Экономика
Газета.RuЯпония намерена полностью отказаться от ТЭЦ, работающих на угле
Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма заявил, что власти страны рассматривают возможность полного отказа от эксплуатации ТЭЦ, работающих на угольном сырье, ради сохранения окружающей среды, передает РИА "Новости".
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Япония закроет устаревшие угольные электростанции, чтобы сократить выбросы
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Американский Национальный совет по разведке подготовил меморандум, в котором говорится об отсутствии доказательств сговора России с радикальным движением "Талибан" (организация запрещена в РФ) в Афганистане, сообщает газета The New York Times.
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Сторонники лишенного сана священника Сергия (Николая Романова) пригрозили захватить Среднеуральский монастырь и потребовали привести к ним участников заседания Церковного суда, в том числе владыку Кирилла, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского.
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Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак признал отсутствие прогресса на встрече в Берлине представителей стран "нормандской четверки" по урегулированию конфликта в Донбассе.
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Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами регионов до конца 2020 года.
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В результате взрыва на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья погибли четыре человека.
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В Свердловской области за последние сутки зарегистрировано 268 новых случаев коронавируса.
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