера в 04:29
20
Происшествия

МЧС не выявило аварий на газозаправочных станциях в Нижнем Новгороде

REGNUM 12:54
273
Происшествия

СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
516
Политика

ЕС критикует санкции США против «Северного потока-2»

Сложившаяся ситуация вызывает беспокойство Жозепа Борреля, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
Evo-rus.com 14:28
58
Наука

С вирусами помогает бороться куркума

Куркума может помогать бороться с обычными и опасными вирусами, однако ее эффективность в отношении альфа-коронавирусов оказалась низкой.
Газета DAILY 09:35
56
Происшествия

Барецкий попал в ДТП в центре Петербурга

Российский музыкант и шоумен Стас Барецкий попал в ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия 12:53
30
Экономика

В Госдуме предложили ужесточить отчетность по зарубежным счетам

Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект, который обяжет российских налоговых резидентов отчитываться перед ФНС о движении любых финансовых активов на своих зарубежных счетах.
РИА Новости 10:16
5
Шоу-бизнес

Потерявшая мужа Екатерина Диденко нашла новую любовь

Екатерина Диденко около четырех месяцев назад похоронила мужа, скончавшегося из-за отравления парами сухого льда, и уже позирует на фото с новым мужчиной.
Дни24 16:00
Шоу-бизнес

Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей

Дом площадью в 217 квадратных метров, расположенный в деревне Калчуга на Рублевском шоссе, выставили за 42 миллиона рублей, однако в случае, если потенциальный покупатель найдется быстро, Хштоян готов сделать скидку в 2 млн рублей.
Культуромания вчера в 11:20
20
Политика

МИД РФ не подтвердил информацию об освобождении двух россиян в Ливии

МИД РФ не подтверждает данные о том, что задержанные в 2019 году в Ливии россияне, сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан были освобождены.
ТАСС 15:57
5
Общество

Умер создатель российской пожарной авиации Рафаиль Закиров

Газета.Ru 13:05
4
Общество

В Минске прошел митинг в поддержку соперницы Лукашенко

РБК 14:45
4
Космос

NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния

Космическое агентство NASA опубликовало снимки Солнца, сделанные с самого близкого расстояния в истории – 77 млн км. Они были сделаны благодаря аппарату Solar Orbiter.
МИР 24 17 июля в 02:11
18
Футбол

Тренер «Химок» Юран подтвердил участие клуба в розыгрыше РПЛ

Главный тренер "Химок" Сергей Юран заявил, что клуб будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 09:20
Общество

Школьница из Подмосковья открыла остров в Северном Ледовитом океане

Ученица одного из лицеев Дедовска Дарья Новожилова открыла новый остров в составе архипелага Новая Земля.
Оka.fm 17 июля в 05:30
4
Армия и оружие

Пашинян назвал настоящую цель Азербайджана в боях с Арменией

Настоящей целью Азербайджана при нападении на армянский пограничный пункт была демонстрация военной мощи и отвлечение внимания.
Lenta.ru вчера в 09:55
49
Общество

Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II

Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07
1
Здоровье

Специалисты составили топ-5 продуктов для эффективного похудения

Эксперты советуют налегать на продукты зеленого цвета, так как они лучше усваиваются.
Слово и Дело 01:48
6
Общество

Ключевой фигурант скандала с Wirecard может скрываться в Белоруссии

Компания признала себя банкротом, главу Wirecard Маркуса Брауна арестовали, а Марсалек исчез, предполагалось, что он скрывается на Филиппинах.
BFM.ru 11:53
39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мьянма
Государство
Государство в Юго-Восточной Азии, расположено в западной части полуострова Индокитай. Столица Мьянмы - город Нейпьидо, образованный на месте небольшого селения в непосредственной близости от города Пьинмана.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное