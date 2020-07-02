Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма заявил, что власти страны рассматривают возможность полного отказа от эксплуатации ТЭЦ, работающих на угольном сырье, ради сохранения окружающей среды, передает РИА "Новости".

Япония намерена полностью отказаться от ТЭЦ, работающих на угле

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